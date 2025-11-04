Кому Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле

Кому Владимир Путин вручил государственные награды в КремлеПрезидент наградил православных, старообрядцев, пятидесятников, мусульман, иудеев, буддистов и др.
Владимир Путин 4 ноября в Кремле вручил премии за вклад в укреплении единства российской нации и государственные награды. Президент поздравил всех с Днем народного единства: «Конечно, это прежде всего праздник граждан России. Он имеет особое значение, и не только потому, что много столетий назад произошли события, которые сохранили страну, а потому, что само понятие единства, единения означает не что другое, как сохранение нашей страны, нашего суверенитета и нашей государственности».
Лауреатами премии за вклад в укреплении единства российской нации стали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, авторы проекта «Большой этнографический диктант» Анна Габдуллина и Павел Орлов. Также лауреатами премии стали организаторы выставки «Россия» – замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич, гендиректор выставки «Россия» Наталья Виртуозова, замдиректора выставки «Россия» Павел Дорошенко.
Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени были награждены президент Фонда Александра Солженицына, вдова писателя Наталия Солженицына, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Наталия Солженицына в своей речи сказала, что в этом году отмечали 30-летие Дома русского зарубежья, а 50 лет назад судьба поставила ее у истоков мечты о преодолении рва, жестоко разделившего соотечественников – тех, кто остался жить в России, и тех, кто из нее уехал после 1917 г. и Гражданской войны.
«Огромное трехмиллионное беженство унесло из России не только рядовых солдат добровольческой армии, но и крупных ученых, художников – цвет и гордость русской мысли, творчества. Александр Сергеевич Солженицын жил с мечтой о единении русских сил, и мне посчастливилось много лет помогать ему в устройстве того заветного места в России, того заветного дома, о котором мечтала российская эмиграция, который работал бы на гражданское согласие, на восстановление связи времен, поколений. Такая работа особенно важна в трудные времена. Сказано же в Евангелии, что царство разделившееся само по себе не устоит. И потому каждый, кто работает на преодоление разделения, на обретение единства, работает на благо Отечества», – сказала Солженицына.
Орден «За доблестный труд» президент вручил председателю Духовного управления мусульман Равилю Гайнутдинову, орден Александра Невского – главе Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Святой Армянской апостольской православной церкви архиепископу Езрасу, орден Почета – главному раввину Федерации еврейских общин России – Берл Лазару, начальствующему епископу Союза христиан веры евангельской Сергею Ряховскому, председателю Русской православной старообрядческой церкви митрополиту Московскому и всея Руси Корнилию.
Несколько иностранцев были награждены орденом Дружбы – итальянский журналист Элизео Бертолази, генсекретарь Общества дружбы «Шри-Ланка – Россия» Саман Кумара Ранджит Вирасинхе, пианист и дирижер Юстус Франц, председатель стратегического совета TH Group Хыонг Тхай. Также орден Дружбы был вручен зампредседателю Российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрею Клямко и почетному генконсулу России в Северном административном округе Израиля Амину Сафии.
Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени был награжден первый зампред Евро-Азиатского отделения генкоференции Церкви христиан – адвентистов седьмого дня Олег Гончаров. Медалью Пушкина – посол ОАЭ в России Мухаммад Ахмад Султан Иса Аль-Джабер, председатель секции искусствоведов Творческого союза художников Академии Художеств Узбекистана Эльмира Ахмедова, председатель исполнительного совета Свободного университета Киншасы Медар Бомпоко Бокете, настоятельница Свято-Рожество-Богородичного ставропигиального женского монастыря в белорусском Гродно игумения Гавриила, председатель оргкомитета Фестиваля российской культуры в Японии Комаки Курихара, клирик Свято-Елисаветинского женского монастыря Минской епархии Андрей Лемешонок, артист русского театра драмы им. М. Горького в Астане Сергей Матвеев, общественный деятель Курдского автономного района Ирака Рашад Сабри Рашид Хошнав.
Почетные грамоты президента получили глава буддийской традиционной Сангхи Росии Дамба Аюшеев, председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджуддинов, а благодарности президента – глава Духовного собрания мусульман Альбир Крганов и вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений Иван Сусайков.
Священнослужители разных конфессий на церемонии говорили о том, как важен День народного единства. Лазар заявил, что еврейской общине очень хорошо живется в России, а Ряховский – что Россия является страной, где дружат все конфессии. Митрополит Корнилий вспомнил указ президента о традиционных ценностях, заявив, что благодаря этому документу произошло «духовное импортозамещение».
«Несмотря на все сложности, проблемы и трагедии сегодняшнего дня, а их, к сожалению, достаточно, от нас, из России, будут исходить именно такие импульсы. Потому что мы стремимся к дружбе, сотрудничеству со всеми, не только соседними, но и со всеми народами на земле. И я очень благодарен нашим иностранным друзьям, которые здесь присутствуют и самим своим присутствием подтверждают веру в то, что именно этого Россия и добивается, и вместе с нами готовы добиваться этой цели», – сказал Путин в завершении церемонии.