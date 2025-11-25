Эксперты оценили эффект от хода спецоперации для выборов в Госдуму

Проблема же активизации дискуссии по острым вопросам сталкивается с проблемой акторов, добавляет эксперт. «Набор игроков, которые будут участвовать в парламентских выборах, уже определен. Они предсказуемы и действуют в рамках правил. <...> Партии вне зависимости от продолжения спецоперации будут вести себя достаточно осторожно. Они уже привыкли: еще в 2021 г., когда проходили выборы в нынешний созыв Госдумы, разгула критики не было, хотя к тому времени люди уже устали от локдаунов, от пандемии. Теоретически можно было самовыразиться, но партии вели себя более сдержанно, хотя правила игры были иные», – сказал Макаркин «Ведомостям».