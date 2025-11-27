Главные заявления Путина на пресс-подходе в Бишкеке

Главные заявления Путина на пресс-подходе в БишкекеГлава РФ рассказал о переговорах с Украиной и об успехах ВС России
27 ноября президент РФ Владимир Путин выступил на пресс-конференции по итогам визита в Киргизию и саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Российский лидер также ответил на вопросы о ситуации в зоне спецоперации, о переговорном процессе по Украине и о многом другом.
О российско-киргизских отношениях
Путин рассказал, что отношения развиваются весьма позитивно. Глава России отметил стабильную внутриполитическую обстановку в республике, благодаря чему инвесторы все активнее работают на рынке Киргизии.
По словам Путина, Россия и Киргизия активно развивают инвестиционное, промышленное и энергетические направления. Кроме того, развиваются высокотехнологичные сферы, связанные с искусственным интеллектом. Российские ресурсы Киргизия получает по минимальным ценам и без взимания соответствующих пошлин, напомнил президент.
О возможной конфискации активов РФ
Конфискация замороженных российских активов со стороны Евросоюза резко снизит доверие к еврозоне и будет иметь негативные последствия. Отвечая на вопрос «Ведомостей», Путин назвал такие действия воровством чужой собственности, о чем, по его словам, говорят все прямо. Президент России отметил, что по его поручению правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет.
О переговорах по Украине
По словам Путина, у Москвы не было проекта мирного договора с Украиной. Был только список вопросов, которые предлагалось обсудить. Но российская сторона согласна, что план США может быть положен в основу будущих договоренностей, но и он требует тщательного обсуждения и уточнения.
Путин заявил, что в начале следующей недели Россия ждет американских переговорщиков в Москве. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский и представители Министерства иностранных дел. Состав американской делегации определит президент США Дональд Трамп.
Кроме того, президент отметил, что подписывать документы по урегулированию с украинской властью бессмысленно. Москва хочет договорится с Киевом, но юридически это сейчас невозможно, сказал Путин. Украинское руководство допустило стратегическую ошибку, побоявшись провести президентские выборы.
Российский лидер также отметил, что России нужно международное признание новых территорий, а не украинское. По его словам, этот пункт следует обсуждать на переговорах с США, равно как и все вопросы стратегической стабильности.
«Войска Украины уйдут из занимаемых ими территорий – вот тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут – мы добьемся этого вооруженным путем», – заявил Путин.
Об успехах ВС России
Президент РФ рассказал, что 3500 украинских военных заблокированы на левом берегу Оскола. Некоторые солдаты вооруженных сил Украины, по словам Путина, уже «выглядят, как бомжи».
Волчанск почти полностью находится в руках российской армии, а Красноармейск и Димитров полностью окружены, заявил Путин. В Северске ВС РФ заняли 1700 зданий из 8000, заявил российский лидер. Кроме того, российская армия пробивается ударными темпами по северу Запорожской области. ВС России подошли к Гуляйполю и пойдут дальше, отметил президент.
«Из месяца в месяц количество возвращаемых нашими войсками территорий на всех основных направлениях увеличивается», – заявил Путин.
Он также отметил, что за октябрь ВСУ потеряли 47 000 военнослужащих. Уровень дезертирства в украинских войсках очень высокий, и Киев ничего не может с этим сделать, сказал президент. Главная проблема для ВСУ состоит в растущем разрыве между количеством новобранцев и потерями – минус 10 000–15 000 в месяц.