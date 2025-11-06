Владимир Путин прибыл в Самару во второй раз за два месяца

Владимир Путин прибыл в Самару во второй раз за два месяцаРабочей встречи с главой региона Вячеславом Федорищевым в графике президента нет
Владимир Путин прилетел в Самару для участия в форуме «Россия – спортивная держава». Свою поездку президент начал с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита», где проходят тренировки по фигурному катанию. Он пообщается со спортсменами, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также в режиме видеоконференции президент примет участие в открытии ряда спортивных объектов и осмотрит выставку в центре по адаптивному спорту. В конце пребывания будет выступление перед участниками форума, а также заседание Совета по физкультуре и спорту. «Это большое и содержательное мероприятие, потому что традиционно спорт – среди основных приоритетов главы государства», – сказал Песков.
Целью форума «Россия – спортивная держава» являются формирование планов развития спортивной сферы, обсуждение госполитики в сфере спорта, международное сотрудничество, развитие детско-юношеского спорта и обмен опытом.
Это второй визит Путина в Самарскую область за эту осень. В прошлый раз он был там в начале сентября – после визита в Китай и в Приморье на Восточный экономический форум. Тогда президент в Самаре посещал цех «ОДК-Кузнецов», где производят газотурбинные и ракетные двигатели, а также проводил совещание по вопросам двигателестроения.
Сентябрьская поездка президента завершалась рабочей встречей с губернатором региона Вячеславом Федорищевым. В нынешней поездке рабочей встречи у Путина с Федорищевым не предусмотрено, хотя традиционно президент встречается с главами регионов во время подобных поездок. К примеру, в ноябре 2024 г. форум «Россия – спортивная держава» проходил в Уфе и президент проводил после него отдельную рабочую встречу с главой региона Радием Хабировым.
Федорищев один из самых заметных глав регионов в последнее время. В октябре он отличился тем, что во время посещения Кинельского района области уволил главу муниципалитета со словами «Уволен н****». После этого муниципальные депутаты региона написали письмо в комиссию по этике «Единой России», писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Через некоторое время после этого он заявил, что все сотрудники администрации региона должны соблюдать кодекс этики.