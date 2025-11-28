Почему МВФ согласился профинансировать огромный бюджетный дефицит УкраиныФонд готов выделить новый кредит в условиях серьезного давления Вашингтона на Киев
Международный валютный фонд (МВФ) и правительство Украины достигли соглашения на уровне экспертов о новой программе расширенного финансирования для Украины (EFF) на сумму $8,2 млрд на четыре года. Эта программа должна позволить постсоветской республике «восстановить устойчивость внешней и долговой ситуации», говорится в заявлении руководителя миссии МВФ в Киеве Гэвина Грея, опубликованном на сайте организации. Решение о финансировании МВФ последовало на фоне угрозы фискального кризиса на Украине, вызванного ростом оборонных расходов.
Цель программы EFF – поддержание макроэкономической стабильности, восстановление приемлемого уровня задолженности, борьба с коррупцией и улучшение управления на Украине. По мнению Грея, она может стать катализатором последующей масштабной внешней поддержки для устранения пробелов в финансировании Украины.