В ЦИК задумались о расширении возможностей голосования в СИЗО

Что сложнее – дать возможность проголосовать находящимся в СИЗО на выборах в заксобрания (в 2026 г. кампании ожидаются в 39 регионах) и на выборах губернаторов (в семи регионах), говорит он. ЦИК ставит перед собой «более широкие задачи» по голосованию в этих кампаниях и они, «конечно, будут решаться уже другими, более совершенными способами с широким применением IT-технологий и цифровой платформы [Выборы] 2.0», говорит Булаев. «Мы эту задачу пытаемся решить, она достаточно затратная по финансам, но, думаю, мы к этой проблеме еще вернемся», – резюмировал он.