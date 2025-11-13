Яблочников продолжают привлекать по ограничивающим участие в выборах статьям

Яблочников продолжают привлекать по ограничивающим участие в выборах статьямЭто определенный сигнал, считают эксперты
12 ноября Приморский краевой суд оштрафовал на 2 млн руб. заместителя председателя регионального отделения «Яблока» Марину Железнякову по уголовному делу о реабилитации нацизма (ч. 2 ст. 354.1 УК РФ) за публикацию в 2021 г. В «Яблоке» заявили, что не согласны с решением суда, следует из сообщения на сайте партии.
Ранее, 7 ноября, протокол о публичном демонстрировании экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) составили на члена фракции «Яблоко» в заксобрании Петербурга Ольгу Штанникову. Дело уже поступило в Калининский районный суд Петербурга, сообщили «Ведомостям» в объединенной пресс-службе судов города. Поводом послужил пост 2013 г. в соцсети «В контакте».
Примечательно, что Штанникова получила место в парламенте после того, как зампреда «Яблока», депутата заксобрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского
В случае если она будет признана виновной, она не сможет избираться в парламент Петербурга в 2026 г. – привлеченные к ответственности по ст. 20.3 КоАП лишаются права быть избранными на годичный срок. Кроме того, наказание по этой статье предусматривает арест на срок до 15 суток или штраф в размере от 1000 до 2000 руб.
Это не первые за последние несколько месяцев случаи преследования яблочников из разных регионов. В октябре был арестован зампред партии, экс-депутат Мосгордумы Максим Круглов. Ему предъявлено обвинение в распространении заведомо ложной информации о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Речь идет о посте, опубликованном в апреле 2022 г. В июне 2025 г. задержали еще одного зампреда «Яблока», главу псковского отделения Льва Шлосберга (считается в России иноагентом) в рамках уголовного дела о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), он находится под домашним арестом.
Яблочники-иноагенты также не имеют права участвовать в выборах на любых уровнях – закон, запрещающий баллотироваться гражданам с таким статусом, вступил в силу 15 мая 2024 г. Кроме того, попадание парламентария в реестр после выборов является поводом для досрочного прекращения его мандата.
Усиление давления может быть связано с ростом поддержки партийной позиции среди граждан, в том числе накануне выборов в Госдуму 2026 г., заявил «Ведомостям» глава пресс-службы партии Игорь Яковлев. Хотя в ряде случаев, по его словам, это выглядело как сведение счетов региональных властей с оппонентами. Впрочем, по данным Фонда «Общественное мнение» за 2 ноября, электоральный рейтинг «Яблока» – около 1%.
Статья 56 закона «Об основных гарантиях избирательных прав» давно закрепляет запрет на экстремизм в предвыборной агитации под угрозой снятия, но со временем этот запрет был дополнен и лишением лиц, замеченных в такой деятельности и получивших административный штраф или судимость, пассивного избирательного права, т. е. права в принципе участвовать в выборах (он закреплен в ст. 4 федерального закона), поясняет юрист Олег Захаров.
В последние годы практика усилилась запретами, связанными с критикой действий армии и активной помощью разного рода запрещенным организациям, отмечает эксперт.
Якобы политизированность преследования яблочников, как это принято говорить, вырвана из контекста, считает руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. Меры административного, а иногда и уголовного преследования применяются государством в рамках права, и не только к представителям этой партии, но и к другим гражданам, нарушающим закон, говорит он.
«Замечу, главный критерий – это законопослушность. В суде партбилеты не спрашивают», – сказал Костин «Ведомостям». По его оценке, роль яблочников в жизни страны близка к нулю.
При этом важно отметить, что «Яблоко» все-таки остается легальной политической силой, работающей в системе, продолжает политолог Константин Калачев. «Хотя инициативы по преследованию конкретных представителей партии скорее региональные, но тренд на маргинализацию и вытеснение «Яблока» выглядит общим», – сообщил он «Ведомостям».
Политолог считает, что происходящее с партией можно расценивать как профилактическую работу. Дальше – вопрос политической реакции руководства партии, но рано или поздно «Яблоко» рискует оказаться за пределами системной политики, прогнозирует Калачев.
Политическая эпоха партии ушла, говорит политконсультант Олег Бондаренко: «И для ее электората [тоже], который частично уехал, а частично переориентировался, например, на партию «Новые люди».