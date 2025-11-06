Ядерный приоритет: как Совбез обсудил возобновление испытаний

Ядерный приоритет: как Совбез обсудил возобновление испытанийВопрос был внеплановым, но важным
На заседании Совета безопасности спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть вопрос о заявлении президента США Дональда Трампа от 30 октября, в котором он поручил Пентагону «немедленно» приготовиться к проведению ядерных испытаний, чтобы не отстать от Китая и России. При этом плановой темой заседания была объявлена безопасность дорожного движения.
Решительнее всех были настроены по этому вопросу представители Минобороны. Министр Андрей Белоусов предложил немедленно приступить к подготовке ядерного полигона на Новой Земле к испытаниям с учетом того, что США регулярно проводят учения стратегических ядерных сил. По словам Белоусова, Россия должна поддерживать свой ядерный потенциал в готовности к нанесению противнику неприемлемого ущерба. Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов поддержал министра, заявив, что иначе «может быть упущено время».
Но директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин зачитал телеграмму посла России в США Александра Дарчиева, из которой следовало, что никаких внятных объяснений со стороны администрации США по поводу заявления Трампа не последовало. Директор ФСБ Александр Бортников сказал, что необходимо время для детального изучения заявления Трампа.
В результате обсуждения Путин отдал распоряжение изучить и проанализировать вопрос о возможном начале испытаний США ядерного оружия и подготовить на площадке Совета безопасности доклад о потенциальных ответных мерах России. Президент поручил МИДу, Минобороны и спецслужбам «собрать дополнительную информацию» и «внести согласованные предложения» по подготовке испытаний ядерного оружия.
«Еще в послании Федеральному собранию в 2023 г. мной было сказано, что, в случае если США либо другие государства проведут такие испытания, Россия должна будет соответствующим образом предпринять адекватные ответные действия», – отметил он. Таким образом, Россия не отказывается от своей позиции, что первой она ядерные испытания проводить не будет.
Это еще раз после заседания уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин поручил не готовить ядерные испытания, а изучить их целесообразность, сказал он.
Россия не проводит ядерные испытания с 1990 г. Россия, в отличие от США, не только подписала, но и ратифицировала Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Ряд американских СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщали, что Трамп имел в виду испытания не самого ядерного оружия, а его носителей. 5 ноября, в частности, состоялся контрольный запуск давно стоящей на вооружении межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. А Путин заявлял об успешных испытаниях новых типов носителей ядерного оружия – крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон».
Вероятно, сейчас власти России посчитали необходимым на фоне широкого спектра заявлений в Вашингтоне подтвердить свою готовность действовать симметрично, говорит научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ермаков. То, сколько времени у России займет подготовка к ядерным испытаниям, зависит от статуса полигона, о чем не сообщается публично. Но, скорее всего, речь идет о сроке в несколько месяцев. При этом степень готовности можно начать повышать заранее, чтобы иметь возможность провести испытания в кратчайшие сроки после получения такой команды, заключает Ермаков.
В случае возобновления первым ядерных испытаний Вашингтон развяжет руки Москве, Пекину и другим государствам, констатирует директор Центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии Прохор Тебин. Также он нанесет серьезный удар по глобальному режиму нераспространения ядерного оружия и международной безопасности: «Тем более что российская сторона демонстрирует, что фактически у нее к испытаниям все готово – поручение о подготовке президентом России было отдано в 2023 г., а уже в ноябре 2024 г. в Минобороны заявили о поддержании полигона на Новой Земле в готовности к испытаниям».
Сейчас мы видим демонстрацию готовности России подниматься по лестнице эскалации, но исключительно в качестве реакции на действия США, говорит заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Первоисточник этой эскалации – США, которые сами проводят учения с отработкой нанесения превентивных ракетно-ядерных ударов по России, намереваются разместить вблизи ее территории ударные ракеты средней дальности с малым подлетным временем и которые, явно реагируя на испытания новейших российских носителей ядерного оружия, принимают решение о возобновлении испытаний ядерных боеприпасов.
В США идея возобновить испытания связана с желанием поддержать в надлежащем состоянии существующий ядерный арсенал и разработки новых типов боезарядов в рамках масштабной программы его модернизации, что уже с настороженностью ранее восприняли в России, говорит Тебин. «Но у Вашингтона могут возникнуть проблемы – не столько с необходимостью решения проблемы подписания США ДВЗЯИ, который в случае возобновления ими испытаний станет реликтом истории, а с готовностью инфраструктуры и внутриполитическими вопросами», – полагает эксперт.
Слова Путина, с точки зрения Суслова, ставят США перед очень важной развилкой и двумя альтернативными моделями поведения. Первая и более желательная – это принять российское предложение о сохранении еще на один год количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях, не предпринимать эскалационных шагов вроде возобновления ядерных испытаний и проведения учений с отработкой нанесения превентивных ударов по России. А вместо этого начать с ней диалог по ограничению вооружений и сохранению стратегической стабильности в новых условиях. Второй же путь, продолжает Суслов, эскалационный: отказ от российского предложения, ложные обвинения в якобы тайных испытаниях ядерного оружия в России и Китае, возобновление своих ядерных испытаний.
За последнее выступают многие республиканцы, которые считают, что их стране необходимо существенно нарастить количество развернутых ядерных боеприпасов, потому что США сейчас якобы сталкиваются уже не только с ядерным вызовом со стороны России, но и с совместным – со стороны России и Китая. И пока, судя по всему, США идут именно по этому второму пути.