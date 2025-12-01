Выручка топ-100 оружейных компаний мира выросла за год на 6%Это произошло в том числе за счет США и ЕС, установили в SIPRI
Крупнейшие военно-промышленные компании мира нарастили выручку за 2024 г. на 5,9% до $679 млрд. Это следует из доклада Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI) от 1 декабря, с которым ознакомились «Ведомости». Всего выручку нарастили 77 из 100 крупнейших оружейных компаний.
По мнению сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, рост торговли оружием в мире сейчас если и сдерживается, то только ограничениями в мощностях экспортеров и финансовыми возможностями импортеров: «Мы находимся на этапе роста оборонных расходов и накопления вооружений почти во всех странах мира».
Доклад SIPRI отражает общие тенденции, но его надо сопоставлять с другими источниками, говорит директор Центра военно-экономических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ Прохор Тебин.
Замедление гегемонов
Выручка американских компаний занимает наибольшую долю в общемировой, хотя из топ-100 только 39 корпораций зарегистрированы в США. Это наименьший показатель с 2014 г. В 2024 г. их выручка составила $334 млрд, следует из данных SIPRI: на 3,8% больше, чем годом раньше.
Первые три позиции в рейтинге занимают именно американские компании. Лидер – производитель военной авиационной и ракетной техники Lokheed Martin ($64,65 млрд, 1/10 от мировой выручки). Годовой ее рост близок к среднеамериканскому – 3,2%, при этом 65% доходов компании связаны с заказами от Пентагона.
На 2-м месте рейтинга SIPRI – RTX Corporation с $43,6 млрд (+4,1% за год), на третьем – Northtrop Grumman c $37,85 млрд (+3,3%), на пятом находится General Dynamisc $33,6 млрд (+8,1%). Больше других нарастила свою выручку за год американская SpaceX Илона Маска ($1,8 млрд, +103% и 77-е место по сравнению с 106-м в 2023 г.).
По словам Тебина, в США ассигнования на закупку вооружений стабильны, а оборонный бюджет 2024 г. в $886 млрд – рекордный. Стефанович уточняет: в случае с США сказывается «эффект высокой базы». «Их приоритет – восстановление запасов», – говорит он.
Тебин обращает особое внимание на спад выручки у Boeing ($30,55 млрд, -4,6%, откат с 4-го на 6-е место), о хронических задержках по контрактам этой компании говорят и аналитики SIPRI.
«Ренессанс» милитаристов
Еще 26 компаний ВПК из списка топ-100 находятся в Европе (без учета России и Белоруссии). На них в 2024 г. пришелся объем выручки в $151 млрд.
По по сравнению с 2023 г. она выросла больше, чем у американцев, – на 13%. В целом европейский ВПК – самый быстрорастущий на 2024 г. в мире. Это происходит на фоне расширения госпрограмм закупок вооружений, говорится в докладе.
Лидером в рассматриваемой части Европы стала чешская Czechoslovak Group ($3,6 млрд, +195%, переместилась сразу с 81-го на 46-е место), реализующая инициативу по поставкам 1 млн снарядов Украине. Компании из этой страны, к слову, также присутствуют в рейтинге, например JCS Ukranian Defence Industry (52-е место).
Наш айсберг
На втором месте из компаний Европы – британская BAE Systems с $33,79 млрд, которая связана и с американским, и с европейским ВПК. Свою выручку на 8,3% нарастила и британская Rolls-Royse ($7,2 млрд).
Среди компаний континентальной Европы после чешского концерна идет итальянский Leonardo (12-е место, $13,8 млрд, +10%), затем – Airbus (13-е место, $13,37 млрд, всего +1,2%) и французская Thales (15-е место, $11,8 млрд, +11%).
Значимый показатель по темпам показала немецкая Rheinmetall (бронетехника и боеприпасы). Она, по словам Тебина, активно лоббирует расширение мощностей за счет растущего оборонного бюджета ФРГ.
Прирост показал и французский авиапроизводитель Dassault ($4,2 млрд, +30%). А вот французская морская Naval Group осталась с прежним показателем в $4,6 млрд. Стефанович отмечает, что при обилии заказов французский ВПК испытывает проблемы с выпуском продукции.
Одни замедляют, другие разгоняют
В топ-100 представлено 23 компании из стран Азии и Океании. Их выручка в 2024 г. упала на 1,2%, но сопоставима с европейской – почти $130 млрд.
У большинства китайских компаний выручка в 2024 г. снизилась: в частности, у авиационной AVIC ($20,3 млрд, -1,3%, 8-е место), электротехнической СЕТС (18,9 млрд, -10%, 9-е место), у занимающихся взрывчаткой и стрелковым вооружением Norinco ($13,9 млрд, -31%, 11-е место) и боеприпасами CSGC ($1,6 млрд, -9,7%, 38-е место).
Аналитики шведского института связывают их падение с крупной антикоррупционной кампанией в Китае. Но при этом рост выручки в 2024 г. был у судостроительной CSSC ($12,3 млрд, +8,7%, 14-е место) и аэродвигательной AECC ($6,2 млрд, +9,6%, 26-е место). Связь коррупционных скандалов и объемов выручки ВПК натянута, пусть эта сфера, безусловно, и обладает коррупциогенным потенциалом, говорит Стефанович.
Локомотивом в Восточной Азии стал южнокорейский конгломерат Hanwha Group ($7,9 млрд, +42%, 21-е место). Huyndai Rotem увеличила выручку на 45% (45-е место с $1,7 млрд). Японские компании не сильно отстают: Mitsubisi Heavy Industries ($5,03 млрд, +37%, 32-е место), Mitsubisi Electric ($1,8 млрд, +87%, 76-е место) и Kavasaki Heavy Industries ($2,6 млрд, +36%, 55-е место).
Тебин особо отмечает успехи южнокорейцев, в частости Hanwha, у которой рост, по его словам, связан с экспортом. Японские компании удовлетворяют запрос властей на перевооружение на фоне рекордного роста ассигнований.
Ближневосточный экспресс
На Ближнем Востоке в топ-100 SIPRI поместил восемь компаний, которые в сумме сравнимы с российскими объемами ($31 млрд), по подсчетам аналитиков (см. врез). Их рост в 2024 г. составил 14%. Эксперты подчеркивают, что в 2024 г. в первую сотню, в частности, впервые за четыре года вернулась эмиратская EDGE Group, показав выручку в $4,7 млрд.
Лидером среди стран на Ближнем Востоке стал Израиль (рост выручки его ВПК – 16%, или $16,2 млрд), не только из-за нужд своей армии и экспортных заказов. Elbit Systems заняла 25-е место ($6,2 млрд, +14%). Israeli Aerospace Industries нарастила выручку до $5,2 млрд (31-е место).
Другой региональный локомотив в сфере ВПК – Турция, в рейтинг 2024 г. попали пять ее компаний ВПК. Лидер среди них – Aselsan (47-е место, +24%). У производителя БПЛА Baykar (73-е место) доля зарубежных поставок составляет 95%. Но при этом ее выручка упала на 12% после двух лет роста за счет продаж дронов Украине. Тебин отмечает, что израильские и турецкие компании пусть и конкурируют в области БПЛА, но ниши и регионы поставок у них зачастую разные.
«Ведомости» направили запрос в Министерство обороны России.