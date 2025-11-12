КПРФ доверит информационное продвижение партийному видеоблогеру

КПРФ доверит информационное продвижение партийному видеоблогеруАвтор «Дневника депутата» Николай Бондаренко может возглавить новую структуру 15 ноября
В КПРФ планируется создать комиссию по информационным технологиям, среди кандидатов на пост ее председателя секретарь саратовского обкома, член ЦК партии, автор видеоблога «Дневник депутата» (1,9 млн подписчиков на YouTube) Николай Бондаренко. Такое предложение руководство ЦК обсуждало 10 ноября, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к партии.
Эксперт-медийщик
Президиум действительно рекомендовал избрать руководителем комиссии по информационным технологиям Бондаренко, подтвердил «Ведомостям» первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. При этом окончательное решение будет принимать пленум ЦК (он состоится 15 ноября), подчеркнул он. «Эта комиссия вместе с соответствующими отделами ЦК будет вырабатывать предложения, связанные с усилением информационной работы, использованием современных технологий», – разъяснил Афонин.
Оппозиции и левым силам во главе с КПРФ нужно максимально усиливать информационную работу, потому что приходится противостоять огромной государственной машине, сказал «Ведомостям» Бондаренко. Для этого коммунистам следует использовать «передовые методы агитации»: через средства коммуникации, интернет-ресурсы и т. д. При этом Бондаренко утверждает, что создание комиссии не связано с предстоящей в 2026 г. кампанией выборов в Госдуму, ведь партия «не живет от выборов к выборам».
Комиссии ЦК
КПРФ сейчас находится в поиске нового инструментария, доступных и эффективных каналов коммуникации, сообщил «Ведомостям» политолог Константин Калачев. «Заманчиво использовать опыт популярных партийных блогеров. Но возникает вопрос, насколько этот опыт универсален», – рассуждает он.
Политолог Дмитрий Еловский соглашается, что у Бондаренко большой опыт как медийщика: «Он объективно эксперт, который в состоянии внести серьезные изменения в информационную работу партии, но против него играет отсутствие управленческого и консалтерского опыта».
Без новых молодых лиц и смыслов КПРФ теряет ресурс для привлечения электората и в этих условиях подобная информационная работа сама по себе может спровоцировать публику и привлечь волну внимания к партии, считает заместитель генерального директора КГ «Полилог» по политическим проектам Роман Моложон. Для создания новых смыслов у коммунистов в отличие от многих других партий в России есть идеологическая база, полагает он.
Кадровые мэры
Еще одно кадровое изменение: зампредами кадровой комиссии при президиуме ЦК избраны экс-мэр Новосибирска, член президиума ЦК КПРФ Анатолий Локоть, а также Афонин. В качестве ее руководителя работу продолжит Николай Сапожников. Место этого опытного коммуниста (76 лет) в перспективе и сможет занять Локоть (66 лет), полагает один из источников в КПРФ.
Кадровую комиссию формирует президиум ЦК. Совместно с оргслужбой она обобщает предложения, выработанные местными и региональными отделениями КПРФ к выборам разных уровней власти, говорит Афонин. Конструкция кадровой комиссии традиционно представляет собой сочетание опытных, мудрых руководителей и «ярких, энергичных представителей молодого поколения коммунистов», обратил внимание он.
Сам Локоть сообщил «Ведомостям», что получил предложение стать замглавы комиссии от председателя ЦК Геннадия Зюганова. По словам собеседника, были учтены его «опыт и знания». Одна из ближайших задач комиссии – помимо текущих кадровых вопросов – формирование предложений по составу кандидатов к выборам в Госдуму 2026 г., подчеркнул коммунист. «Это актуальная задача, тут секретов нет», – сказал он.
В КПРФ роль кадровой комиссии чуть выше, чем в других партиях, в силу наследственности КПСС, но она все равно достаточно условная, считает Еловский. При этом эксперт не исключает, что Локоть может привнести что-то дополнительное в эту структуру, но, скорее всего, для него этот статус в первую очередь возможность сохранить себя в политической работе.
В подготовке статьи участвовал Максим Иванов