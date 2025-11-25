Вологодскому губернатору пришлось объясняться за поездку отца в Китай

Вологодскому губернатору пришлось объясняться за поездку отца в КитайЮрий Филимонов приносит пользу России как «международный спортивный дипломат»
Трехдневный визит делегации Вологодской области во главе с губернатором Георгием Филимоновым в Китай обернулся неожиданным скандалом. Как видно на фотографиях, опубликованных самим руководителем региона в своем Telegram-канале, в заграничной поездке с ним был отец, директор Центра боевых искусств Череповца, заслуженный тренер России Юрий Филимонов. В третий, последний, день командировки Филимонов-младший отреагировал на посты с критикой, опубликовав аудиосообщение.
«Смею вас заверить, что это частная поездка Юрия Ильича, никакого отношения к командировке делегации не имеющая», – заявил Филимонов. По словам губернатора, его отец посещает Китай с конца 1980-х гг. «с завидной регулярностью и осуществляет очень важные функции как в сфере спортивной политики на международном уровне, так и народной публичной дипломатии». «Поэтому, уважаемые коллеги, большинство из вас еще пешком под стол ходило, когда Юрий Ильич начал приносить пользу нашей стране как международный спортивный дипломат. Благодарю за внимание. Учите матчасть, пожалуйста», – сказал Филимонов.
Примерно через 20 минут он опубликовал еще один аудиокомментарий, в котором заявил, что никогда не читает «эти микроинформационные помойки, в которых разливается грязь». «Их там 2–3 от силы штуки, плюс-минус, которые никакого влияния на информационную картину не оказывают, доверия не заслуживают по причине отсутствия каких бы то ни было оснований для их выводов в таких публикациях», – уточнил Филимонов.
Еще через 20 минут вологодский губернатор опубликовал текстовое сообщение, в котором заявил, что «давным-давно запретил коллегам и близким» отвлекать его «какими-то ссылками, комментариями или заказными фантазиями не очень умных людей». «Принципиально никогда не читаю и не буду, чтобы не отвлекаться от работы. Пусть те продолжают захлебываться в злобной безысходности», – заявил он.
Визит Филимоновых в Китай
Параллельно свой комментарий по поводу поездки Филимонова-старшего в Китай опубликовала в своем Telegram-канале Федерация ушу России, членом высшего совета которой он является. В публикации говорится, что визит состоялся в рамках программы сотрудничества региональных отделений ушу России с провинциями КНР, было подписано соглашение о сотрудничестве между федерацией ушу провинции Шэньси и федерацией ушу Вологодской области. «Поздравляем руководство Вологодской областной федерации ушу и регионального отделения РСБИ (Российский союз боевых искусств. – «Ведомости») Вологодской области», – сказано в сообщении.
Любой шаг Филимонова в отличие от большинства других губернаторов рассматривается под лупой, потому что к нему приковано внимание и у него достаточно много ресурсных оппонентов, говорит политолог Александр Немцев. «Я далек от мысли, что [поездка Филимонова-старшего была организована за] бюджетные средства, какая-то из общественных организаций вполне могла этот визит оплатить. Но на Георгия Филимонова направлены софиты», – сказал эксперт «Ведомостям».