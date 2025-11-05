Зачем Дональд Трамп грозится нанести удар по Нигерии

Что касается заявлений Трампа, то христианские лидеры Нигерии встретили «помощь» Трампа в целом настороженно. Хотя есть и более открытые к его поддержке, но и они подчеркивают, что это дело Нигерии, говорит Маслов. Он считает, что на средне- и долгосрочном горизонте реакция Нигерии будет включать дальнейшее дистанцирование от США и опору на собственные силы, а также формирование условий и возможностей для суверенного развития. «В Нигерии понимают, что христиане – только повод, а экономическое давление, санкции, игра с тарифами и даже силовые акции могут последовать в любом случае – из-за тех внутренних проблем, которые решают США. Поэтому сейчас Нигерия не будет отвечать резко, а сосредоточится на наращивании возможностей для убедительного ответа на подобные провокации в будущем», – сказал эксперт.