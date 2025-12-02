В Азербайджане арестовали лидера партии второго президента республики

Противоправные действия Керимли проводились в период с 2012 по 2013 г. в преддверии президентских выборов, написало позже агентство АПА. По его данным, в это время для победы над действующим президентом близкий друг Мехтиева Аббас Аббасов при поддержке российских бизнесменов азербайджанского происхождения создал в России «Союз азербайджанских организаций России», известный как «Союз миллиардеров», для продвижения своего кандидата кинорежиссера Рустама Ибрагимбекова. Керимли, в свою очередь, вместе с другими оппозиционными политиками в рамках сформированного в Азербайджане «Национального совета» должен был обеспечить информационную и политическую поддержку Ибрагимбекова. Правда, тот в последний момент не был зарегистрирован избирательной комиссией.