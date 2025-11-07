Какие интересы преследуют США в Центральной Азии

Какие интересы преследуют США в Центральной АзииВашингтон заинтересовался регионом сразу после заключения рекордных контрактов
Взаимодействие государств Центральной Азии с США в формате C5+1 (пять стран Центральной Азии плюс США) «совершенно естественно». Об этом на вопрос «Ведомостей» 6 ноября заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя начало второго саммита C5+1 в Вашингтоне на высшем уровне, приуроченного к 10-й годовщине создания платформы.
В мероприятии примут участие главы государств всех центральноазиатских стран и американский президент Дональд Трамп. По словам Пескова, несмотря на продолжающиеся контакты руководства центральноазиатских стран с США, Россию с соседними государствами связывают тесные отношения и продвинутые интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) и СНГ. Он привел в пример российский формат совместных встреч Россия – Центральная Азия (последняя состоялась месяц назад).
Саммит С5+1 стартовал вечером 6 ноября. За сутки до этого американский госсекретарь Марко Рубио на встрече с главами внешнеполитических ведомств центральноазиатских государств отметил, что его страна за последние 10 лет не уделяла достаточного внимания Центральной Азии. И теперь, по его словам, Вашингтон намерен исправить это упущение, чтобы найти дополнительные возможности для продвижения своих экономических интересов в регионе. Рубио также подчеркнул важность развития взаимной торговли с постсоветскими государствами и объявил о желании в ближайшее время посетить все центральноазиатские страны.
Перед началом саммита конгресс инициировал законопроект об отмене поправок Джексона – Веника, ограничивающих торговлю США с теми странами, которые, по мнению американских властей, препятствуют эмиграции. Изначально эти нормы вводились против СССР и других социалистических государств, но после развала Советского Союза американские торговые ограничения по сей день по инерции продолжают действовать в отношении центральноазиатских государств (для Россия поправка отменена в 2012 г.).
С кем торгуют страны Центральной Азии
Уже 6 ноября министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев и министр торговли США Говард Латник подписали соглашение о сотрудничестве в сфере добычи редкоземов. Ранее Национальный банк Казахстана и транснациональная компания Visa подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития цифровой финансовой инфраструктуры и расширения использования современных цифровых платежей на казахстанском рынке.
Трамп пригласил лидеров центральноазиатских государств в Вашингтон через месяц после переговоров президентов Узбекистана и Казахстана Шавката Мирзиеева и Касым-Жомарта Токаева с представителями американских компаний в кулуарах сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, по итогам которых стороны заключили ряд экономических сделок. Так, США и Казахстан заключили контракт на закупку американских грузовых локомотивов на общую сумму $4 млрд, а также обсудили перспективу расширения добычи на казахстанских нефтегазовых месторождениях Тенгиз и Карачаганак.
С узбекской стороной американцы заключили контракт на поставку самолетов Boeing 787-9 Dreamliner на $8,5 млрд. Кроме этого они договорились сформировать портфель контрактов и перспективных проектов на сумму свыше $100 млрд в сферах гражданской авиации, горной промышленности, финансов, инноваций, химической и энергетической отраслей.
Платформа С5+1 была создана в 2015 г. по инициативе тогдашнего американского госсекретаря Джона Керри. Но долгие годы взаимодействие США с центральноазиатскими странами происходило на уровне министров иностранных дел. Первый саммит на высшем уровне прошел в 2023 г. на полях Генассамблеи ООН – через год после начала спецоперации на Украине.
США с точки зрения экономического сотрудничества третьестепенный игрок для стран Центральной Азии, говорит заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Причтин. При этом США занимают важное место во внешней политике постсоветских государств, поскольку американцы располагают инструментами влияния на международные финансовые институты и могут наносить чувствительные санкционные удары, подчеркнул эксперт: «В условиях отсутствия у центральноазиатских государств общих экономических интересов с США их подходы во взаимодействии с Вашингтоном в целом значительно различаются. У входящих в интеграционные объединения с Россией стран есть определенные ограничения по углублению сотрудничества с американцами, они опасаются вмешательства Вашингтона в их внутренние дела».
При помощи саммита Трамп пытается потеснить в Центральной Азии своих геополитических соперников – Китай и Россию, считает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его мнению, еще это может быть попыткой Вашингтона «поиграть на нервах» у Москвы, чтобы спровоцировать ответные действия российских властей в регионе. «Таким образом США хотят преподнести себя в качестве ключевого игрока в регионе. Американцы заинтересованы в его ресурсах, особенно в нефти и редкоземельных металлах. Помимо экономических вопросов стороны на встрече, возможно, затронут вопрос возможного открытия американских военных баз в регионе», – допустил эксперт.