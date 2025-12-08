Почему рейтинги канцлера ФРГ Фридриха Мерца упали до исторического минимума

Но несмотря на перечисленное, у правящей коалиции есть большие шансы выстоять, так как и в ХДС/ХСС, и в СДПГ понимают, что проведение вскоре новых выборов закончится катастрофой для них. Но при этом в 2026 г. Мерцу предстоят непростые земельные выборы на востоке страны, по итогам которых, скорее всего, будут зафиксированы высокие результаты у АдГ и отсутствие возможностей у мейнстримных партий создать устойчивые правительства, резюмирует Хорольская.