КПРФ создала внутрипартийные комиссии перед выборами в Госдуму

Сам Бондаренко пояснил «Ведомостям» такую рокировку следующим образом: «Партия решила, что в этом направлении подход должен быть более масштабным, должно привлекаться больше опытных людей и экспертов, у которых есть наработки, поэтому было принято такое организационное решение». С какими именно новыми соцгруппами будут работать партийцы, Бондаренко не стал раскрывать. «Но можно сказать, что это будет максимально интенсивная – с учетом большого опыта и больших наработок – работа по передовым методам агитации: интернет, социальные сети, видеохостинги», – поделился он.