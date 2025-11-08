О чем договорились Трамп и Орбан. Главное

Орбан также сообщил, что предложил Трампу помощь в достижении урегулирования конфликта в Украине. Он заявил, что саммит между лидерами России и США в Будапеште остается на повестке, хотя конкретная дата пока не определена. Орбан подчеркнул, что встреча состоится, когда будут созданы необходимые условия.