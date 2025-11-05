После торговой разрядки с США Китай остается в конфликте с Евросоюзом

Кроме того, как сообщил 3 ноября портал Euroactiv со ссылкой на представителя Еврокомиссии Олафа Гилла, пока не до конца проясненным остается вопрос возможной отмены дополнительных мер китайского экспортного контроля в ЕС над редкоземельными элементами – тема, которую тоже обсуждали Си и Трамп. Белый дом утверждает, что добился приостановки для всего мира на один год как минимум тех мер, о которых Пекин объявил 9 октября. Речь идет о технологиях, связанных с добычей, плавкой и разделением редкоземельных металлов, производством магнитных материалов, о технологиях для сборки и ремонта производственных линий по добыче редкоземов, а также о переработке и утилизации вторичных ресурсов. Гилл сказал, что в настоящее время в Брюсселе есть лишь «понимание», что Китай отложит на год введение этих ограничений для всех торговых партнеров, но в ЕС пока не получали никаких твердых гарантий на этот счет.