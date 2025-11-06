Почему Тверскую область возглавит замглавы ФАС Виталий Королев

Королев поблагодарил главу государства за оказанное доверие и заявил, что готов возглавить регион. Он подчеркнул, что приоритетом для него станет повышение качества жизни населения. Это будет касаться в том числе поддержки семей участников спецоперации и обеспечения надлежащего контроля и подготовки к прохождению зимнего периода, «чтобы у людей были свет и тепло в домах, особенно в зимнее время». Кроме того, Королев отметил, что будет работать над оказанием помощи в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Москву, так как она в том числе пройдет по территории Тверской области. «Хотел бы сказать, что, работая на госслужбе, я привык ваши поручения выполнять безусловно и продолжу это делать впредь», – обратился он к президенту, завершая свою речь. Путин, в свою очередь, отметил, что опираться в работе надо на людей, которые «знают регион, работают там, живут и считают это своей малой родиной».