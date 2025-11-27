В Кремле назвали особенности российской социальной архитектуры

Сама же социальная архитектура, продолжает выступающий, работает в двух слоях: первый – это социальное моделирование (разработка и продвижение моделей будущего), второй – социальное проектирование (проекты различного уровня, которые претворяют в жизнь те самые модели). Семенов обозначил и виды проектов, которые реализуются в контексте социальной архитектуры. Например, есть те, что направлены на сохранение, трансляцию и привитие ценностей. Одни из ярких примеров – это томская инициатива, переросшая практически в федеральную акцию, «Бессмертный полк» или выставка «Россия» на ВДНХ, организованная платформой «Россия – страна возможностей» и «Движением первых». «Это мероприятие, которое работает с ценностью патриотизма, работает с чувством гордости за свою страну, за свой регион», – пояснил Семенов принцип работы выставки.