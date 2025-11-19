Газета
Главная / Политика /

В ЦИК задумались о расширении возможностей голосования в СИЗО

Эта категория граждан в 2025 году впервые смогла избирать губернаторов электронно
Юлия Малева
В сентябре в первый день голосования сайт ЦИК практически не был доступен, напоминают эксперты
В сентябре в первый день голосования сайт ЦИК практически не был доступен, напоминают эксперты / Андрей Луковский / РИА Новости / Ведомости

На организацию голосования в СИЗО на региональных выборах 2025 г. Центризбирком (ЦИК) потратил 2,7 млн руб., сообщил в ходе заседания комиссии 19 ноября ее зампред Николай Булаев. Возможность голосовать бумажными бюллетенями для тех, кто находится в следственном изоляторе за пределами своего избирательного округа, была в 29 субъектах. Для этого открыли 77 специальных участковых избирательных комиссий в 82 следственных изоляторах.

Кроме того, в 2025 г. подозреваемые и обвиняемые, находящиеся под стражей в следственном изоляторе, впервые получили возможность проголосовать электронно на выборах губернаторов – для этого в Москве было открыто 14 экстерриториальных избирательных участков с комплексами электронного голосования (КЭГ). Всего на ЕДГ-2025 проголосовали порядка 1500 избирателей, находящихся в СИЗО за пределами своего региона.

«Организация голосования в СИЗО – непростая задача, и чем больше мы это делаем, тем больше проблем для себя открываем», – признался Булаев. Впрочем, проведение голосования для этой категории граждан на выборах в Госдуму в 2026 г. проблем не составит, уверен он. «Это традиционные задачи, которые мы решали и простыми способами, достаточно консервативными, которые работали уже несколько лет», – акцентировал внимание Булаев.

Что сложнее – дать возможность проголосовать находящимся в СИЗО на выборах в заксобрания (в 2026 г. кампании ожидаются в 39 регионах) и на выборах губернаторов (в семи регионах), говорит он. ЦИК ставит перед собой «более широкие задачи» по голосованию в этих кампаниях и они, «конечно, будут решаться уже другими, более совершенными способами с широким применением IT-технологий и цифровой платформы [Выборы] 2.0», говорит Булаев. «Мы эту задачу пытаемся решить, она достаточно затратная по финансам, но, думаю, мы к этой проблеме еще вернемся», – резюмировал он.

Еще 493 100 руб. было потрачено на организацию работы территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ), следует из отчета ЦИК о расходовании средств. Всего суммарно на эти цели было выделено 5,6 млн руб. Сэкономленные 2,4 млн руб. будут возвращены в бюджет, сказал зампред ЦИК.

ЕДГ-2025

ЕДГ-2025 охватил 81 регион России, где прошло более 5000 избирательных кампаний. Были замещены порядка 47 000 депутатских мандатов и выборных должностей. Явка на выборах составила 47%.

Работу с категорией избирателей, которые находятся в местах содержания под стражей, ЦИК системно ведет с 2023 г. «Федеральное законодательство позволяет ЦИК России устанавливать порядок организации голосования. Мы находимся в поиске решения задачи, в том числе технических решений, которые предоставят этой категории избирателей возможность голосовать на всех основных выборах», – говорила в ходе ЕДГ-2025 член ЦИК Эльмира Хаймурзина, курирующая этот тематический блок.

В СИЗО голосуют уже давно, это не проблема для организации голосования, а скорее проблема для наблюдения, обращает внимание электоральный юрист Гарегин Митин. «Скорее в вопросе речь идет о распространении на таких избирателей электронного голосования. Его решение – это задача точно двух органов, ЦИК и ФСИН, с которой, по крайней мере, у ЦИК должно быть соглашение о взаимодействии», – уточнил он. Голосование реально, было бы надлежащее техническое оснащение, а требования по безопасности передачи информации в данном случае аналогичны рядовому электронному голосованию, добавил Митин.

Электоральный эксперт Станислав Андрейчук также отмечает, что организовать голосование в СИЗО несложно, но при этом важно, чтобы сама система ГАС «Выборы» 2.0 нормально работала, а то в сентябре «с ней было совсем плохо». Речь идет о том, что в ходе выборов 2025 г. в первый день практически не работал сайт ЦИК. Роскомнадзор объяснил это сбоем в сети «Ростелекома». Некоторые пользователи тогда же жаловались на сложности с доступом к цифровой платформе «Выборы» 2.0, на которой отображаются результаты голосования.

