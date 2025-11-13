Почему прокуроры стали опротестовывать решения властей субъектов и губернаторов

Как правило, все спорные ситуации решаются кулуарно, прокурорам нет нужды обращаться в суд и даже самим писать официальные представления чиновникам, достаточно устной коммуникации на горизонтальном уровне, чтобы скорректировать сомнительные с точки зрения закона документы и решения, согласен юрист Олег Захаров. «Поэтому таких случаев крайне мало, а их появление сигнализирует о серьезных проблемах в региональном истеблишменте. <...> Выносить сор из избы не принято, поэтому конфликты либо решаются кулуарно, либо копятся годами, пока их критическая масса не прорвется уже не банальным представлением прокурора, а полноценным уголовным делом в отношении окружения губернатора или даже его самого», – сказал эксперт «Ведомостям».