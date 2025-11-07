ВЦИОМ: Путину доверяют 77,9% опрошенных россиян

В спонтанном рейтинге доверия российским политикам показатель Путина составил 34,4%(-2,4 п. п. за октябрь). Затем респонденты чаще всего называли министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова – 17,2% (-2,0 п. п. за октябрь), а также Михаила Мишустина – 14,5% (-0,7 п. п. за октябрь).