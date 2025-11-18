Почему в Грузии запретят голосовать за рубежом

Кроме этого 12 ноября власти ЕС объявили о приостановке с 2026 г. финансирования проектов в рамках европейской научной и образовательной программы Erasmus+ в Грузии, в которых участвуют государственные органы и аффилированные с ними учреждения, из-за «текущих политических событий» в постсоветской стране. Теоретически власти ЕС еще могут приостановить безвизовый режим для граждан Грузии после того, как в начале октября европарламент одобрил новый механизм приостановки виз. Грузинское руководство, в свою очередь, 11 ноября постановило отказаться от европейских грантов при планировании бюджета на 2026 г., а вместо этого одобрило решение взять в долг около 50 млн лари ($18,5 млн).