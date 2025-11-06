Дмитрий Песков: решения по посланию президента в 2025 году пока нет

Дмитрий Песков: решения по посланию президента в 2025 году пока нетВладимир Путин сам выбирает время для его оглашения, которое «наилучшим образом отвечает потребностям»
Президент пока не определился с тем, будет ли в этом году оглашать послание Федеральному собранию. Об этом «Ведомостям» сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Это [оглашение послания Федеральному собранию] зависит от решения президента. Глава государства сам выбирает время, которое, с его точки зрения, наилучшим образом отвечает потребностям. Пока решения нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей» о том, планируется ли в 2025 г. послание президента Федеральному собранию. По словам Пескова, прямая линия президента, совмещенная с большой пресс-конференцией, планируется на середину декабря.
Несколько собеседников «Ведомостей», близких к администрации президента (АП), говорят, что сейчас подготовка к посланию президента не ведется. По словам одного из них, подготовка шла в феврале 2025 г., но была приостановлена, поскольку сроки послания тогда сдвинулись.
Последний раз Путин выступал с посланием Федеральному собранию 29 февраля 2024 г. – за три недели до президентских выборов. По сути, глава государства в нем сформулировал свою предвыборную программу. О том, что такой расчет был, «Ведомостям» говорили несколько человек, участвовавших в подготовке к посланию. В том послании президент рассказал о запуске новых национальных проектов.
Согласно Конституции глава государства обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. С 2018 г. послание президента оглашается в первой половине года – были послания в январе, феврале, марте, апреле. До этого послания обычно проходили в декабре. Однако были годы, когда оно не оглашалось.
В частности, в 2017 г. послания президента не было. Вместо этого оно состоялось 1 марта 2018 г. – также за три недели до президентских выборов. Тогда Путин представил новые виды российских вооружений.
Послания не было и в 2022 г., когда началась спецоперация. Однако некоторые эксперты трактовали выступление президента перед членами Федерального собрания 30 сентября 2022 г., которое было посвящено вхождению в состав России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области, как послание президента.