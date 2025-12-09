В ЦИК задумались о дальнейшем «очищении» от иноагентов

В ЦИК задумались о дальнейшем «очищении» от иноагентовЗа «предательство страны» предлагается запретить им участвовать в политической и публичной жизни
Для сохранения суверенитета, обеспечения безопасности и защиты прав граждан государство может пойти на полный запрет иностранным агентам участвовать в политической и публичной жизни общества – от членства в политической партии и работы агитатором в избирательной кампании до публичных выступлений и публикаций. Такое возможно в случае, если попытки иноагента выйти за пределы регламентированной деятельности, расцениваемые как «путь к предательству своего народа, к измене, сотрудничеству с врагом, коллаборационизму», не будут пресечены.
Об этом говорится в статье члена Центризбиркома (ЦИК) Игоря Борисова «Иностранные агенты: правовой и социальный институты» из четвертого выпуска научно-аналитического журнала «Гражданин. Выборы. Власть». В редакционный совет издания входит в том числе глава ЦИК Элла Памфилова.
Борисов отмечает: «Последние политические и военные события в мире стали предпосылкой для ужесточения контроля за иностранными агентами, а также для принятия специального законодательства, в рамках которого присваивается конкретный правовой статус агентам иностранного влияния для легализации их деятельности». Конституция исходит из того, напоминает автор, что ограничения прав индивида необходимы, поскольку они являются инструментом согласования прав одного человека с интересами и правами других людей, общества, государства.
«Правовые ограничения для определенных групп риска, в которые попадают иностранные агенты, как мы убеждаемся на протяжении последних лет, позволяют противодействовать экстремизму, терроризму и коррупции, помогают обеспечивать общественный порядок при проведении публичных мероприятий, включая организацию голосования», – поясняет обоснованность ограничений Борисов. А триггером к запуску процесса создания института иноагентов стали протестные митинги на Болотной площади в 2011–2012 гг., спровоцированные, по словам Борисова, Западом сразу после подведения итогов выборов депутатов Госдумы.
Что предлагает член ЦИК
По убеждению автора статьи, необходимо продолжать на системной основе научную и международную деятельность, направленную на обеспечение суверенитета государства и противодействие иностранному влиянию, в том числе через институт иностранных агентов. Ведь этот институт, сетует Борисов, «созданный и управляемый извне», действующий за рамками правового поля, «стал одним из влиятельных акторов отечественной политической системы». Благодаря мощной медийной поддержке со стороны Запада вокруг иноагентов даже появился «некий ореол величия» – например, их стали приглашать в общественные советы при госорганах, зовут выступать на конференциях, семинарах и ток-шоу.
О том, что столкновение с «врагами» ведется не только «за ленточкой», но и на электоральном фронте, не раз заявляла и Памфилова.
«Помимо боевых сражений на фронтах спецоперации <...> идет не менее ожесточенная война и по всем другим фронтам, включая электоральный. На исторических выборах президента РФ в 2024 г. мы увидели новые, весьма специфические и довольно изощренные элементы битв: вспомним откровенное вредительство на избирательных участках, угрозы физического уничтожения членам комиссий и многое другое. <...> Именно поэтому мы должны не только умело отражать провокации врага, но и упреждающее бить наотмашь», – говорила она 11 ноября в ходе всероссийского семинара-совещания с заместителями председателей и секретарями избирательных комиссий.
Ограничения для иноагентов
Подобный дискурс позволяет провести некоторые параллели с лишенцами (ограниченные в правах граждане. – «Ведомости») в 1920-х гг. – например, они были лишены избирательных прав и не имели возможности публично выступать, рассуждает политолог Алексей Макаркин. Более того, им запрещалось поступать в высшие учебные заведения, работать на «приличной работе» и они были лишены пенсионного обеспечения, напоминает он. Иноагентам сейчас, например, запрещено работать на госслужбе и заниматься преподавательской деятельностью.
Но между ними и современными иноагентами есть одно большое отличие: сейчас можно покинуть страну, тогда как в СССР лишенцы такой возможности не имели, указал политолог. Предложение члена ЦИК в случае его реализации фактически подталкивает иноагентов к эмиграции, говорит он. А рассуждения по поводу запрета числиться в партии, скорее всего, относятся к «Яблоку», сказал он «Ведомостям».
По мнению электорального эксперта Аркадия Любарева, в таком предложении есть противоречие: «По определению иностранные агенты – это лица, занимающиеся политической деятельностью и при этом находящиеся под иностранным влиянием». То есть статус потеряет смысл, если лишить «агентов» всех политических прав. Сам эксперт был в реестре иноагентов, но одним из первых вышел из него.
Хотя усиление ограничений для иноагентов и стало явным трендом последних лет, полный запрет на участие в политике для них вряд ли будет реализован, рассуждает электоральный юрист Олег Захаров. Это противоречит бюрократическому целеполаганию этого института и выглядит спорно с точки зрения конституционной юстиции, пояснил он. Тем более странно выглядит предложение сделать статус иноагента отягчающим обстоятельством – такое дополнение лишь символически влияет на вид и срок наказания, оценил Захаров.