ВЦИОМ: Путину доверяют 77,9% опрошенных россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют 77,9% опрошенных россиянЕго деятельность на посту одобряют 74,5% респондентов
О своем доверии президенту РФ Владимиру Путину заявили 77,9% опрошенных россиян (-0,5 п. п. за неделю). Такие данные получил аналитический центр ВЦИОМ по результатам исследования, проведенного с 27 октября по 2 ноября.
Показатель одобрения работы президента составил 74,5%, что выше результата предыдущей недели на 0,3 п. п.
Деятельность премьер-министра РФ Михаила Мишустина одобряют 48,7% россиян (-0,2 п. п. за неделю), а всего правительства – 46,3%, как и по результатам предыдущего опроса. На прямой вопрос о доверии премьеру 58,4% (+0,1 п. п. за неделю) ответили положительно.
Председателю КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 33,3% (-2,4 п. п. за неделю) респондентов, лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 27,0% (-4,2 п. п. за неделю), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 22,1% (-0,3 п. п. за неделю), а главе партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,2% (-0,2 п. п. за неделю).
В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина составил 34,4%(-2,4 п. п. за октябрь). Затем респонденты чаще всего называли министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова – 17,2% (-2,0 п. п. за октябрь), а также Михаила Мишустина – 14,5% (-0,7 п. п. за октябрь).
По результатам опроса, политическую партию «Единая Россия» поддерживают 32,5% (-0,4 п. п. за неделю), ЛДПР – 10,4% (-0,9 п. п. за неделю), КПРФ – 9,8%, как и по результатам предыдущей недели. Партию «Новые люди» выбирают 8,4% россиян (+0,4 п. п. за неделю), а «Справедливую Россию» – 4,9% (+0,8 п. п. за неделю).
Опрос аналитического центра ВЦИОМ был проведен методом телефонного интервью среди 1600 совершеннолетних граждан РФ по случайной выборке мобильных номеров.
Аналогичный опрос провел Фонд общественного мнения (ФОМ). По его результатам доверие Путину составило 77%, как и на прошлой неделе. Положительно оценивают его деятельность 78% опрошенных (-1 п. п.).
Положительную оценку работе правительства дали 50% россиян (-3 п. п. за неделю), а самого Мишустина – 54%, что равно результатам прошлой недели. Рейтинг «Единой России» вырос до 43% (+1 п. п.). Ей доверяют 39% опрошенных (-3 п. п.), а деятельность положительно оценивают 37% (-3 п. п.).