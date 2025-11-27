Что известно про расстрел военных рядом с Белым домом

Согласно источникам газеты, одному из пострадавших военнослужащих проводили сердечно-легочную реанимацию. Однако через два часа после стрельбы губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси в соцсети Х сообщил, что оба военнослужащие нацгвардии скончались от полученных ранений. Он подчеркнул, что поддерживает связь с федеральными властями и что расследование продолжится.