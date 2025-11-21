ВЦИОМ: Путину доверяют 78,7% опрошенных россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют 78,7% опрошенных россиянРаботу главы государства одобряют 75,4% респондентов
Президенту России Владимиру Путину доверяют 78,7% россиян (+0,9% за неделю). Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического центра ВЦИОМ, проведенного с 10 по 16 ноября 2025 г.
Работу президента на его посту одобряют 75,4% респондентов (+0,1% за неделю). Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России за последнюю неделю положительно оценили 49,5% (+0,4%) и 48,1% (+1,1%) соответственно. Мишустину доверяют 59,1% участников опроса (+0,8%), председателю КПРФ Геннадию Зюганову – 33,1% (+0,7%), лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову – 28,1% опрошенных (-2%), главе ЛДПР Леониду Слуцкому – 19,8% (-2,4%), лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 9,2% (-0,2%).
Уровень поддержки партии «Единая Россия» достиг 34,2% (+0,5% за неделю), ЛДПР – 10,6% (+0,2%), КПРФ – 9,1% (-0,8%), «Новые люди» – 8,3% (+0,5%), партии «Справедливая Россия – За правду» – 4,3% (-0,2%).
ВЦИОМ проводил опрос методом телефонного интервью среди 1600 совершеннолетних граждан РФ по случайной выборке мобильных номеров.
Согласно опросу Фонда общественного мнения (ФОМ), проведенного с 14 по 16 ноября, деятельность Путина одобряют 76% россиян, а доверяют главе государства – 75%. Работу правительства положительно оценивают 46% участников опроса, а Мишустина – 53%. Партию «Единая Россия» поддерживают 39% респондентов, КПРФ – 8%, ЛДПР – 9%, «Справедливую Россию» – 3%, «Новых людей» – 4%. Опрос ФОМ был проведен среди 1500 респондентов из 97 населенных пунктов в 51 регионе.