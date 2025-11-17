С чем КПРФ пойдет на выборы в Госдуму в 2026 году

С чем КПРФ пойдет на выборы в Госдуму в 2026 годуПрограмма коммунистов не очень отличается от риторики власти, считают эксперты
На выборы в Госдуму в 2026 г. КПРФ пойдет с так называемой программой победы – сейчас коммунисты начали ее разрабатывать. Об этом заявил глава партии Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ 15 ноября в подмосковном доме отдыха «Снегири». «Пора выбираться из тупика капитализма! Для этого мы отрабатываем в деталях нашу программу победы. С задачей ее воплощения в жизнь мы пойдем на выборы в Государственную думу в новом году», – сказал он.
Программа состоит по большей части из идей, которые партийцы традиционно продвигают. В нее входят, в том числе национализация и усиление стратегических отраслей, рост налоговой нагрузки на богатых и снижение ее для «трудящихся», увеличение прожиточного минимума и МРОТа, восстановление доступа граждан к бесплатным образованию и медицине, а также принятие «бюджета развития», который предлагает КПРФ.
Помимо прочего, настаивает Зюганов, необходимо возвратить «героическому городу на Волге» Волгограду его «гордое имя» Сталинград, следует шире праздновать день победы над милитаристской Японией (3 сентября), а также нужно вернуть памятник Феликсу Дзержинскому «на его законное место» в центре Москвы.
В нынешнем виде программа КПРФ мало отличается от риторики власти, отметил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: слова о победе, национализации не противоречат текущей практике, уклонение от акцента на внутриполитических проблемах и конфликтах в стране и рефлексии о целеполагании, издержках военных действий. Впрочем, коммунистам необходимо учитывать реалии, которые уже существуют, согласен глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко.
Старт после провала
Пленум провели через два месяца после региональных выборов, не сильно удачных для КПРФ. Как писали «Ведомости», КПРФ получила вторые места в 12 из 20 регионов на выборах губернаторов, на выборах в заксобрания – в три из 11 (по этому показателю их обогнали в ЛДПР – у них семь вторых мест). Ранее источники «Ведомостей» говорили, что пленум отложили, чтобы избежать разбора полетов и сместить акценты.
Значительную часть доклада Зюганов посвятил единому дню голосования, обвинив в итогах «Единую Россию». Пленум выступил за отмену муниципального фильтра, очные и однодневные выборы с бумажными бюллетенями, восстановление института членов избирательных комиссий с правом совещательного голоса и установление уголовной ответственности за фальсификацию выборов, сказал он.
Проведение пленума, как заявил заместитель Зюганова по идеологии Дмитрий Новиков, связано с началом широкой подготовки партии к проведению выборов 2026 г. «Более того, мы гордимся тем обстоятельством, что для нас в отличие от иных политических сил проведение избирательной кампании – это не краткосрочная спецоперация. Это часть большой, вдумчивой, системной работы в борьбе за власть», – отметил он.
В регионах уже работают
В зависимости от решений по социально-экономической программе коммунисты в дальнейшем предложат и другие разделы: по политической части, культурной работе, информационной политике партии и избирательной системе. «Мы создадим достаточное число комиссий и рабочих групп, чтобы все это к следующему этапу съезда партии превратилось в нашу предвыборную программу», – анонсировал Новиков.
Всего было создано 14 комиссий (см. vedomosti.ru). О том, что такое решение будет принято на пленуме, «Ведомости» писали 12 ноября.
Роль программного позиционирования на выборах велика, говорит политолог Константин Калачев. У КПРФ есть все шансы занять 2-е место в думской кампании, но для этого нужно вернуть имидж борцов за социальную справедливость и добавить к этому эффективную партийно-политическую мобилизацию, считает он. На левый популизм действительно есть запрос среди граждан, но нужно еще больше популярных, вызывающих доверие спикеров и новых лиц, заключил Калачев.