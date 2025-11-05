Что сказали Путин и Белоусов о возобновлении ядерных испытаний

Что сказали Путин и Белоусов о возобновлении ядерных испытанийПрезидент обсудил с членами Совбеза ответ на заявления Трампа и дал поручения
5 ноября президент РФ Владимир Путин собрал оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Изначально министр транспорта Андрей Никитин должен был представить доклад об обеспечении безопасности на транспорте, но председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к Путину с вопросом «не по повестке». Спикер нижней палаты поинтересовался у президента, какие будут ответные шаги Москвы на планы Вашингтона провести испытания ядерного оружия. «Ведомости» собрали главное с публичной части совещания Совбеза РФ.
Вопрос Володина
Председатель Госдумы указал, что президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении ядерных испытаний. В связи с этим российские депутаты «задают вопрос и в целом обеспокоены ситуацией»: «Какие с нашей стороны будут шаги и действия?»
Володин указал, что тема «крайне важная». Путин согласился, что «вопрос серьезный», и передал слово министру обороны Андрею Белоусову, у которого был подготовлен целый доклад.
Пять действий США
Министр обороны РФ Андрей Белоусов призвал оценивать не заявления политических деятелей, а конкретные действия США. Он представил пять таких действий со стороны Вашингтона:
Белый дом вышел из договоров в сфере сокращения и ограничения вооружений: Договора по ПРО, Договора о ракетах средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу. «Возможный отказ США от моратория на проведение ядерных испытаний может стать вполне логичным шагом Вашингтона по разрушению системы глобальной стратегической стабильности в мире», – сказал министр.
США осуществляют модернизацию стратегических наступательных вооружений. Создаются новая межконтинентальная баллистическая ракета Sentinel с новой ядерной боеголовкой, тяжелый бомбардировщик B-21 Raider и др.
Вашингтон реализует программу «Золотой купол» по перехвату и достартовому поражению ракет России и Китая.
На вооружение армии США в конце года примут гиперзвуковое оружие большой дальности Dark Eagle. Дальностью стрельбы – 5500 км. Комплекс планируют разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, подлетное время до объектов в центральной части России составит до семи минут, заявил Белоусов.
США проводят учения стратегических наступательных сил. Одним из последних стало Global Thunder 2025, где американские силы, по утверждению Белоусова, отработали превентивное нанесение ракетных ядерных ударов по РФ.
В силу этого Белоусов читает целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям. Министр отметил, что состояние полигона на Новой Земле позволяет в сжатые сроки провести там подобные испытания.
Не упустить время
Белый дом не дает официальных пояснений на заявление Трампа, но это не значит, что подготовка к ядерным испытаниям не началась, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. «Если мы сейчас не примем соответствующие меры, то будет упущено время и возможности по своевременному реагированию на действия Соединенных Штатов», – сказал он.
Времени на подготовку ядерных испытаний в зависимости от их вида необходимо от нескольких месяцев до нескольких лет, заявил Герасимов. По его словам, высказывания ряда высокопоставленных американских должностных лиц показывают «нацеленность» Вашингтона на подготовку и проведение ядерных испытаний.
Дипломаты обратились к Вашингтону
Российские дипломаты обратились к совету нацбезопасности и госдепу США, но те «уклонились от предметной реакции», сказал директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин со ссылкой на посла РФ в США Александра Дарчиева.
Представители Белого дома и госдепа заверили Москву, что доложат информацию «наверх» и свяжутся с российской стороной, «если будет, мол, сочтено необходимым дать пояснения по существу поднятых российскими дипломатами вопросов».
Директор ФСБ Александр Бортников попросил дать спецслужбе время, чтобы изучить планы Вашингтона.
Поручения президента
Заслушав доклады, президент РФ поручил Минобороны, МИДу, специальным службам и гражданским ведомствам «сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этим вопросам, провести анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения по подготовке ядерного оружия». Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Путин поручил не готовить ядерные испытания, а изучить их целесообразность.