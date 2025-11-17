КПРФ создала внутрипартийные комиссии перед выборами в Госдуму«Красному блогеру» Николаю Бондаренко доверили совет по работе с новыми медиа
Для «усиления работы» КПРФ перед выборами в Госдуму созданы специальные комиссии, сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к партии: по организационно-партийной и кадровой работе (глава – Мария Дробот), по агитации и пропаганде (Станислав Аниховский), по проведению выборных кампаний (Сергей Обухов), по социально-экономической политике (Николай Арефьев), по работе с депутатским корпусом (Николай Коломейцев), по рабочему и профсоюзному движению (Владислав Егоров), по национальной политике, делам СНГ и связям с соотечественниками (Казбек Тайсаев), по международным делам (Леонид Калашников), по юридическим вопросам (Георгий Камнев), по молодежной политике и работе с детскими организациями (Владимир Исаков), по науке и образованию (Игорь Макаров), по информационным технологиям (Марат Музаев), по культуре (Лариса Баранова), по национальной безопасности (Виктор Соболев).
Кроме того, пленум принял решение о создании двух экспертных советов при ЦК КПРФ: экспертный совет по внедрению опыта народных предприятий под руководством руководителя подмосковного совхоза им. Ленина Павла Грудинина и экспертный совет по работе с новыми социальными группами и развитию новых каналов коммуникаций под руководством секретаря саратовского обкома, автора видеоблога «Дневник депутата» (1,9 млн подписчиков на YouTube) Николая Бондаренко.
Ранее источник «Ведомостей» говорил, что комиссию по информационным технологиям может возглавить Бондаренко. Решение «смог переиграть» зампред ЦК Дмитрий Новиков, отвечающий за информполитику, говорит другой источник.
Сам Бондаренко пояснил «Ведомостям» такую рокировку следующим образом: «Партия решила, что в этом направлении подход должен быть более масштабным, должно привлекаться больше опытных людей и экспертов, у которых есть наработки, поэтому было принято такое организационное решение». С какими именно новыми соцгруппами будут работать партийцы, Бондаренко не стал раскрывать. «Но можно сказать, что это будет максимально интенсивная – с учетом большого опыта и больших наработок – работа по передовым методам агитации: интернет, социальные сети, видеохостинги», – поделился он.
Всего в пленуме приняло участие порядка 600 партийцев.