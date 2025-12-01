Выручка топ-100 оружейных компаний мира выросла за год на 6%

Выручка американских компаний занимает наибольшую долю в общемировой, хотя из топ-100 только 39 корпораций зарегистрированы в США. Это наименьший показатель с 2014 г. В 2024 г. их выручка составила $334 млрд, следует из данных SIPRI: на 3,8% больше, чем годом раньше.