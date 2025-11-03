«В харизме надо родиться» – так говорил Черномырдин

«Ввяжемся в драку – провалим следующие, да и будущие годы. Кому это нужно? У кого руки чешутся? У кого чешутся – чешите в другом месте!» (об обсуждении вотума недоверия правительству на заседании Госдумы, 8 октября 1997 г.)