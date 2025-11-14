Сергей Кириенко посетил Танзанию

Сергей Кириенко посетил ТанзаниюОн передал послание от Владимира Путина избранному президенту Самие Хассан
Первый замруководителя администрации президента (АП) Сергей Кириенко передал послание от президента Владимира Путина новому президенту Танзании Самие Хассан. Это произошло в ходе визита Кириенко в Танзанию 6 ноября. Об этом сообщает сайт главы африканского государства, обратили внимание «Ведомости». В сообщении говорится, что президент Танзании, достопочтенный доктор Самия Сулуху Хассан принимает «специальное послание от президента Российской Федерации, достопочтенного Владимира Путина, врученное ей достопочтенным Сергеем Кириенко, в резиденции штата Чамвино, регион Додома».
В тот же день на сайте Кремля была опубликована телеграмма Путина к Хассан. В ней Путин поздравил Хассан со вступлением в должность президента республики. «Итоги состоявшихся выборов в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, активную поддержку населением проводимого Вами курса на ускоренное социально-экономическое развитие страны и защиту ее интересов на международной арене», – говорится в телеграмме. По словам Путина, отношения между Россией и Танзанией носят дружественный характер, есть значительный опыт сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, научно-технической, гуманитарной и других сферах. «Уверен, совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей. Это, несомненно, отвечает интересам народов России и Танзании, идет в русле упрочения безопасности и стабильности на Африканском континенте», – указано в телеграмме.
В 2021 г. прежний президент Танзании Джон Магуфули умер (избран был в 2020 г.). Вице-президент Самия Хассан была приведена к присяге, чтобы доработать его оставшийся срок. В 2024 г. в Танзании было изменено избирательное законодательство. В январе 2025 г. партия «Чама Ча Мапиндузи» выдвинула Хассан на пост президента. В итоге на выборах было зарегистрировано 16 кандидатов в президенты. Но при этом к участию в выборах не была допущена оппозиционная партия «Чадема», а ее лидер Тунду Лиссу был арестован после призывов к митингам. В день выборов в некоторых городах прошли протесты. Управление верховного комиссара ООН по правам человека на днях заявило о том, что в ходе протестов могли погибнуть сотни человек, и призвало провести расследование.
Выборы проходили 29 октября, Хассан набрала на них 97,66% голосов. Избирком Танзании 1 ноября объявил о победе Хассан, причем она на выборах получила более 31,9 млн голосов, тогда как Магуфули за пять лет до этого – 12,5 млн. Российские наблюдатели от Общественной палаты были единственными, кто был аккредитован на выборах, говорил член палаты Александр Асафов (его цитирует издание «Африканская инициатива»). Хассан 3 ноября вступила в должность президента Танзании.
С конца 2024 г. Кириенко в АП стал отвечать за отношения с Абхазией, писали «Ведомости» в марте 2025 г. Затем под его кураторство перешло взаимодействие с Молдавией, Приднестровьем, Арменией, а также взаимодействие по определенным трекам с некоторыми африканскими странами. Судя по открытым источникам, это первый визит Кириенко в африканскую страну, после того как он стал курировать это направление. Но чиновник уже посещал Абхазию в этом году несколько раз, к примеру, он там был в январе и июле, где встречался с главой республики Бадрой Гунбой.
Путин своим указом от 29 августа упразднил два управления – по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству. Вместо этого было создано управление президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству. А 24 октября президент подписал указ, которым назначил гендиректора компании «Росатом – международная сеть» Вадима Титова на пост начальника управления. Новое управление должно заниматься взаимодействием со странами ближнего зарубежья и отдельными аспектами сотрудничества с некоторыми странами Глобального Юга, говорили собеседники «Ведомостей».