Газе готовят международную оккупацию

Условия для ввода иностранного военного контингента в Газу еще не готовы, замечает доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. Во-первых, несмотря на перемирие, в анклаве до сих пор периодически вспыхивают бои между израильскими военными и исламистами. Во-вторых, на данный момент Израиль не готов допустить вхождения в анклав международных сил и категорически не приемлет присутствия там турецких военных, отметил политолог: «Трамп рассчитывает на помощь Анкары для реализации своей стратегии. Но Израиль освободил заложников, поэтому у него нет стимулов для выполнения американского плана. Иначе это чревато политическим кризисом для кабинета Нетаньяху. В свою очередь, у американцев нет стимулов давить на своих израильских союзников, пока в регионе сохраняется относительная стабильность».