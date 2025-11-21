ВЦИОМ: Путину доверяют 78,7% опрошенных россиян

Согласно опросу Фонда общественного мнения (ФОМ), проведенного с 14 по 16 ноября, деятельность Путина одобряют 76% россиян, а доверяют главе государства – 75%. Работу правительства положительно оценивают 46% участников опроса, а Мишустина – 53%. Партию «Единая Россия» поддерживают 39% респондентов, КПРФ – 8%, ЛДПР – 9%, «Справедливую Россию» – 3%, «Новых людей» – 4%. Опрос ФОМ был проведен среди 1500 респондентов из 97 населенных пунктов в 51 регионе.