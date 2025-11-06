Ядерный приоритет: как Совбез обсудил возобновление испытаний

Слова Путина, с точки зрения Суслова, ставят США перед очень важной развилкой и двумя альтернативными моделями поведения. Первая и более желательная – это принять российское предложение о сохранении еще на один год количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях, не предпринимать эскалационных шагов вроде возобновления ядерных испытаний и проведения учений с отработкой нанесения превентивных ударов по России. А вместо этого начать с ней диалог по ограничению вооружений и сохранению стратегической стабильности в новых условиях. Второй же путь, продолжает Суслов, эскалационный: отказ от российского предложения, ложные обвинения в якобы тайных испытаниях ядерного оружия в России и Китае, возобновление своих ядерных испытаний.