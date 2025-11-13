Почему прокуроры стали опротестовывать решения властей субъектов и губернаторов

Почему прокуроры стали опротестовывать решения властей субъектов и губернаторовВозвращение к такой практике говорит о проблемах в региональном истеблишменте
Органы прокуратуры субъектов Федерации возвращаются к распространенной в прошлом практике опротестовывания решений исполнительных органов власти, обратили внимание «Ведомости». За последние две недели прокуроры Запорожской и Ярославской областей принесли протесты соответственно на указ губернатора Евгения Балицкого об отставке председателя регионального избиркома Галины Катющенко и на постановление правительства субъекта о создании в Ярославле театрального объединения.
11 ноября истек отведенный законом «О прокуратуре» 10-дневный срок на рассмотрение Балицким протеста прокуратуры Запорожской области на его указ. Катющенко сообщила «Ведомостям», что ее об итогах рассмотрения не уведомляли. «Ведомости» направили запрос в правительство Запорожской области, чтобы выяснить, рассмотрел ли Балицкий представление прокуратуры. Сам он 30 октября писал в своем Telegram-канале, что считает свое решение законным.
Катющенко ранее сообщала «Ведомостям», что продолжает работать. Документ об ее увольнении назвали незаконным как прокуратура, так и глава Центризбиркома России (ЦИК) Элла Памфилова. По словам последней, указ губернатора демонстрирует, «помимо откровенной конфронтации с ЦИК, вызывающее пренебрежение Балицким федеральным законодательством», поскольку такие решения находятся вне компетенции губернатора.
Правительство Ярославской области на протест прокурора Климента Юрздицкого отреагировало в день его принесения. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что создание по инициативе губернатора Михаила Евраева театрального объединения (подписанным им постановлением к Театру юного зрителя им. В. С. Розова присоединяется Театр кукол) нарушает право актеров на досрочное пенсионное обеспечение. В связи с этим Юрздицкий принес протест на постановление правительства о создании театрального объединения. В тот же день министерство культуры Ярославской области переименовало объединение двух театров, что, по словам главы ведомства Ирины Ширшовой, сохранит права артистов по выходу на пенсию.
Постановление правительства Ярославской области о создании театрального объединения вскоре после принесения на него прокурорского представления исчезло из публичного доступа. «Ведомости» направили запрос в правительство субъекта.
Ситуация с прокурорским протестом на решения главы региона характерна для 90-х гг. – начала нулевых, говорит электоральный юрист Гарегин Митин. Сейчас, по его словам, это действительно редкое явление, особенно ввиду возможного применения к губернаторам мер ответственности, предусмотренных законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». «Да, протесты приносятся не под камерами, конечно, но и не скрываются», – добавил он.
Как правило, все спорные ситуации решаются кулуарно, прокурорам нет нужды обращаться в суд и даже самим писать официальные представления чиновникам, достаточно устной коммуникации на горизонтальном уровне, чтобы скорректировать сомнительные с точки зрения закона документы и решения, согласен юрист Олег Захаров. «Поэтому таких случаев крайне мало, а их появление сигнализирует о серьезных проблемах в региональном истеблишменте. <...> Выносить сор из избы не принято, поэтому конфликты либо решаются кулуарно, либо копятся годами, пока их критическая масса не прорвется уже не банальным представлением прокурора, а полноценным уголовным делом в отношении окружения губернатора или даже его самого», – сказал эксперт «Ведомостям».
Так, как Балицкий, губернаторы в России «себя не ведут уже лет 20», говорит Александр Кынев. По его мнению, фактически запорожский губернатор «демонстративно игнорирует всю систему исполнительной власти в стране». Объединение театров в Ярославле, по словам Кынева, это «менее резонансная история», но прокуроры в обоих случаях «делают свою работу».
«Ведомости» направили запрос в Генпрокуратуру России.