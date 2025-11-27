Что известно про расстрел военных рядом с Белым домом

Что известно про расстрел военных рядом с Белым домомТрамп пообещал суровое наказание для нападавшего
Днем 26 ноября в Вашингтоне в двух кварталах от Белого дома неизвестный открыл огонь по военнослужащим национальной гвардии США.
Двое солдат получили ранения, один из них – в голову. Подозреваемый также был ранен. Источники в правоохранительных органах сообщили The New York Post, что мужчина получил четыре огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице округа Колумбия. Место преступления оцепили.
Согласно источникам газеты, одному из пострадавших военнослужащих проводили сердечно-легочную реанимацию. Однако через два часа после стрельбы губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси в соцсети Х сообщил, что оба военнослужащие нацгвардии скончались от полученных ранений. Он подчеркнул, что поддерживает связь с федеральными властями и что расследование продолжится.
Через полчаса после этого Морриси опубликовал пост, что руководство штата получает противоречивые сообщения о состоянии бойцов. Он заявил, что сообщит дополнительную информацию, как только сам ее получит.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщала, что президента США Дональда Трампа оповестили об инциденте и что администрация США внимательно следит за ситуацией. В момент стрельбы президент и вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс находились за пределами округа Колумбия.
Вскоре после этого Трамп написал в социальной сети Thruth Social, что стрелявший понесет очень суровое наказание. Военнослужащих нацгвардии США президент назвал по-настоящему великими людьми, а нападавшего – «животным».