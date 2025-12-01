К чему приведет атака Украины на инфраструктуру КТК

Тем не менее переход на БТД из-за его недогруженности – наиболее вероятный сценарий среди альтернатив для Казахстана, так как пока не известны сроки восстановительных работ КТК, считает Юшков. В этом году выход на плановые показатели консорциума вряд ли произойдет, из-за чего потери испытают как акционеры, так и недропользователи, сказал он: «Если пауза с отгрузкой продлится более недели, то резервуары очень быстро заполнятся, а Казахстану придется сокращать добычу. Производители топлива не смогут выплачивать налоги в привычном объеме. Раньше такие проблемы могли купировать, но сейчас выносных погружных установок нет в нужных количествах. В итоге стоимость перевозки нефти по Черному морю может возрасти».