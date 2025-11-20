Командующие войск доложили Путину о наступлении России на фронте

Командующий группировкой «Юг» Сергей Кузовлев сообщил о продвижении на северодонецком направлении. Штурмовые подразделения 3-й армии наступают вдоль правого берега Северского Донца в направлении Закотно. На краматорско-дружковском направлении основные усилия сосредоточены на взятии Константиновки. Под контроль взяты восточная и юго-восточная части города, начата зачистка центра. Командующий группировкой «Юг» оценил перспективы полного освобождения Константиновки к середине декабря. На данный момент под контроль взято более 4000 зданий.