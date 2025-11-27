Главные заявления Путина на пресс-подходе в Бишкеке

Конфискация замороженных российских активов со стороны Евросоюза резко снизит доверие к еврозоне и будет иметь негативные последствия. Отвечая на вопрос «Ведомостей», Путин назвал такие действия воровством чужой собственности, о чем, по его словам, говорят все прямо. Президент России отметил, что по его поручению правительство РФ вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это произойдет.