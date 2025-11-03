«В харизме надо родиться» – так говорил Черномырдин

«В харизме надо родиться» – так говорил Черномырдин15 лет назад умер бывший премьер-министр России
3 ноября 2010 г. ушел из жизни первый председатель правительства России Виктор Черномырдин. Он руководил кабинетом министров без малого шесть лет и вошел в историю благодаря емким высказываниям – «черномырдинкам». В память о ярком политике «Ведомости» собрали некоторые из них.
«Есть еще время сохранить лицо. Потом придется сохранять другие части тела» (из рубрики «Мониторинг фраз» в «Литературной газете», 16 сентября 1998 г.)
«Мы не можем идти вперед с головой, повернутой назад или вбок. Не получится! Ни у кого не получится!» (на заседании Госдумы, 27 октября 1994 г.)
«Хотели как лучше, а получилось как всегда» (на пресс-конференции, комментируя денежную реформу, 6 августа 1993 г.)
«На любом языке я умею говорить со всеми, но этим инструментом стараюсь не пользоваться» (журнал «Итоги», 5 ноября 1996 г.)
«В харизме надо родиться» (из интервью газете «Tруд-7», 8 мая 2003 г.)
«Курс – он у нас один – правильный» (из выступления в Госдуме, 24 июля 1996 г.)
«Меня всю жизнь пытаются задвинуть. Задвигал только нет» (на пресс-конференции в июне 1999 г.)
«Нам нужен рынок, а не базар!» (из выступления в Верховном совете, 14 декабря 1992 г.)
«Всем давать – давалка сломается» (комментируя распределение бюджета в интервью журналу «Огонек», 18 мая 1997 г.)
«Правительство – это не тот орган, где, как говорят, можно только языком» (во время пресс-конференции в Воронеже, 26 апреля 1997 г.)
«Ввяжемся в драку – провалим следующие, да и будущие годы. Кому это нужно? У кого руки чешутся? У кого чешутся – чешите в другом месте!» (об обсуждении вотума недоверия правительству на заседании Госдумы, 8 октября 1997 г.)
«Я чувствую, сегодня какое-то такое витает в воздухе: там кто кому, кто чего...» (на представлении членов правительства, 15 августа 1996 г.)
«Мы продолжаем то, что мы уже много наделали» (из заявления для прессы, 15 января 1998 г.)
«Все это так прямолинейно и перпендикулярно, что мне неприятно» («Аргументы и факты», 4 августа 1999 г.)
«Я проще хочу сказать, чтобы всем было проще и понять, что мы ведь ничего нового не изобретаем. Мы свою страну формулируем» (в интервью программе «Время», 28 марта 1998 г.).
«Пусть это будет естественный отбор, но уверенно направляемый» («Коммерсантъ», 27 февраля 1998 г.)