Дмитрий Песков: решения по посланию президента в 2025 году пока нет

Последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. – за три недели до президентских выборов. По сути, глава государства в нем сформулировал свою предвыборную программу. О том, что такой расчет был, «Ведомостям» говорили несколько человек, участвовавших в подготовке к посланию. В том послании президент рассказал о запуске новых национальных проектов.