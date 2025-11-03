Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

«В харизме надо родиться» – так говорил Черномырдин

15 лет назад умер бывший премьер-министр России
Ведомости
Сергей Гунеев / РИА Новости
Сергей Гунеев / РИА Новости

3 ноября 2010 г. ушел из жизни первый председатель правительства России Виктор Черномырдин. Он руководил кабинетом министров без малого шесть лет и вошел в историю благодаря емким высказываниям – «черномырдинкам». В память о ярком политике «Ведомости» собрали некоторые из них.

  • «Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела» (из рубрики «Мониторинг фраз» в «Литературной газете», 16 сентября 1998 г.)

  • «Мы не можем идти вперед с головой, повернутой назад или вбок. Не получится! Ни у кого не получится!» (на заседании Госдумы, 27 октября 1994 г.)

  • «Хотели как лучше, а получилось как всегда» (на пресс-конференции, комментируя денежную реформу, 6 августа 1993 г.)

  • «На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом стараюсь не пользоваться» (журнал «Итоги», 5 ноября 1996 г.)

  • «В харизме надо родиться» (из интервью газете «Tруд-7», 8 мая 2003 г.)

  • «Курс – он у нас один – правильный» (из выступления в Госдуме, 24 июля 1996 г.)

  • «Меня всю жизнь пытаются задвинуть. Задвигал только нет» (на пресс-конференции в июне 1999 г.)

  • «Нам нужен рынок, а не базар!» (из выступления в Верховном совете, 14 декабря 1992 г.)

  • «Всем давать – давалка сломается» (комментируя распределение бюджета в интервью журналу «Огонек», 18 мая 1997 г.)

  • «Правительство – это не тот орган, где, как говорят, можно только языком» (во время пресс-конференции в Воронеже, 26 апреля 1997 г.)

  • «Ввяжемся в драку – провалим следующие, да и будущие годы. Кому это нужно? У кого руки чешутся? У кого чешутся – чешите в другом месте!» (об обсуждении вотума недоверия правительству на заседании Госдумы, 8 октября 1997 г.)

  • «Я чувствую, сегодня какое-то такое витает в воздухе: там кто кому, кто чего...»  (на представлении членов правительства, 15 августа 1996 г.)

  • «Мы продолжаем то, что мы уже много наделали» (из заявления для прессы, 15 января 1998 г.)

  • «Все это так прямолинейно и перпендикулярно, что мне неприятно» («Аргументы и факты», 4 августа 1999 г.)

  • «Я проще хочу сказать, чтобы всем было проще и понять, что мы ведь ничего нового не изобретаем. Мы свою страну формулируем» (в интервью программе «Время», 28 марта 1998 г.).

  • «Пусть это будет естественный отбор, но уверенно направляемый» («Коммерсантъ», 27 февраля 1998 г.)

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь