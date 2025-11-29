«Вытяну руки из могилы»: как сестры Мирабаль похоронили режим в Доминикане

К концу своего затяжного правления Трухильо дошел до того, что не боялся преследовать оппонентов не только внутри страны, но и за ее пределами. Например, в 1956 г. в Нью-Йорке исчез член Баскского правительства в изгнании Хесус Галиндес. Бежав после поражения республиканцев в испанской гражданской войне, он провел семь лет в Доминикане, а затем перебрался в США и написал диссертацию об авторитарном режиме Трухильо. Кроме того, историк готовил к выходу книгу о преступлениях доминиканского диктатора. По некоторым данным, тот предлагал $25 000 в обмен на отказ от публикации, однако Галиндес отказался. Считается, что после этого его похитила и убила SIM.