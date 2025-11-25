Вологодскому губернатору пришлось объясняться за поездку отца в Китай

«Смею вас заверить, что это частная поездка Юрия Ильича, никакого отношения к командировке делегации не имеющая», – заявил Филимонов. По словам губернатора, его отец посещает Китай с конца 1980-х гг. «с завидной регулярностью и осуществляет очень важные функции как в сфере спортивной политики на международном уровне, так и народной публичной дипломатии». «Поэтому, уважаемые коллеги, большинство из вас еще пешком под стол ходило, когда Юрий Ильич начал приносить пользу нашей стране как международный спортивный дипломат. Благодарю за внимание. Учите матчасть, пожалуйста», – сказал Филимонов.