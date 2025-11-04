Кому Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле

«Несмотря на все сложности, проблемы и трагедии сегодняшнего дня, а их, к сожалению, достаточно, от нас, из России, будут исходить именно такие импульсы. Потому что мы стремимся к дружбе, сотрудничеству со всеми, не только соседними, но и со всеми народами на земле. И я очень благодарен нашим иностранным друзьям, которые здесь присутствуют и самим своим присутствием подтверждают веру в то, что именно этого Россия и добивается, и вместе с нами готовы добиваться этой цели», – сказал Путин в завершении церемонии.