Эксперты оценили эффект от хода спецоперации для выборов в Госдуму

Эксперты оценили эффект от хода спецоперации для выборов в ГосдумуСнятие табу на обсуждение острых тем могло бы разбалансировать предвыборный расклад
Как продолжение специальной военной операции (СВО), так и ее потенциальное завершение станет вызовом для элит и сложившихся чрезвычайных управленческих практик, говорится в аналитическом обзоре «Политбюро 2.0. Осажденная крепость», подготовленном компанией «Минченко консалтинг». «Ведомости» ознакомились с докладом.
В нем, в частности, отмечается, что продолжение боевых действий потребует напряжения ресурсов для поддержания баланса между гражданской экономикой и военными нуждами и усилит давление на правительство. При этом окончание спецоперации может ослабить эффект «сплочения вокруг флага» и «разморозит» целый ряд проблемных вопросов, считают эксперты.
«Социальная проблематика станет производной от экономического состояния в гораздо большей степени, чем сейчас. Сюда же можно отнести задачу полного восстановления инфраструктуры регионов, затронутых СВО, и формирования в них обновленной системы управления», – говорится в аналитическом обзоре.
От динамики спецоперации также в явной степени зависит характер выборов депутатов Госдумы в 2026 г., считают эксперты «Минченко консалтинга». Завершение спецоперации незадолго до выборов даст «позитивный краткосрочный эффект», считают эксперты.
В то же время ряд близких к власти аналитиков считают, что завершение спецоперации до момента выборов «снимет табу на обсуждение многих острых тем и может разбалансировать предвыборную конфигурацию», указано в докладе. Дальнейший ход спецоперации и думские выборы 2026 г. будут задавать актуальную политическую повестку на ближайший год, отмечают эксперты «Минченко консалтинга».
Опрошенные «Ведомостями» политологи сомневаются в реалистичности увязывания планов по завершению спецоперации с думскими выборами. «Спецоперация и выборы напрямую не связаны», – уверен Константин Калачев. Алексей Макаркин отмечает, что результаты выборов «более-менее прогнозируемые», не считая «второстепенных интриг» – какой результат получит партия номер два.
«Вряд ли эти два вопроса (окончание спецоперации и выборы в Думу) будут рассматриваться в совокупности», – говорит Макаркин.
Проблема же активизации дискуссии по острым вопросам сталкивается с проблемой акторов, добавляет эксперт. «Набор игроков, которые будут участвовать в парламентских выборах, уже определен. Они предсказуемы и действуют в рамках правил. <...> Партии вне зависимости от продолжения спецоперации будут вести себя достаточно осторожно. Они уже привыкли: еще в 2021 г., когда проходили выборы в нынешний созыв Госдумы, разгула критики не было, хотя к тому времени люди уже устали от локдаунов, от пандемии. Теоретически можно было самовыразиться, но партии вели себя более сдержанно, хотя правила игры были иные», – сказал Макаркин «Ведомостям».
Разбалансировать предвыборную конфигурацию могло бы появление новых игроков, но их не будет, продолжает Калачев. «Риски и угрозы, связанные с завершением спецоперации, сильно преувеличены», – считает он.