Владимир Путин предложил оснастить силы ОДКБ современным российским вооружением

Россия и дальше будет взаимодействовать со своими союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ, основные усилия будут сосредоточены на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами, сказал Путин. «Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», – заявил он. По его словам, в этом ключе планируется организовать ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб стран ОДКБ, в том числе очередные этапы учений. Среди таких «традиционных» учений – «Взаимодействие» (силы оперативного реагирования), «Поиск» (силы и средства разведки), «Эшелон» (силы и средства материально-технического обеспечения) и др. Путин сказал, что отдельного внимания требуют вопросы развития авиационных сил ОДКБ и системы противовоздушной обороны. Также многое предстоит сделать и для улучшения механизмов задействования миротворческих сил. Одним из приоритетов российского председательства будет развитие сотрудничества для обеспечения технологического лидерства ОДКБ в военной сфере.