«Наш вариант – переговоры»: взгляды главы Палестины в 10 цитатах

Махмуд Аббас отмечает 90-летие
15 ноября 1935 г. родился лидер Палестины Махмуд Аббас. В 1990-е его считали одним из архитекторов Норвежских соглашений, которые были нацелены на мирное разрешение израильско-палестинского конфликта. Главой национальной администрации Махмуд Аббас стал через несколько месяцев после смерти Ясира Арафата – в 2005 г. В 2013 г. распорядился называть ее «государством Палестиной». При этом политик выступает за мир и призывает к новым переговорам с Израилем и иностранными посредниками.

О смысле власти

«Власть – это поезд, на котором мы прибудем к независимости. Власть – это только переправа на пути к достижению независимости народа. Я веду поезд, на котором мы хотим добраться до конечной станции» (в интервью российским СМИ, март 2013 г.).

О семье

«Когда я еду в командировку и есть возможность, то беру с собой одного из внуков, иногда обоих, и это единственный шанс пообщаться с ними» (в интервью российским СМИ, март 2013 г.).

Об Израиле

«Я заинтересован в безопасности Израиля и прямо заявляю об этом. Я не хочу, чтобы израильтяне нервничали, [чувствуя себя] в небезопасности, в той же мере, в какой я не хочу, чтобы мои люди страдали от набегов и актов насилия, которые почти каждый день совершают некоторые из израильтян» (во время визита в Вашингтон, июнь 2010 г.).

О Холокосте

«Четыре или пять месяцев назад я направил посла в Варшаве на поминовение жертв Холокоста и [затем] отправил на похожее мероприятие своего посла в Москве. Почему? Потому что я заявляю всем, что эти люди страдали, и [сейчас] страдаем мы. Мы хотим мира и не отрицаем Холокост» (во время визита в Вашингтон, июнь 2010 г.).

Об израильском премьере Биньямине Нетаньяху

«Я знаю Нетаньяху очень давно и долго с ним работал. Он не верит в мир, считая оккупацию долгосрочной, но мы вынуждены работать с ним» (в интервью агентству WAFA, ноябрь 2022 г.)

Zuma / TASS
С премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. / imago images / Xinhua / TASS

О переговорах с соседями

«Наш первый вариант – переговоры, наш второй вариант – переговоры, наш третий вариант – переговоры… Я не собираюсь рисковать судьбой целого народа <…>, как это произошло в предыдущие интифады. Я решил оставаться реалистом» (в интервью ливанским журналистам, август 2011 г.)

О полиции и разоружении

«Разоружение – это политически сложный и [тесно] связанный с безопасностью [страны] вопрос, который невозможно решить только силой. [Чтобы его начать,] необходимо заключить межпалестинские соглашения, подержанные иностранными посредниками и партнерами. Международные силы могут помочь полиции и законным палестинским органам госбезопасности, но не заменят их [целиком]» (в интервью Le Figaro, ноябрь 2025 г.)

О стремлении Палестины к независимости

«Я хотел бы спросить вас, дамы и господа: что бы вы сделали, если бы кто-то попытался отнять вашу землю и прогнать вас?» (на сессии Генассамблеи ООН, сентябрь 2019 г.).

О нападении «Хамаса» на Израиль

«Мы отвергаем практику, связанную с убийствами мирных жителей или жестоким обращением с ними <…>, поскольку это противоречит морали, религии и международному праву… Мы считаем, [что только] мирные народное сопротивление и политические шаги [могут считаться] путем для достижения национальных целей» (в интервью агентству WAFA после террористической атаки, октябрь 2023 г.).

О военной операции в Газе

«Палестина подвергается одному из самых отвратительных преступлений нашей эпохи… 40 000 мучеников только в Газе, и тысячи остаются под завалами… Мы не можем бороться с Израилем и не хотим бороться, но мы хотим защиты… Мы хотим решения, которое защитит обе страны: и государство Палестина, и государство Израиль, чтобы они могли сосуществовать в мире, стабильности и безопасности» (во время выступления в ООН, сентябрь 2024 г.).

