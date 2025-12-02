В Азербайджане арестовали лидера партии второго президента республики

В Азербайджане арестовали лидера партии второго президента республикиЕму и бывшему главе администрации президента Рамизу Мехтиеву вменяют шпионаж в пользу России
Сабаильский районный суд Баку 1 декабря арестовал председателя старейшей оппозиционной партии – Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли сроком на два месяца и 15 дней. Ему предъявлено обвинение в попытке государственного переворота, передает азербайджанское агентство АПА. По тому же обвинению арестован еще член президиума ПНФА Мамед Ибрагимли. Ранее этот же суд по аналогичной статье отправил под домашний арест на четыре месяца бывшего руководителя администрации президента республики Рамиза Мехтиева (занимал этот пост с 1995 по 2019 г.).
Керимли был задержан Службой госбезопасности 29 ноября в рамках расследования уголовного дела, связанного с Мехтиевым. В тот же день в его доме силовики произвели обыск, в ходе которого, по данным азербайджанских СМИ, они обнаружили письмо от имени Мехтиева, где он якобы обратился к руководителям неких российских структур с предложением организовать в Азербайджане военный переворот.
Представители ПНФА, в свою очередь, объявили, что партия не имела и не имеет никаких связей с Мехтиевым, а дело против их однопартийцев политически мотивировано. Кроме того, в партии заявили, что обнаруженное в ходе обыска в доме Керимли письмо Мехтиева было подброшено силовиками, передает близкий к ПНФА Telegram-канал Azadliq gazeti.
Как писало 29 ноября Reuters со ссылкой на источники в правительстве Азербайджана, власти инициировали расследование в отношении руководителей ПНФА в связи с продолжающимся уголовным делом против Мехтиева, близкого соратника бывшего президента Гейдара Алиева – отца нынешнего главы государства Ильхама Алиева. По словам собеседника агентства, Мехтиев в период руководства президентской администрацией финансировал деятельность ПНФА.
Противоправные действия Керимли проводились в период с 2012 по 2013 г. в преддверии президентских выборов, написало позже агентство АПА. По его данным, в это время для победы над действующим президентом близкий друг Мехтиева Аббас Аббасов при поддержке российских бизнесменов азербайджанского происхождения создал в России «Союз азербайджанских организаций России», известный как «Союз миллиардеров», для продвижения своего кандидата кинорежиссера Рустама Ибрагимбекова. Керимли, в свою очередь, вместе с другими оппозиционными политиками в рамках сформированного в Азербайджане «Национального совета» должен был обеспечить информационную и политическую поддержку Ибрагимбекова. Правда, тот в последний момент не был зарегистрирован избирательной комиссией.
Старейшая партия Азербайджана
Кроме того, в ходе предвыборной кампании Керимли якобы постоянно вел закулисные переговоры с Мехтиевым и получал от него денежные средства через партийную кассу, пишет АПА. В агентстве обратили внимание, что неоднократно проходившие в Баку акции протеста резко прекратились после отставки Мехтиева с должности главы президентской администрации в 2019 г.
С начала уголовного дела против Мехтиева в середине октября правящая партия «Йени Азербайджан» (ЙАП) исключила его из своих рядов, а также с поста почетного члена совета ветеранов ЙАП.
Арест руководителей ПНФА является продолжением резонансного в стране дела против Мехтиева, полагает завсектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. По его мнению, подключение к этому делу оппозиционеров сделано с целью пиар-эффекта, для демонстрации широкого размаха деятельности экс-главы президентской администрации с подключением широкой преступной схемы. «Керимли очень легко привязать к Мехтиеву: он давно не представляет серьезную угрозу власти Алиева, а его партия не оказывает серьезного качественного влияния на политическую повестку страны. Поэтому ПНФА – идеальный громоотвод для политических спекуляций властей», – добавил кавказовед.
У ПНФА крайне высокий антирейтинг в Азербайджане, а в обществе версия о предполагаемых связях членов партии с преступными элементами очень популярна, говорит азербайджанский политолог Ильгар Велизаде. Такие подозрения у людей особенно вызывает отсутствие у партии прозрачных источников финансирования, продолжает эксперт: «Не думаю, что власти проводят процесс против оппозиционной партии. Возможно, ПНФА продолжит свое существование и после возможной посадки Керимли. Партия неоднократно переживала кризисы и расколы, и своей политикой она сама довела себя до маргинального статуса».
Вне зависимости от результатов расследования ПНФА не имеет никаких перспектив политического будущего, допускает член Российско-азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов. Критикуя власти за авторитарный тип управления, Керимли сам «врос в кресло» председателя партии, фактически превратившись в бессменного и «незаменимого» лидера. «Любая политическая структура нуждается в обновлении и модернизации. Поэтому ПНФА никому не интересна. Это особенно заметно по количеству просмотров выступлений Керимли в соцсетях», – добавил эксперт.