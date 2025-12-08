Почему рейтинги канцлера ФРГ Фридриха Мерца упали до исторического минимума

Почему рейтинги канцлера ФРГ Фридриха Мерца упали до исторического минимумаНемцы разочарованы его неспособностью переломить негативные тренды в экономике
Рейтинги одобрения сформированного в мае 2025 г. правительства Германии под руководством канцлера Фридриха Мерца достигли исторического минимума. Как свидетельствуют данные опроса от социологического института INSA, которые были опубликованы немецким изданием Bild, почти 70% немцев недовольны работой действующего правительства.
Положительно работу правительственной коалиции, состоящей из консервативного блока ХДС/ХСС и социал-демократической партии (СДПГ), оценил только 21% респондентов.
Аналогичные показатели наблюдаются и в отношении персонально Мерца как канцлера – лишь 23% опрошенных удовлетворены его работой, а недовольны 68%. «Это самые плохие показатели для канцлера и его правительства, которые когда-либо были зафиксированы», – констатировал руководитель INSA Херман Бинкерт.
Как свидетельствуют данные опроса INSA от 6 декабря, ХДС/ХСС и СДПГ не находятся в лидерах и в партийном рейтинге: они уступают главной оппозиционной силе, правопопулистской «Альтернативе для Германии» (АдГ), которую поддерживает 26% жителей страны. Блок ХДС/ХСС Мерца идет на втором месте с 25% симпатий избирателей, СДПГ замыкает тройку с результатом в 15%.
При этом 5 декабря Мерцу удалось провести через бундестаг спорный проект пенсионной реформы. Согласно ей, до 2031 г. пенсионная ставка будет закреплена на фиксированной планке минимум в 48% от средней зарплаты. В ином случае пенсии в ФРГ снижались бы уже с начала 2026 г., а принятый закон позволит закрепить среднюю пенсию примерно в 1500 евро.
Но при этом количество работающих немцев с каждым годом сокращается, а доля вышедших на заслуженный отдых – растет (несмотря на налоговые стимулы для трудящихся и после достижения пенсионного возраста. – «Ведомости»). Как итог, и пенсионная система может функционировать только за счет государственных вливаний. Например, в 2026 г. на ее поддержку выделят 128 млрд евро.
Против реформы выступало, в частности, молодежное крыло ХДС, но вопрос сохранения прежней планки был принципиален для социал-демократов. После внутрипартийных переговоров в ХДС/ХСС законопроект все-таки был одобрен в бундестаге (его поддержали 319 депутатов).
Проблемы с рейтингом у Мерца возникли давно, базовые причины недовольства связаны с неповоротливостью правительства и социально-экономическими проблемами, отмечает старший научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Артем Соколов. Серьезных положительных изменений после ухода прошлого правительства социал-демократа Олафа Шольца в жизни немцев не произошло: цены продолжают расти.
В августе федеральное статистическое ведомство Германии опубликовало документ, согласно которому во II квартале 2025 г. немецкая экономика сократилась на 0,3% по сравнению с I кварталом (при прогнозе о ее сокращении на 0,1%). В I квартале 2025 г. было зафиксировано такое же падение. В целом в 2024 г., до прихода Мерца к власти, ВВП Германии упал на 0,2% год к году.
И сейчас правящая коалиция ФРГ испытывает проблемы с устойчивостью своих позиций: если бы выборы состоялись в ближайшее время, то парламентского большинства она уже бы не получила, говорит Соколов. При этом в случае теоретического распада коалиции СДПГ гарантированно потеряет власть, а христианским демократам придется брать в партнеры АдГ, что для соратников Мерца на нынешнем этапе недопустимо, напоминает эксперт.
В целом Мерц своей политикой уже заслужил прозвище «внешнеполитического канцлера» и внутриполитическое поле для него представляется весьма зыбким, говорит Соколов. Но и во внешней политике проблем у Берлина хватает, так, ему не всегда удается согласовывать свои позиции с другими европейскими государствами, например с Францией. А отсутствие у Мерца гибкости по украинской проблеме наносит вред трансатлантическим отношениям с США, подытоживает эксперт.
Низкий рейтинг Мерца – это отражение недовольства населения ситуацией и действиями правящей коалиции, которая не оправдала надежд на позитивные изменения в экономике ФРГ, замечает научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская. Немцы фрустрированы социально-экономической ситуацией, а позиции ФРГ в мировой экономике слабеют. От новой коалиции ждали изменений – были надежды, что ищеющий опыт в бизнесе Мерц сможет добиться экономического роста, – но этого не произошло. Недовольство населения вызывает и отсутствие единства в правящей коалиции, говорит Хорольская.
Но несмотря на перечисленное, у правящей коалиции есть большие шансы выстоять, так как и в ХДС/ХСС, и в СДПГ понимают, что проведение вскоре новых выборов закончится катастрофой для них. Но при этом в 2026 г. Мерцу предстоят непростые земельные выборы на востоке страны, по итогам которых, скорее всего, будут зафиксированы высокие результаты у АдГ и отсутствие возможностей у мейнстримных партий создать устойчивые правительства, резюмирует Хорольская.