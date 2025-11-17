С чем КПРФ пойдет на выборы в Госдуму в 2026 году

На выборы в Госдуму в 2026 г. КПРФ пойдет с так называемой программой победы – сейчас коммунисты начали ее разрабатывать. Об этом заявил глава партии Геннадий Зюганов на пленуме ЦК КПРФ 15 ноября в подмосковном доме отдыха «Снегири». «Пора выбираться из тупика капитализма! Для этого мы отрабатываем в деталях нашу программу победы. С задачей ее воплощения в жизнь мы пойдем на выборы в Государственную думу в новом году», – сказал он.