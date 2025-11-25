Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию

Владимир Путин прибыл с государственным визитом в КиргизиюОн примет участие в российско-киргизских переговорах и в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
Владимир Путин вечером 25 ноября прибыл с государственным визитом в Киргизию. В аэропорту Бишкека у трапа его встречал президент страны Садыр Жапаров. После прилета два президента поехали к Вечному огню на площади Победы, чтобы возложить венки. Затем они должны направиться в резиденцию Ала-Арча, чтобы пообщаться тет-а-тет.
На следующий день пройдут российско-киргизские переговоры, будет подписание документов, в том числе в сфере миграции, а также лидеры двух стран выступят с заявлением для СМИ. На переговорах планируется обсудить взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной сферах, а также обменяться мнениями по региональным и международным вопросам, говорил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. В тот же день, 26 ноября, Путин встретится со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, а затем примет участие в неформальном обеде с участием глав государств – членов ОДКБ.
Путин и Жапаров часто встречаются – только за 2024 г. президент Киргизии был в России пять раз. В 2024 г. они проводили четыре двусторонние встречи. Последний раз они виделись 9–10 октября в Душанбе на заседании Совета глав государств СНГ и саммите Россия – Центральная Азия. Россия занимает второе место (после Китая) по объему торгового оборота Киргизии – 22,3%. Россия осуществляет в Киргизию беспошлинные поставки нефти и нефтепродуктов. «Газпром» реализует генеральную схему газоснабжения и газификации страны до 2030 г., а «Росатом» прорабатывает возможность строительства в Киргизии атомной станции малой мощности.
А 27 ноября Владимир Путин примет участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ. Кроме Путина, Жапарова и Лукашенко в нем примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. «Что касается Армении, то эта страна участвовать не будет, но ее представители сообщили организаторам, что они не против принятия на встрече согласованных документов», – говорил Ушаков. На заседании подведут итоги работы за год, обсуждение будет проходить в узком и расширенном составе. По итогам планируется подписание документов. Завершится поездка в Киргизию пресс-подходом Владимира Путина к российским журналистам.
Визит Владимира Путина в Киргизию проходит на фоне активизации контактов государств Центральной Азии с США. Последний раз президент России встречался с коллегами из Центральной Азии в Душанбе 9–10 октября. А 6–7 ноября в США проходил саммит Центральная Азия – США (формат C5+1), в ходе которого лидеры региона встречались с президентом США Дональдом Трампом. После саммита в США Путин виделся с Токаевым, когда тот 11–12 ноября был с государственным визитом в России.