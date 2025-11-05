Что сказали Путин и Белоусов о возобновлении ядерных испытаний

Белый дом не дает официальных пояснений на заявление Трампа, но это не значит, что подготовка к ядерным испытаниям не началась, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. «Если мы сейчас не примем соответствующие меры, то будет упущено время и возможности по своевременному реагированию на действия Соединенных Штатов», – сказал он.