Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию

А 27 ноября Владимир Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Кроме Путина, Жапарова и Лукашенко в нем примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. «Что касается Армении, то эта страна участвовать не будет, но ее представители сообщили организаторам, что они не против принятия на встрече согласованных документов», – говорил Ушаков. На заседании подведут итоги работы за год, обсуждение будет проходить в узком и расширенном составе. По итогам планируется подписание документов. Завершится поездка в Киргизию пресс-подходом Владимира Путина к российским журналистам.