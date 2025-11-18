Почему в Грузии запретят голосовать за рубежом

Почему в Грузии запретят голосовать за рубежомЭта и другие реформы пройдут в контексте продолжающегося конфликта с Евросоюзом
Власти Грузии со 2 марта 2026 г. упразднят Антикоррупционное бюро, созданное в 2022 г. по рекомендации Евросоюза (ЕС) для получения статуса кандидата в члены союза, и передадут его полномочия Государственной службе аудита. Кроме того, гражданам Грузии не будет предоставляться возможность голосовать за рубежом. Об этом 17 ноября на брифинге заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, чье выступление транслировалось на сайте законодательного органа. Кроме этого грузинское руководство решило ликвидировать временную администрацию Южной Осетии, сформированную еще при экс-президенте Михаиле Саакашвили.
В настоящее время Антикоррупционное бюро выполняет сбор и мониторинг деклараций должностных лиц, партий и неправительственных организаций. К решению о передаче его функционала Государственной службе аудита власти пришли после консультаций членов парламента с правительственными чиновниками, поскольку та «обладает значительно более высокой степенью институциональной независимости, что полностью соответствует международным стандартам», заявил Папуашвили. Кроме того, он назвал этот шаг логическим продолжением политики возвращения государственных институтов в конституционные рамки после того, как многие инициативы были навязаны различными указаниями извне. При этом спикер заверил, что борьба с коррупцией останется одним из важнейших приоритетов грузинского руководства.
В июле пытались упразднить независимые Национальное антикоррупционное бюро и Специализированную антикоррупционную прокуратуру власти Украины. Но под давлением ЕС Киев в итоге отказался от этой затеи. Демонтаж Антикоррупционного бюро носит скорее символический, нежели практический, характер, уверен завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Эта акция, по словам эксперта, соответствует общей линии Тбилиси по заморозке контактов с ЕС относительно членства страны в организации и направлена на суверенизацию страны. При этом в отличие от Украины грузинские антикоррупционные структуры не обладали серьезным весом в политической системе республики, а европейцы, в свою очередь, не имели возможности через этот орган оказывать влияние на местное руководство, отметил эксперт.
Институциональные изменения в Грузии происходят в контексте латентного противостояния Грузии с ЕС, соглашается политолог, специалист по Кавказу Артур Атаев. Этим решением Тбилиси продолжает курс на суверенизацию своей политики и экономики и учитывает опыт Украины, которая принимает решения подчас под влиянием внешних сил, допустил эксперт.
Кроме того, грузинские власти начнут работать над новым избирательным кодексом, который лишит граждан Грузии возможности голосовать из-за границы. Эти изменения, подчеркнул Папуашвили, не позволят иностранным силам вмешиваться в грузинский политический процесс. По данным местного ЦИК, на последних парламентских выборах в Грузии в 2024 г. было зарегистрировано 94 000 грузинских граждан, проживающих за пределами страны.
Грузия проводит превентивные изменения в избирательный кодекс под влиянием молдавского опыта, чтобы лишить противников возможности использовать инструмент зарубежной диаспоры для дестабилизации внутренней политической системы, уверен Атаев.
Наконец, власти упразднили администрацию Южной Осетии, так как термин «Южной Осетия», как утверждает Папуашвили, является «предательством конституции и национальных интересов». После ее создания в 2007 г. тогдашние власти фактически «искусственно восстановили границы» упраздненной в 1990 г. Юго-Осетинской автономной области, что стало одним из факторов, способствовавших августовской войне 2008 г., отметил Папуашвили. Как утверждает спикер, подобные решения были «частью геополитической игры внешних сил, в которой Грузии была отведена роль пешки, которой жертвуют». В современном грузинском политическом дискурсе Южная Осетия именуется Цхинвальским регионом.
Ликвидация администрации Южной Осетии имеет практический смысл и нацелена на оптимизацию бюджетных расходов, говорит Муханов. После войны 2008 г. эта структура имела фактически бутафорское значение и никак не влияла на переговорный процесс по осетинскому урегулированию, добавил эксперт. В среднесрочной перспективе Тбилиси не готов предпринять кардинальные шаги на переговорном треке. В данном контексте грузинское руководство достаточно четко разграничивает взаимоотношения с Москвой с вопросами возвращения «утерянных территорий», объяснил эксперт.
Администрация Южной Осетии – детище бывшего президента Саакашвили и была создана с целью раскола югоосетинской политической элиты, говорит Атаев. С приходом к власти «Грузинской мечты» в 2013 г. этот институт стал постепенно маргинализироваться. «После размещения на территории Южной Осетии российских военных баз для Тбилиси стала очевидна бесперспективность существования альтернативной югоосетинской администрации», – добавил политолог.
Заявления Папуашвили прозвучали на фоне продолжающегося охлаждения отношений между Грузией и ЕС после того, как в мае 2024 г. Тбилиси одобрил закон об иноагентах, а Брюссель в ответ приостановил процесс приема постсоветской республики в союз, а также заморозил часть финансовой помощи. Со своей стороны, в октябре того же года грузинские власти сняли с повестки вопрос о переговорах с ЕС до 2028 г.
Кроме этого 12 ноября власти ЕС объявили о приостановке с 2026 г. финансирования проектов в рамках европейской научной и образовательной программы Erasmus+ в Грузии, в которых участвуют государственные органы и аффилированные с ними учреждения, из-за «текущих политических событий» в постсоветской стране. Теоретически власти ЕС еще могут приостановить безвизовый режим для граждан Грузии после того, как в начале октября европарламент одобрил новый механизм приостановки виз. Грузинское руководство, в свою очередь, 11 ноября постановило отказаться от европейских грантов при планировании бюджета на 2026 г., а вместо этого одобрило решение взять в долг около 50 млн лари ($18,5 млн).