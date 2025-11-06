Израиль может потерять монополию на эксплуатацию F-35 на Ближнем Востоке

Программный менеджер Российского совета по международным делам Иван Бочаров не исключил заключения оборонного контракта на покупку F-35. С одной стороны, Саудовская Аравия заинтересована в расширении военно-технического сотрудничества с США, а по возможности и получении от них гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО. С другой стороны, Вашингтону, скорее всего, удастся преодолеть сопротивление израильтян против этой сделки, поскольку Израиль не рассматривает арабское королевство в качестве угрозы своей безопасности, считает востоковед: «Более того, до октября 2023 г. стороны были близки к нормализации саудовско-израильских отношений и некоторое время рассматривали проект создания арабского НАТО, направленного против Ирана».