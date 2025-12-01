Газета
Главная / Политика /

К чему приведет атака Украины на инфраструктуру КТК

Казахстан объявил о возможном ухудшении отношений с Киевом
Нурлан Гасымов
Роман Романов
Каспийский трубопроводный консорциум принадлежит в том числе компаниям США и Казахстана (архивное фото: нефтехранилище консорциума в Краснодарском крае)
Каспийский трубопроводный консорциум принадлежит в том числе компаниям США и Казахстана (архивное фото: нефтехранилище консорциума в Краснодарском крае) / Виталий Тимкив / РИА Новости

Атака украинской армии на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории российского порта Новороссийск ночью 29 ноября наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины. В связи с этим Астана ожидает от украинской стороны действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем, следует из заявления казахстанского внешнеполитического ведомства.

В ответном заявлении МИД Украины подчеркнул, что удары украинских военных по инфраструктуре КТК не были направлены против Казахстана, а проводились с целью «ослабления военно-промышленного потенциала» России, чтобы лишить ей средства для продолжения боевых действий.

Во время атаки украинцы использовали воздушные дроны и беспилотные катера. В результате серьезное повреждение получил выносной причал ВПУ-2 под Новороссийском, из-за чего его эксплуатация пока не представляется возможной, сообщила пресс-служба КТК. Кроме того, в порту приостановлены погрузочные и иные операции, а танкеры отведены за пределы акватории. Пострадавших среди сотрудников и подрядчиков КТК нет, утечки нефти в акваторию Черного моря не произошло, добавили в консорциуме.

Во время нападения беспилотники ВМС Украины также ударили по двум торговым танкерам, следовавшим под флагом Гамбии для загрузки в Новороссийск, сообщил Reuters со ссылкой на чиновника в Службе безопасности Украины. Вскоре МИД Турции предупредил о серьезных рисках для «безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды», вызванных «инцидентом в исключительной экономической зоне страны в Черном море». Какая-либо причастность Украины к этим событиям в сообщении не указана.

По словам представителя российского МИДа Марии Захаровой, атаки сделаны с целью «отвлечения внимания украинского общества от масштабного коррупционного скандала» и чтобы помешать усилиям международного сообщества по приближению устойчивого мира.

Украина намеренно добивается срыва переговорного процесса, а также дает сигнал США о неготовности идти на уступки в потенциальных переговорах с Россией, на чем ранее неоднократно настаивал американский президент Дональд Трамп, говорит старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. По его словам, Киев даже не пытается скрыть свою причастность к нападению, тем самым украинские власти также пытаются использовать это, чтобы сорвать мирные инициативы Вашингтона.

Главный нефтепровод Казахстана

КТК был основан в 1992 г. Основные акционеры консорциума – российская «Транснефть» (24%), «Казмунайгаз» (19%), Chevron (15%) и Lukarco (12,5%, «дочка» «Лукойла»). Страны Запада не вводили санкций против КТК.

Кошкин не исключил, что после украинского удара по инфраструктуре КТК Вашингтон усилит давление на Киев, так как в консорциуме участвуют американские компании. «Но это не гарантированно: Белому дому крайне нелегко реализовать свою политику на украинском направлении, главным образом из-за сильного давления со стороны внутренней оппозиции», – продолжил эксперт.

В это же время после вывода из строя выносного причального устройства ВПУ-2 министерство энергетики Казахстана объявило о перенаправлении экспортных объемов нефти с трубопроводной системы КТК на альтернативные маршруты. При этом в ведомстве не уточнили, о каком альтернативном маршруте идет речь.

Переговоры на фоне черноморских атак

Несмотря на атаку КТК и инцидент с танкерами у берегов Турции, украинская делегация направилась для переговоров по поводу мирного плана в США. Украину вместо ушедшего в отставку на фоне коррупционного скандала главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака на встрече во Флориде представляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, отныне главный переговорщик Киева. США представляют спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф, госсекретарь США Марко Рубио, а также зять Трампа Джаред Кушнер. После этого Уиткофф посетит Москву для встречи там с президентом России Владимиром Путиным, предварительно 4–5 декабря.

До сих пор через КТК Казахстан экспортировал более 80% своей сырой нефти. По итогам 2024 г. страна поставила на зарубежные рынки 68,8 млн т, из них 55,4 млн т – по трубопроводу КТК из Атырауской области в Новороссийск, 8,6 млн т – по трубопроводу Атырау – Самара и всего 1,4 млн т – через нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД).

С начала боевых действий на Украине в 2022 г. украинские военные наносили удары по нефтяной инфраструктуре КТК. 25 ноября БПЛА повредили административный корпус морского терминала. В феврале из-за атаки дронов на три месяца прекратила работу насосная станция «Кропоткинская».

Казахстан не может полностью перенаправить свою нефть с трубопроводов КТК на другие направления, уверен эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. При всем желании направление через БТД не имеет достаточного количества танкеров, мощностей и приемных нефтяных терминалов для транспортировки казахстанской нефти. Хотя, продолжает эксперт, этот нефтепровод сегодня недозагружен и теоретически может принять новые потоки, но есть сложности: Азербайджан сдает более легкую малосернистую нефть, а Казахстан – более сернистую тяжелую нефть.

Тем не менее переход на БТД из-за его недогруженности – наиболее вероятный сценарий среди альтернатив для Казахстана, так как пока не известны сроки восстановительных работ КТК, считает Юшков. В этом году выход на плановые показатели консорциума вряд ли произойдет, из-за чего потери испытают как акционеры, так и недропользователи, сказал он: «Если пауза с отгрузкой продлится более недели, то резервуары очень быстро заполнятся, а Казахстану придется сокращать добычу. Производители топлива не смогут выплачивать налоги в привычном объеме. Раньше такие проблемы могли купировать, но сейчас выносных погружных установок нет в нужных количествах. В итоге стоимость перевозки нефти по Черному морю может возрасти».

