После торговой разрядки с США Китай остается в конфликте с Евросоюзом

После торговой разрядки с США Китай остается в конфликте с ЕвросоюзомИх отношения отравляет захват Нидерландами производителя чипов Nexperia
Торгово-экономические отношения Китая и Евросоюза остаются напряженными, несмотря на то что итоги переговоров 30 октября президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина должны были на них положительно сказаться. В частности, Китай по-прежнему призывает Нидерланды работать над «конструктивным решением» проблемы с производителем чипов Nexperia (принадлежит китайской Wingtech Technology), который в сентябре 2025 г. правительство этой европейской страны взяло под свое временное управление. 4 ноября министерство коммерции КНР заявило, что Нидерланды несут полную ответственность за «хаос в глобальной цепочке производства и поставок полупроводников», и призвало Гаагу «прекратить вмешиваться» во внутреннюю корпоративную деятельность китайских предприятий. Пекин заверил, что он намерен «решительно защищать законные права и интересы своих компаний».
После встречи Трампа и Си Белый дом 1 ноября сообщил среди прочих ее результатов, что Китай «примет надлежащие меры» для возобновления торговли с предприятий Nexperia в Китае, что позволит наладить производство критически важных «устаревших» микросхем по всему миру. В результате развития этого сюжета, как писала Bild, в ФРГ столкнулись со значительными перебоями в поставках компонентов, необходимых для автопрома и электроники, а японская Honda начала останавливать производство на своих североамериканских заводах.
Вскоре после взятия нидерландскими властями под контроль Nexperia по национальному закону из соображений экономической безопасности судом от управления ею был отстранен гендиректор компании Чжан Сюэчжэн. Этого, как сообщал телеканал CNN, требовали власти США. Формальным поводом послужили некие «серьезные недостатки в управлении компанией». В ответ на эти действия китайцы запретили экспорт готовой продукции Nexperia China на мировой рынок, а китайское отделение компании разрешило своим сотрудникам игнорировать распоряжения офиса в Нидерландах. При этом 26 октября этот производитель микрочипов приостановил поставки полупроводниковых пластин и в обратном направлении, на свой китайский сборочный завод.
А 3 ноября министры иностранных дел Китая Ван И и Германии Йоханн Вадефуль (он в октябре отложил свой визит в Пекин, из-за того что другие лидеры КНР не нашли для него времени в своем графике) поговорили по телефону – по инициативе из Берлина. Китайский министр, как передает «Синьхуа», назвал взаимное уважение важным фактором при развитии отношений стран, а также призвал визави противостоять любым проявлениям «независимого Тайваня». Вадефуль выразил надежду на то, что ему удастся посетить Китай «в ближайшее удобное для китайской стороны время». 24 октября Германия направляла дипломатическую ноту Пекину из-за запрета на экспорт микрочипов из Китая в Европу, сообщала Bild.
Кроме того, как сообщил 3 ноября портал Euroactiv со ссылкой на представителя Еврокомиссии Олафа Гилла, пока не до конца проясненным остается вопрос возможной отмены дополнительных мер китайского экспортного контроля в ЕС над редкоземельными элементами – тема, которую тоже обсуждали Си и Трамп. Белый дом утверждает, что добился приостановки для всего мира на один год как минимум тех мер, о которых Пекин объявил 9 октября. Речь идет о технологиях, связанных с добычей, плавкой и разделением редкоземельных металлов, производством магнитных материалов, о технологиях для сборки и ремонта производственных линий по добыче редкоземов, а также о переработке и утилизации вторичных ресурсов. Гилл сказал, что в настоящее время в Брюсселе есть лишь «понимание», что Китай отложит на год введение этих ограничений для всех торговых партнеров, но в ЕС пока не получали никаких твердых гарантий на этот счет.
Более того, фактическая отмена введенного еще ранее Китаем экспортного контроля над такими важными для промышленности элементами, как галлий, германий, сурьма и графит, как утверждают в Белом доме, скорее всего, не распространяется на ЕС. По крайней мере, комиссар ЕС по торговле Марош Шефчович в своем посте тоже приветствовал отмену именно октябрьских мер, ничего не сказав о других.
После встречи Трампа и Си среда вокруг отношений США и КНР упорядочивается, даже если на самом деле Вашингтон не заинтересован в «большой сделке» из-за нежелания соблюдать какие-либо правила, которые помешали бы «торможению» Пекина, говорит завсектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин. В любом случае Евросоюз сейчас внимательно смотрит на то, что будут дальше делать США, и если хотя бы достигнутые договоренности будут соблюдаться, то и Брюссель в отношениях с КНР пойдет на попятную, уверен эксперт.
В частности, сам ЕС будет активнее предлагать Пекину упорядочить их отношения, так как Европа не готова к торговой войне с ним в одиночку, уверен Луконин. При этом ситуация с Nexperia выглядела в глазах китайцев просто как недопустимое хамство: в отличие от продажи портов Панамского канала здесь даже не было попытки представить все как видимость покупки. И в ответ Пекин своими действиями продемонстрировал европейцам, что такие действия совершать в отношении его компаний не стоит. Впрочем, теперь стороны могут начать искать приемлемый для обеих сторон выход из ситуации.
Принципиальной проблемой в отношениях КНР и ЕС остается то, что европейские лидеры подменяют принципы экономической целесообразности принципами политики ценностей, говорит доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин. И перехват управления Nexperia был воспринят Китаем как вызов, в ответ на который он фактически прекратил экспорт чипов в страны Евросоюза. То же самое наблюдается сейчас с редкоземельными металлами, продолжает Камкин. Ими Китаю пока нет большого резона делиться с европейцами, которые еще долго будут в этой сфере зависимы. Таким образом, торговый конфликт ЕС с Китаем уже один из маркеров их отношений, а с учетом тенденции европейской дипломатии разговаривать с позиции силы Брюсселю с Пекином, по мнению Камкина, вряд ли удастся прийти к разрядке.