Какие интересы преследуют США в Центральной Азии

Саммит С5+1 стартовал вечером 6 ноября. За сутки до этого американский госсекретарь Марко Рубио на встрече с главами внешнеполитических ведомств центральноазиатских государств отметил, что его страна за последние 10 лет не уделяла достаточного внимания Центральной Азии. И теперь, по его словам, Вашингтон намерен исправить это упущение, чтобы найти дополнительные возможности для продвижения своих экономических интересов в регионе. Рубио также подчеркнул важность развития взаимной торговли с постсоветскими государствами и объявил о желании в ближайшее время посетить все центральноазиатские страны.