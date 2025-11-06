Владимир Путин прибыл в Самару во второй раз за два месяца

Владимир Путин прилетел в Самару для участия в форуме «Россия – спортивная держава». Свою поездку президент начал с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита», где проходят тренировки по фигурному катанию. Он пообщается со спортсменами, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также в режиме видеоконференции президент примет участие в открытии ряда спортивных объектов и осмотрит выставку в центре по адаптивному спорту. В конце пребывания будет выступление перед участниками форума, а также заседание Совета по физкультуре и спорту. «Это большое и содержательное мероприятие, потому что традиционно спорт – среди основных приоритетов главы государства», – сказал Песков.