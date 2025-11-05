Газе готовят международную оккупацию

Газе готовят международную оккупациюСША предлагают Совбезу ООН сформировать силы для разоружения «Хамаса»
Администрация президента США Дональда Трампа направила в Совбез ООН проект резолюции о создании международных сил безопасности (МСБ) сроком на два года с возможностью продления мандата. Об этом 4 ноября написал Axios со ссылкой на документ, который есть в распоряжении портала. Эти вооруженные формирования не будут выполнять миротворческую миссию, а сосредоточатся на обеспечении безопасности границ сектора Газа с Израилем и Египтом, защите мирных жителей и гуманитарных коридоров, а также подготовке новых палестинских полицейских сил. Обсуждение документа планируется начать в ближайшее время.
Мандат международных сил, по всей видимости, включает еще и разоружение палестинской радикальной группировки «Хамас». Согласно проекту резолюции, иностранные формирования займутся стабилизацией ситуации в секторе Газа и обеспечат процесс демилитаризации региона, в том числе через «уничтожение и предотвращение восстановления военной, террористической и наступательной инфраструктуры, а также сдачу оружия негосударственными вооруженными формированиями».
Развертывание первых подразделений МСБ в секторе Газа планируется в январе, рассказал Axios неназванный американский чиновник. Они будут осуществлять свои полномочия под единым командованием, тесно сотрудничая и консультируясь с представителями Египта и Израиля.
Пока не известно, какие страны войдут в состав МСБ. Потенциально в их состав могут войти военнослужащие из Азербайджана, Индонезии и Турции под общим командованием Египта, писала газета The Guardian. А израильский новостной портал Ynet предположил, что туда войдут военные из Индонезии, Азербайджана и Пакистана.
Кроме того, в проекте резолюции содержится призыв предоставить предложенному Трампом «Совету мира» полномочия «переходной администрации управления в Газе с международной правосубъектностью», которая будет координировать процесс восстановления и управления разрушенной территорией в соответствии с комплексным планом до тех пор, пока в Палестинской национальной администрации (ПНА) на Западном берегу реки Иордан не завершится комплексная программа реформ. По замыслу Белого дома совет под председательством Трампа будет контролировать сформированное в будущем технократическое правительство в секторе, ответственное за повседневную деятельность местных гражданских служащих.
Правда, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху неоднократно выступал против передачи власти над Газой ПНА.
Предложенный американцами на рассмотрение Совбеза ООН проект резолюции основан на плане Трампа о прекращении войны в секторе Газа между «Хамас» и Израилем, включающем 20 пунктов. Пока стороны находятся на начальной стадии: исламисты передали израильтянам всех оставшихся в живых пленных, а израильские военные по-прежнему контролируют порядка 53% сектора. На последующих этапах вывод армии Израиля из анклава (за исключением узкого периметра на границе Газы) начнется по мере размещения на территории МСБ.
Накануне министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на министерской встрече по ситуации в секторе Газа в Стамбуле заявил, что в настоящее время заинтересованные страны работают над мандатом Совбеза ООН для стабилизации ситуации в регионе. По его словам, они примут решение о развертывании международных войск в анклаве после того, как будет завершена разработка их рамок. Но для полной реализации плана Трампа мешают действия израильской стороны, добавил турецкий дипломат. Он отметил, что Анкара готова внести свой вклад в обеспечение мира и восстановление Газы.
Турция вместе с Катаром, Египтом и США выступают в роли гаранта соглашения о прекращении огня между «Хамас» и Израилем. За исключением американцев, помимо вышеназванных государств в стамбульской конференции также приняли участие представители Индонезии, Пакистана, Саудовской Аравии, Иордании и ОАЭ.
Потери палестинцев во время перемирия
Проект американской резолюции предусматривает переход от первого этапа плана Трампа ко второму, но все еще сохраняет много неопределенностей с точки зрения его реализуемости, говорит востоковед Руслан Сулейманов (признан в России иностранным агентом). С одной стороны, «Хамас» не готов разоружаться и уступать свои позиции неким международным структурам. С другой, продолжает он, Израиль, несмотря на частичный вывод своих войск из анклава, вряд ли в ближайшее время согласится полностьцю вывести из Газы войска.
В данном случае речь идет о размещении в Газе ограниченного иностранного контингента, полагает Сулейманов: «Но он точно не станет заменой «Хамас» или израильских военных. До сих пор непонятен потенциальный состав участников этой миссии, и без согласования этого вопроса с властями еврейского государства туда вряд ли войдут военные из Турции. Процесс согласований может затянуться на длительное время, и не только на уровне Совбеза ООН».
Условия для ввода иностранного военного контингента в Газу еще не готовы, замечает доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Во-первых, несмотря на перемирие, в анклаве до сих пор периодически вспыхивают бои между израильскими военными и исламистами. Во-вторых, на данный момент Израиль не готов допустить вхождения в анклав международных сил и категорически не приемлет присутствия там турецких военных, отметил политолог: «Трамп рассчитывает на помощь Анкары для реализации своей стратегии. Но Израиль освободил заложников, поэтому у него нет стимулов для выполнения американского плана. Иначе это чревато политическим кризисом для кабинета Нетаньяху. В свою очередь, у американцев нет стимулов давить на своих израильских союзников, пока в регионе сохраняется относительная стабильность».
По словам Гасанова, «Хамас» заинтересован во вводе миротворцев в регион до тех пор, пока это мешает израильской оккупации территории. Но проблема разоружения по-прежнему упирается в вопрос создания Палестины, а такая перспектива пока еще маловероятна, заключил эксперт.