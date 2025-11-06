Израиль может потерять монополию на эксплуатацию F-35 на Ближнем Востоке

Израиль может потерять монополию на эксплуатацию F-35 на Ближнем ВостокеСША вернулись к идее продажи истребителей пятого поколения в Саудовскую Аравию
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает запрос на приобретение Саудовской Аравией 48 истребителей пятого поколения F-35, передает Reuters со ссылкой на источники в американском правительстве. Из ближневосточных государств в настоящее время эти машины находятся на вооружении лишь в ВВС Израиля. Потенциальный оборонный контракт может быть заключен во время визита саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана в Вашингтон 18 ноября.
По данным The Military Balance за 2024 г., ВВС Саудовской Аравии эксплуатируют 449 боевых самолетов, из них 217 истребители F-15 разных модификаций, порядка 80 европейских машин Panavia Tornado и 71 – Eurofighter Typhoon. Истребители F-35 используют передовые технологии «стелс», что позволяет им оставаться малозаметными для большинства радаров систем противовоздушной обороны. Потенциальная продажа США этих машин в арабское королевство будет означать существенный сдвиг в американской региональной политике по сохранению качественного военного превосходства Израиля в боевой авиации на Ближнем Востоке, пишет Reuters.
По словам собеседников агентства, пока Вашингтон не принял окончательного решения относительно оружейной сделки с Эр-Риядом – для этого потребуется сначала одобрение Трампа, членов его правительства и конгресса. При этом источник Reuters отметил, что политический департамент Пентагона работал несколько месяцев над этим контрактом, прежде чем документ попал на рассмотрение министра обороны Пита Хегсета.
Саудовская Аравия – крупнейший покупатель американского оружия, для модернизации своих воздушных сил Эр-Рияд не первый год пытается приобрести F-35 у американцев. Американская администрация Джо Байдена всерьез рассматривала возможность поставок этих самолетов в рамках всеобъемлющего военного соглашения, которое включало бы нормализацию отношений между королевством и Израилем, но эта сделка сорвалась.
После возвращения Трампа в Белый дом Вашингтон назвал наращивание военного сотрудничества с Эр-Риядом одним из приоритетных в своей ближневосточной политике. С этой целью в мае американский президент посетил Саудовскую Аравию, где по итогам переговоров объявил о готовности сторон подписать пакет военных контрактов на сумму $142 млрд – что может стать крупнейшей в истории США сделкой в этой области.
Предыдущая такая сделка могла состояться во время первого срока Трампа после того, как он в 2017 г. подписал оборонное соглашение с Саудовской Аравией на сумму $110 млрд. Но после убийства год спустя саудовского журналиста Джамала Хашкоджи в саудовском консульстве в Стамбуле конгресс заморозил поставки части американского оружия. Всего за это время американцы реализовали контракты с королевством на сумму $14,5 млрд, писало Reuters.
Рекордсмены военных расходов
Программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров не исключил заключения оборонного контракта на покупку F-35. С одной стороны, Саудовская Аравия заинтересована в расширении военно-технического сотрудничества с США, а по возможности и получении от них гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО. С другой стороны, Вашингтону, скорее всего, удастся преодолеть сопротивление израильтян против этой сделки, поскольку Израиль не рассматривает арабское королевство в качестве угрозы своей безопасности, считает востоковед: «Более того, до октября 2023 г. стороны были близки к нормализации саудовско-израильских отношений и некоторое время рассматривали проект создания арабского НАТО, направленного против Ирана».
Продажа американских истребителей в Саудовскую Аравию – продолжение политики Трампа в период его первого президентского срока, замечает главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Тогда реализации большей части военных контрактов помешало сопротивление демократов в конгрессе, но сегодня такая перспектива маловероятна, уверен американист. По его словам, Белый дом традиционно рассматривает Саудовскую Аравию в качестве главного фактора сдерживания Тегерана в регионе. Поэтому за счет оборонных контрактов Вашингтон попытается сильнее привязать ее к себе в условиях изменившихся геополитических реалий на Ближнем Востоке.
Кроме того, за счет доступа к высокотехнологичным американским вооружениям США пытаются убедить Саудовскую Аравию присоединиться к соглашениям Авраама (серия договоров о нормализации отношений Израиля с ОАЭ, Бахрейном и Марокко) и выступить хедлайнером в процессе арабо-израильского примирения, продолжает Васильев: «В рамках широкого оборонного контракта теоретически американцы еще готовы предоставить дополнительные гарантии безопасности для саудовского королевства. Но для этого они, вероятно, потребуют определенных действий саудитов на мировом нефтяном рынке».
Несмотря на потенциальную американо-саудовскую оружейную сделку, без прогресса на палестинском направлении Эр-Рияд вряд ли в ближайшей перспективе присоединится к соглашениям Авраама, полагает Бочаров. Теоретически Саудовская Аравия готова начать торг по этому вопросу и добиться от американцев поддержки в развитии проекта саудовского мирного атома, а также получить от них дополнительные гарантии безопасности, допустил эксперт.