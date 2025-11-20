Командующие войск доложили Путину о наступлении России на фронтеОн поблагодарил состав группировок за решенные задачи
Президент России Владимир Путин провел рабочее совещание с командованием группировок войск «Запад», «Центр» и «Юг». Верховный главнокомандующий заслушал доклады об оперативной обстановке на ключевых направлениях спецоперации.
Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что объединенная группировка войск продолжает наступление на всех направлениях. Противник сосредоточил основные усилия на стабилизации обстановки на красноармейском направлении. В зоне ответственности группировки «Север» создается полоса обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Штурмовые подразделения освободили 80% Волчанска.
Он также рассказал, что соединения группировки «Запад» взяли под контроль Купянск и продолжат зачистку левого берега реки Оскол. На рубцовском и краснолиманском направлениях наступление также успешно развивается.
На наиболее активном красноармейском направлении войска группировки «Центр» продолжают уничтожать окруженные украинские формирования. За неделю взяты под контроль населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рок.
Командующий группировкой «Юг» Сергей Кузовлев сообщил о продвижении на северодонецком направлении. Штурмовые подразделения 3-й армии наступают вдоль правого берега Северского Донца в направлении Закотно. На краматорско-дружковском направлении основные усилия сосредоточены на взятии Константиновки. Под контроль взяты восточная и юго-восточная части города, начата зачистка центра. Командующий группировкой «Юг» оценил перспективы полного освобождения Константиновки к середине декабря. На данный момент под контроль взято более 4000 зданий.
Путин поблагодарил командный состав за достигнутые результаты и выразил уверенность в выполнении всех поставленных задач в установленные сроки.