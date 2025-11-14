Сергей Кириенко посетил Танзанию

В 2021 г. прежний президент Танзании Джон Магуфули умер (избран был в 2020 г.). Вице-президент Самия Хассан была приведена к присяге, чтобы доработать его оставшийся срок. В 2024 г. в Танзании было изменено избирательное законодательство. В январе 2025 г. партия «Чама Ча Мапиндузи» выдвинула Хассан на пост президента. В итоге на выборах было зарегистрировано 16 кандидатов в президенты. Но при этом к участию в выборах не была допущена оппозиционная партия «Чадема», а ее лидер Тунду Лиссу был арестован после призывов к митингам. В день выборов в некоторых городах прошли протесты. Управление верховного комиссара ООН по правам человека на днях заявило о том, что в ходе протестов могли погибнуть сотни человек, и призвало провести расследование.