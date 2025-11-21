Что вошло в план США по завершению украинского конфликта

Что вошло в план США по завершению украинского конфликтаНовые регионы – России, гарантии безопасности – Украине, а электричество ЗАЭС – пополам
21 ноября Axios опубликовал план США по разрешению российско-украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций. Источники в Белом доме подтвердили легитимность документа, который показали Москве и Киеву. «Ведомости» собрали основные положения плана, а также реакцию сторон конфликта.
План
Суверенитет Украины будет подтвержден.
Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все споры последних 30 лет будут считаться урегулированными.
Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.
Между Россией и НАТО при посредничестве США будет организован диалог для урегулирования всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.
Украина получит «надежные гарантии безопасности».
Численность вооруженных сил Украины (ВСУ) будет ограничена 600 000 человек.
Украина закрепит в своей конституции положение о невступлении НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в будущем.
НАТО не будет размещать свои войска на Украине.
Европейские истребители будут размещены в Польше.
Гарантии США: Вашингтон получит компенсацию за гарантию, если Украина нападет на Россию, она потеряет гарантию, если Россия вторгнется на Украину, то последует военный ответ и восстановление всех санкции, а признание новой территории и все другие выгоды этой сделки будут отменены, если Украина «без причины» атакует Москву или Санкт-Петербург, гарантия безопасности будет считаться недействительной.
Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок.
Пакет мер по восстановлению Украины: создание «фонда развития Украины», совместные усилия по восстановлению территорий, добыча полезных ископаемых и природных ресурсов и др.
Россия будет реинтегрирована в мировую экономику. В том числе, приглашена в «Большую восьмерку» (G8, существовала с 1997 до 2014 г.).
$100 млрд замороженных активов России будут использованы для восстановления Украины и инвестиций в страну. Остальные средства будут разморожены. США получат 50% прибыли от этого проекта.
Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для обеспечения соблюдения всех положений соглашения.
Россия законодательно закрепит свою политику ненападения на Европу и Украину.
США и Россия согласятся продлить действие договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая договор СНВ-1.
Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.
Запорожская АЭС будет работать под контролем МАГАТЭ, электроэнергия от станции будет распределяться между Россией и Украиной 50 на 50.
Обе страны обязуются внедрять в школах и обществе образовательные программы, направленные на развитие взаимопонимания и терпимости к различным культурам, а также на ликвидацию расизма и предрассудков. В том числе, Украина примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств, а обе стороны отменят все дискриминационные меры, гарантируют права украинских и российских СМИ. Также запрещается любая нацистская идеология.
Крым, Донецкая и Луганская области полностью переходят под контроль России и признаются де-факто. Ныне подконтрольные Украине районы этих территорий становятся нейтральной демилитаризованной зоной в составе РФ. Херсонская и Запорожская области будут заморожены вдоль линии фронта.
Стороны обязаны не изменять это территориальное устройство силой, а в случае нарушения этого обязательства никакие гарантии безопасности не применяются.
Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, также будут достигнуты соглашения о свободной перевозке зерна через Черное море.
Будет создан гуманитарный комитет: все оставшиеся пленные и тела будут обменены по принципу «всех на всех», все задержанные гражданские лица и заложники, включая детей, будут возвращены. Также будет создана программа воссоединения семей и приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.
На Украине пройдут выборы через 100 дней после подписания соглашения.
Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия и обязуются не предъявлять никаких претензий и не рассматривать какие-либо жалобы в будущем.
Соглашение будет иметь обязательную юридическую силу, его выполнение будет контролироваться и гарантироваться «советом мира» во главе с президентом США Дональдом Трампом. За нарушение мирного договора будут применяться санкции.
Прекращение огня вступит в силу после того, как обе стороны отойдут к согласованным точкам, чтобы начать реализацию соглашения.
«Красные линии» Киева
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение плана. Он заверил, что Киев и Вашингтон будут работать по документы без резких заявлений. Украинский лидер намерен переговорить по документу с Трампом.
Постпред Украины в ООН Христина Гайовишин заявила при этом, что Киев не согласен с рядом пунктов плана США. Она указала на «непоколебимые красные линии», которые Украина не готова переходить. Речь идет о запрете на вступление в НАТО и сокращении численности ВСУ. Украинская сторона «никогда» не признает утраченные территории российскими.
Реакция Москвы
Москве пока не сообщили о согласии Зеленского вести переговоры по мирному плану, сообщил журналист Александр Юнашев со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Что пишут СМИ
Хотя Зеленский пока изучает план, мало что указывает на то, что он готов принять многие из ее положений, пишет Bloomberg. Сложности возникают и с НАТО – альянс будет возражать с пунктом о нерасширении, для такого шага потребуется поддержка всех 32 членов альянса. План стал продолжением предыдущих инициатив спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, к которым Украина отнеслась с осторожностью и которые практически сразу же столкнулись с противодействием со стороны Европы.
Этот план застал дипломатическое сообщество врасплох, сказал CNN посол ЕС на Украине. Он пояснил, что все это «уже обсуждалось и отвергалось», и теперь «мы снова возвращаемся к исходной точке». «Для украинцев это просто обречено на провал <...> Для любого украинского лидера принять это было бы политическим самоубийством, а сдача [территорий] – военным самоубийством», – считает он.
Европейские лидеры недовольны планом и готовят контрпредложение, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Украина, вместе с тем, пока не взяла на себя обязательство присоединиться к инициативе ЕС.