Зачем Дональд Трамп грозится нанести удар по Нигерии

Зачем Дональд Трамп грозится нанести удар по НигерииОн заявил о необходимости защищать христиан
Трамп пригрозил военным ударом по территории Нигерии, в случае если местное правительство не положит конец преследованиям и убийствам христианского населения. Он также подчеркнул готовность прекратить любую финансовую и военную помощь, оказываемую Вашингтоном этой стране. «Приказываю нашему военному министерству подготовиться к возможным действиям. Если мы нанесем удар, это будет быстро, жестоко <...> точно так же, как эти террористические бандиты атакуют наших любимых христиан. Предупреждение: правительство Нигерии, действуйте быстро!» – написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
«Есть, сэр», – написал министр обороны США Пит Хегсет. «Убийство невинных христиан в Нигерии – и где бы то ни было – должно быть немедленно прекращено. Военное министерство готовится к действиям. Либо нигерийское правительство защитит христиан, либо мы убьем исламских террористов, которые совершают эти ужасные зверства», – подчеркнул Хегсет.
В свою очередь, президент Нигерии Бола Тинубу заявил, что попытки США характеризовать его страну как нетолерантную к другим вероисповеданиям, «не отражают национальную реальность и не учитывают последовательные и искренние усилия правительства для защиты свободы вероисповедания и верований для всех нигерийцев» (цитата по Sky News). Одновременно с этим он заявил агентству Reuters, что поддержка США в борьбе с террористами будет приветствоваться до тех пор, пока Вашингтон признает «территориальную целостность» Нигерии. Он также подчеркнул, что не воспринимает буквально слова Трампа о его стране как об «опозорившейся». Тинубу подчеркнул, что на самом деле Трамп «хорошо относится» к Нигерии.
По данным Ассоциации архивов религиозной информации (ARDA), в 2025 г. в Нигерии практически равное количество мусульман и христиан: 46,3% (составляют большинство в северной части страны) и 45,8% (составляют большинство на юге) соответственно. В целом в стране насчитывается около 200 этнических групп.
В Нигерии нет проблемы преследования христиан за веру, есть проблема столкновений между общинами земледельцев и скотоводов в ряде штатов, говорит директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов. Он объяснил, что в результате таких столкновений, как правило, среди погибших и пострадавших мирных жителей большую часть составляют христиане. На севере Нигерии религиозные фанатики, экстремисты из различных движений, относящих себя к исламу, часто атакуют церкви, стараются посеять страх и панику среди христианских общин. «Многим наблюдателям такие столкновения могут показаться враждой христиан и мусульман. Но это не так. В основе конфликтов всегда или споры непосредственно за землю, или политические противоречия, конфликты лидеров, которые мобилизуют сторонников из числа соплеменников», – подчеркнул эксперт.
К таким группировкам относится радикальная группировка «Боко Харам», присягнувшая запрещенному на территории России ИГИЛ
В руководстве Нигерии, продолжает Маслов, стараются соблюдать баланс. Таким образом, несмотря на то что Тинубу и его вице-президент – мусульмане, окружение главы государства в основном состоит из христиан. «На уровне лидеров общин в целом соблюдаются баланс, гармония и взаимное уважение интересов, конфликты раздуваются либо на низовом уровне, либо извне», – сказал эксперт.
Что касается заявлений Трампа, то христианские лидеры Нигерии встретили «помощь» Трампа в целом настороженно. Хотя есть и более открытые к его поддержке, но и они подчеркивают, что это дело Нигерии, говорит Маслов. Он считает, что на средне- и долгосрочном горизонте реакция Нигерии будет включать дальнейшее дистанцирование от США и опору на собственные силы, а также формирование условий и возможностей для суверенного развития. «В Нигерии понимают, что христиане – только повод, а экономическое давление, санкции, игра с тарифами и даже силовые акции могут последовать в любом случае – из-за тех внутренних проблем, которые решают США. Поэтому сейчас Нигерия не будет отвечать резко, а сосредоточится на наращивании возможностей для убедительного ответа на подобные провокации в будущем», – сказал эксперт.
Заявление Трампа про Нигерию не первый случай, когда он угрожал прекращением помощи африканской стране в связи с наличием там проблем с местным населением. До этого он также критиковал правительство ЮАР за «плохое отношение» к местным белым фермерам. Кроме того, с лета Трамп усиливает военное присутствие США близ Южной Америки, в частности Венесуэлы, нанося удары по катерам, которые якобы перевозят наркотики.
В случае с Нигерией Трамп сразу убивает двух зайцев: в очередной раз демонстрирует силу и пытается укрепить свою поддержку со стороны американских евангелистов, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Эксперт также видит в этих действиях стремление Трампа отвлечь общественность от продолжающегося шатдауна.