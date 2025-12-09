В ЦИК задумались о дальнейшем «очищении» от иноагентов

Ограничения для иноагентов

Статус иноагента в РФ появился в 2012 г. Его последовательное ужесточение началось в 2020-х гг. Сейчас для иноагентов действуют запреты на финансовую и имущественную поддержку от государства, на рекламу и участие в выборах всех уровней, выступление наблюдателями и доверенными лицами кандидатов. Согласно принятым Госдумой в сентябре 2025 г. поправкам, уголовная ответственность для иноагентов за уклонение от обязательств, предусмотренных таким статусом, наступает после одного нарушения ст. 19.34 КоАП РФ либо при наличии судимости за аналогичное преступление (ранее дело возбуждалось только после двух таких правонарушений).