Почему Тверскую область возглавит замглавы ФАС Виталий Королев

Почему Тверскую область возглавит замглавы ФАС Виталий КоролевЭто уже третий выходец из данного ведомства, ставший губернатором
Временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области станет замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, следует из подписанного 5 ноября указа президента Владимира Путина. Кресло главы региона пустовало почти месяц: возглавлявший с 2016 г. Тверскую область Игорь Руденя досрочно прекратил свои полномочия 29 сентября. В тот же день он был назначен полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Ожидается, что официальное представление врио губернатора Королева пройдет уже 6 ноября.
Путин предложил Королеву возглавить Тверскую область на рабочей встрече, которая прошла поздно вечером 4 ноября, сообщила пресс-служба Кремля. «Я хотел бы предложить вам попробовать свои силы на региональном поприще и возглавить Тверскую область. Это один из заметных, очень важных регионов, один из центральных регионов – непростой, с вопросами, которые требуют дополнительного внимания или решения», – сказал глава государства. Более того, Путин подчеркнул, что Тверская область – это «самый центр русской земли». И не потому, что она входит в Центральный федеральный округ (ЦФО), а «по истории, по тому, что и как делалось на этой земле в интересах укрепления нашего государства», разъяснил свою мысль президент.
Королев поблагодарил главу государства за оказанное доверие и заявил, что готов возглавить регион. Он подчеркнул, что приоритетом для него станет повышение качества жизни населения. Это будет касаться в том числе поддержки семей участников спецоперации и обеспечения надлежащего контроля и подготовки к прохождению зимнего периода, «чтобы у людей были свет и тепло в домах, особенно в зимнее время». Кроме того, Королев отметил, что будет работать над оказанием помощи в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Москву, так как она в том числе пройдет по территории Тверской области. «Хотел бы сказать, что, работая на госслужбе, я привык ваши поручения выполнять безусловно и продолжу это делать впредь», – обратился он к президенту, завершая свою речь. Путин, в свою очередь, отметил, что опираться в работе надо на людей, которые «знают регион, работают там, живут и считают это своей малой родиной».
Примечательно, что днем 4 ноября Путин пообщался с мальчиком при возложении цветов к памятнику Минину и Пожарскому. Услышав, что тот из Твери, президент заявил, что и его предки из этой области.
Королев родился в Красноярске, ему 45 лет. Свою карьеру он начинал в «Красноярскнефтепродукте», затем работал до 2005 г. в «Красноярскэнерго». С 2005 г. работает в ФАС. В 2008 г. стал начальником управления контроля электроэнергетики ФАС, а с 2015 г. занимает должность замруководителя ведомства.
Почему именно Королев
Опыт Королева в области энергетики, а также его осведомленность в темах, связанных с антимонопольной службой и с «расшивкой» платежей, могут быть востребованы для Тверской области, где одна из ключевых проблем – это теплоэнергетика, говорит руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Он много лет занимается этими темами, проблемами. Возможно, это сыграло ключевую роль в его назначении», – предположил он. Королев – это серьезный профессионал, который длительное время работал в сфере энергетики и хорошо знает в целом экономику, согласен глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «Он выпускник четвертого потока школы губернаторов. На мой взгляд, достаточно логично его назначение», – сказал он.
Причина задержки с назначением на пост главы Тверской области может быть связана с тем, что ротация могла не готовиться заранее – Руденя был одним из возможных кандидатов на пост полпреда в СЗФО и, пока решение не было принято, вопрос, по сути, не готовили, считает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. При этом Королев уже третий выходец из ФАС, который возглавил регион, напоминает эксперт. До него в 2020 г. был назначен губернатором Пермского края начальник управления контроля ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, а в 2021 г. замглавы ФАС Михаил Евраев стал губернатором Ярославской области.
Как планируют строить ВСМ
В какое-то время Тверская область выглядела по лоббистскому влиянию одним из лидеров наряду с Тульской областью, рассуждает Виноградов. «Сейчас Тверской области может вернуться статус рядового региона ЦФО – достаточно инертного и в то же время получающего шанс благодаря появлению М11 и в перспективе высокоскоростной железнодорожной магистрали», – предполагает эксперт. Но нет ничего критичного в том, что губернатора не назначали примерно месяц, считает политтехнолог Петр Быстров. Он напоминает, что схожие ситуации были – например, после перехода Олега Кожемяко с Сахалина в Приморский край в 2018 г. до назначения Валерия Лимаренко прошло больше двух месяцев: «Когда кадровые назначения неожиданные – а назначение Рудени на пост полпреда в СЗФО было именно таким (основным кандидатом на пост полпреда СЗФО был Дмитрий Козак, писали «Ведомости»), – нужно определенное время, чтобы подобрать главу региона, чтобы он прошел проверочные и согласовательные мероприятия». По словам Быстрова, не принципиально – варяг или местный, главное – профессиональная подготовка.
В Тверской области будет реализовываться один из крупнейших инвестиционных проектов – строительство ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, поэтому главе региона нужно будет содействовать реализации проекта и обеспечивать условия, чтобы строительство не вызывало социального недовольства среди жителей региона, говорит Быстров. Также, по его словам, перед Королевым будут стоять задачи закончить большие стройки, которые были начаты при прошлом губернаторе, вроде детской областной больницы.