Что вошло в план США по завершению украинского конфликта

Суверенитет Украины будет подтвержден.

Между Россией, Украиной и Европой будет заключено всеобъемлющее соглашение о ненападении. Все споры последних 30 лет будут считаться урегулированными.

Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше.

Между Россией и НАТО при посредничестве США будет организован диалог для урегулирования всех вопросов безопасности и создания условий для деэскалации, расширения возможностей для сотрудничества и будущего экономического развития.

Украина получит «надежные гарантии безопасности».

Численность вооруженных сил Украины (ВСУ) будет ограничена 600 000 человек.

Украина закрепит в своей конституции положение о невступлении НАТО, а НАТО соглашается включить в свой устав положение о том, что Украина не будет принята в будущем.

НАТО не будет размещать свои войска на Украине.

Европейские истребители будут размещены в Польше.

Гарантии США: Вашингтон получит компенсацию за гарантию, если Украина нападет на Россию, она потеряет гарантию, если Россия вторгнется на Украину, то последует военный ответ и восстановление всех санкции, а признание новой территории и все другие выгоды этой сделки будут отменены, если Украина «без причины» атакует Москву или Санкт-Петербург, гарантия безопасности будет считаться недействительной.

Украина имеет право на членство в ЕС и получит краткосрочный преференциальный доступ на европейский рынок.

Пакет мер по восстановлению Украины: создание «фонда развития Украины», совместные усилия по восстановлению территорий, добыча полезных ископаемых и природных ресурсов и др.

Россия будет реинтегрирована в мировую экономику. В том числе, приглашена в «Большую восьмерку» (G8, существовала с 1997 до 2014 г.).

$100 млрд замороженных активов России будут использованы для восстановления Украины и инвестиций в страну. Остальные средства будут разморожены. США получат 50% прибыли от этого проекта.

Будет создана совместная американо-российская рабочая группа по вопросам безопасности для обеспечения соблюдения всех положений соглашения.

Россия законодательно закрепит свою политику ненападения на Европу и Украину.

США и Россия согласятся продлить действие договоров о нераспространении и контроле над ядерным оружием, включая договор СНВ-1.

Украина соглашается быть безъядерным государством в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Запорожская АЭС будет работать под контролем МАГАТЭ, электроэнергия от станции будет распределяться между Россией и Украиной 50 на 50.

Обе страны обязуются внедрять в школах и обществе образовательные программы, направленные на развитие взаимопонимания и терпимости к различным культурам, а также на ликвидацию расизма и предрассудков. В том числе, Украина примет правила ЕС о религиозной толерантности и защите языковых меньшинств, а обе стороны отменят все дискриминационные меры, гарантируют права украинских и российских СМИ. Также запрещается любая нацистская идеология.

Крым, Донецкая и Луганская области полностью переходят под контроль России и признаются де-факто. Ныне подконтрольные Украине районы этих территорий становятся нейтральной демилитаризованной зоной в составе РФ. Херсонская и Запорожская области будут заморожены вдоль линии фронта.

Стороны обязаны не изменять это территориальное устройство силой, а в случае нарушения этого обязательства никакие гарантии безопасности не применяются.

Россия не будет препятствовать Украине использовать реку Днепр для коммерческой деятельности, также будут достигнуты соглашения о свободной перевозке зерна через Черное море.

Будет создан гуманитарный комитет: все оставшиеся пленные и тела будут обменены по принципу «всех на всех», все задержанные гражданские лица и заложники, включая детей, будут возвращены. Также будет создана программа воссоединения семей и приняты меры для облегчения страданий жертв конфликта.

На Украине пройдут выборы через 100 дней после подписания соглашения.

Все стороны, вовлеченные в этот конфликт, получат полную амнистию за свои действия и обязуются не предъявлять никаких претензий и не рассматривать какие-либо жалобы в будущем.

Соглашение будет иметь обязательную юридическую силу, его выполнение будет контролироваться и гарантироваться «советом мира» во главе с президентом США Дональдом Трампом. За нарушение мирного договора будут применяться санкции.