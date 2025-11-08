О чем договорились Трамп и Орбан. Главное

О чем договорились Трамп и Орбан. ГлавноеВенгерский премьер объявил о полном освобождении страны от американских санкций по российским энергопоставкам и проекту АЭС «Пакш-2»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поставки российских энергоносителей в страну по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» полностью освобождены от санкций США. Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с президента США Дональдом Трампом.
«Нет санкций, которые ограничивали бы их поставки в Венгрию или делали их дороже. Это общее, бессрочное исключение», – сообщил он
Орбан также объявил о снятии санкции США в отношении проекта АЭС «Пакш-2». По его словам, Венгрия планирует использовать для АЭС «Пакш» топливо из России, Франции и США.
«Мы будем стоять на трех опорах», – добавил венгерский премьер.
Орбан также сообщил, что предложил Трампу помощь в достижении урегулирования конфликта в Украине. Он заявил, что саммит между лидерами России и США в Будапеште остается на повестке, хотя конкретная дата пока не определена. Орбан подчеркнул, что встреча состоится, когда будут созданы необходимые условия.
Перед началом переговоров, Орбан заявил о намерении открыть «новую главу» в отношениях с США, отметив, что предыдущая администрация Соединенных Штатов нанесла ущерб связям, а нынешнее сотрудничество восстановило и укрепило двусторонние отношения, открывая возможности для экономического, военного и политического взаимодействия.
Сотрудничество в области энергетики
По итогам визита Орбана в Вашингтон, США и Венгрия подписали Меморандум о намерениях и договорились начать переговоры о расширении сотрудничества в гражданской ядерной сфере, включая малые модульные реакторы (SMR) и обращение с отработанным топливом. Об этом сообщил Госдеп.
«Венгрия заявила о намерении поддержать строительство до 10 SMR общей потенциальной стоимостью до $20 млрд», – говорится в сообщении.
Госдеп также сообщил, что во время встречи с американским коллегой Орбан объявил о заключении сделки с американской компанией Westinghouse на поставку ядерного топлива для АЭС «Пакш I» стоимостью около $114 млн. Венгрия обязалась закупать американский СПГ для расширения диверсификации энергопоставок, при этом предполагаемая стоимость контрактов оценивается примерно в $600 млн.
Оборонное сотрудничество
Вашингтон и Будапешт договорились начать переговоры о продлении Генерального соглашения по защите военной информации (GSOMIA), объявил Госдеп.
«Правительство Венгрии объявило о намерении приобрести военную продукцию на сумму $700 млн через программу зарубежных военных продаж США», – сообщили в ведомстве.
Другие договоренности
США и Венгрия также пришли к соглашению о полном восстановлении участия Будапешта в программе безвизового въезда в США, объявил Госдеп.
«American Airlines возобновит прямые сезонные рейсы между Филадельфией и Будапештом начиная с мая 2026 года, усиливая экономические и культурные связи», – говорится в сообщении.
К 2026 г. программа Фулбрайта (международная обменная программа в области образования, финансируемая правительством США, основана американским сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом в 1946 г.) в Венгрии совместно с «Паннонией» (обменная программаа Венгрии) расширит премию имени Джона фон Неймана в сфере STEM, увеличив академические обмены между двумя странами, при этом Будапешт повысит финансирование до уровня американской стороны, сообщил Госдеп.
Госдеп также объявил о том, что Венгрия направит $1 млн на создание совместного исследовательского центра католического университета Америки и университета Пазмани Петра, который будет заниматься вопросами этики применения искусственного интеллекта.