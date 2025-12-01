К чему приведет атака Украины на инфраструктуру КТК

К чему приведет атака Украины на инфраструктуру КТККазахстан объявил о возможном ухудшении отношений с Киевом
Атака украинской армии на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории российского порта Новороссийск ночью 29 ноября наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины. В связи с этим Астана ожидает от украинской стороны действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем, следует из заявления казахстанского внешнеполитического ведомства.
В ответном заявлении МИД Украины подчеркнул, что удары украинских военных по инфраструктуре КТК не были направлены против Казахстана, а проводились с целью «ослабления военно-промышленного потенциала» России, чтобы лишить ей средства для продолжения боевых действий.
Во время атаки украинцы использовали воздушные дроны и беспилотные катера. В результате серьезное повреждение получил выносной причал ВПУ-2 под Новороссийском, из-за чего его эксплуатация пока не представляется возможной, сообщила пресс-служба КТК. Кроме того, в порту приостановлены погрузочные и иные операции, а танкеры отведены за пределы акватории. Пострадавших среди сотрудников и подрядчиков КТК нет, утечки нефти в акваторию Черного моря не произошло, добавили в консорциуме.
Во время нападения беспилотники ВМС Украины также ударили по двум торговым танкерам, следовавшим под флагом Гамбии для загрузки в Новороссийск, сообщил Reuters со ссылкой на чиновника в Службе безопасности Украины. Вскоре МИД Турции предупредил о серьезных рисках для «безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды», вызванных «инцидентом в исключительной экономической зоне страны в Черном море». Какая-либо причастность Украины к этим событиям в сообщении не указана.
По словам представителя российского МИДа Марии Захаровой, атаки сделаны с целью «отвлечения внимания украинского общества от масштабного коррупционного скандала» и чтобы помешать усилиям международного сообщества по приближению устойчивого мира.
Украина намеренно добивается срыва переговорного процесса, а также дает сигнал США о неготовности идти на уступки в потенциальных переговорах с Россией, на чем ранее неоднократно настаивал американский президент Дональд Трамп, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, Киев даже не пытается скрыть свою причастность к нападению, тем самым украинские власти также пытаются использовать это, чтобы сорвать мирные инициативы Вашингтона.
Главный нефтепровод Казахстана
Кошкин не исключил, что после украинского удара по инфраструктуре КТК Вашингтон усилит давление на Киев, так как в консорциуме участвуют американские компании. «Но это не гарантированно: Белому дому крайне нелегко реализовать свою политику на украинском направлении, главным образом из-за сильного давления со стороны внутренней оппозиции», – продолжил эксперт.
В это же время после вывода из строя выносного причального устройства ВПУ-2 министерство энергетики Казахстана объявило о перенаправлении экспортных объемов нефти с трубопроводной системы КТК на альтернативные маршруты. При этом в ведомстве не уточнили, о каком альтернативном маршруте идет речь.
Переговоры на фоне черноморских атак
До сих пор через КТК Казахстан экспортировал более 80% своей сырой нефти. По итогам 2024 г. страна поставила на зарубежные рынки 68,8 млн т, из них 55,4 млн т – по трубопроводу КТК из Атырауской области в Новороссийск, 8,6 млн т – по трубопроводу Атырау – Самара и всего 1,4 млн т – через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД).
С начала боевых действий на Украине в 2022 г. украинские военные наносили удары по нефтяной инфраструктуре КТК. 25 ноября БПЛА повредили административный корпус морского терминала. В феврале из-за атаки дронов на три месяца прекратила работу насосная станция «Кропоткинская».
Казахстан не может полностью перенаправить свою нефть с трубопроводов КТК на другие направления, уверен эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. При всем желании направление через БТД не имеет достаточного количества танкеров, мощностей и приемных нефтяных терминалов для транспортировки казахстанской нефти. Хотя, продолжает эксперт, этот нефтепровод сегодня недозагружен и теоретически может принять новые потоки, но есть сложности: Азербайджан сдает более легкую малосернистую нефть, а Казахстан – более сернистую тяжелую нефть.
Тем не менее переход на БТД из-за его недогруженности – наиболее вероятный сценарий среди альтернатив для Казахстана, так как пока не известны сроки восстановительных работ КТК, считает Юшков. В этом году выход на плановые показатели консорциума вряд ли произойдет, из-за чего потери испытают как акционеры, так и недропользователи, сказал он: «Если пауза с отгрузкой продлится более недели, то резервуары очень быстро заполнятся, а Казахстану придется сокращать добычу. Производители топлива не смогут выплачивать налоги в привычном объеме. Раньше такие проблемы могли купировать, но сейчас выносных погружных установок нет в нужных количествах. В итоге стоимость перевозки нефти по Черному морю может возрасти».