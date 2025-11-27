Владимир Путин предложил оснастить силы ОДКБ современным российским вооружением

Владимир Путин предложил оснастить силы ОДКБ современным российским вооружениемПрезидент принял участие в саммите совета коллективной безопасности организации
Лидеры государств-членов Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) 27 ноября приняли участие в саммите совета коллективной безопасности в Бишкеке.
До саммита прошла официальная церемония фотографирования – президента России Владимира Путина, президента Киргизии Садыра Жапарова, президента Белоруссии Александра Лукашенко, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Подходя к подиуму для фотографирования, Лукашенко заметил: «О, армян нет, теперь посвободнее будет».
«Что касается Армении, то эта страна участвовать не будет, но ее представители сообщили организаторам, что они не против принятия на встрече согласованных документов», – говорил Ушаков журналистам ранее. Участие Армении в работе ОДКБ заморожено с февраля 2024 г. Причиной этого, по словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, стало то, что организация не выполнила свои обязательства по безопасности в отношении Армении в 2021-2022 гг., когда была эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Сначала лидеры стран ОДКБ пообщались в узком составе в закрытом режиме. Примерно через час началось заседание в расширенном составе. Жапаров сказал, что в закрытом режиме главы стран-участниц обменялись мнениями по международной и региональной проблематике. С 1 января 2026 г. председательство в ОДКБ от Киргизии переходит к России. Девизом председательства будет «Коллективная безопасность в многополярном мире. Единая цель, общая ответственность».
Путин в своем выступлении говорил о важности ОДКБ. По его мнению, организация «гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве». «С учетом геополитической напряженности вполне логично, что на первый план выходит задача продвижения коллективных интересов и инициатив стран участниц ОДКБ на мировой арене», – заявил он. Поэтому Путин предложил провести в преддверии саммита ОДКБ в Москве, который пройдет 11 ноября 2026 г., международный экспертный форум, посвященный формированию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. К участию в форуме Россия планирует привлечь не только делегации государств-членов, но и представителей дружественных России стран, интеграционных объединений.
Россия и дальше будет взаимодействовать со своими союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ, основные усилия будут сосредоточены на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами, сказал Путин. «Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», – заявил он. По его словам, в этом ключе планируется организовать ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб стран ОДКБ, в том числе очередные этапы учений. Среди таких «традиционных» учений – «Взаимодействие» (силы оперативного реагирования), «Поиск» (силы и средства разведки), «Эшелон» (силы и средства материально-технического обеспечения) и др. Путин сказал, что отдельного внимания требуют вопросы развития авиационных сил ОДКБ и системы противовоздушной обороны. Также многое предстоит сделать и для улучшения механизмов задействования миротворческих сил. Одним из приоритетов российского председательства будет развитие сотрудничества для обеспечения технологического лидерства ОДКБ в военной сфере.
Кроме того, в свое председательство Россия начнет совместную подготовку новой антитеррористической стратегии объединения. Планируется делать все необходимое для борьбы с экстремизмом, выявления и ликвидации международных террористических ячеек, отметил Путин. Еще одним приоритетом российского председательства будет информационная безопасность, в частности, Россия будет сотрудничать с союзниками для того, чтобы препятствовать распространению радикальных идей в молодежной среде. С учетом растущего объема задач стоящих перед секретариатом ОДКБ, Путин предложил заняться вопросами улучшения эффективности работы секретариата, адаптировать его к современным реалиям.
На заседании лидеры стран ОДКБ подписали около 20 документов. Кроме того, произошла смена генерального секретаря ОДКБ – представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова сменил представитель Киргизии, замгенсекретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков.