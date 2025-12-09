Что сказал Трамп в интервью Politico об Украине, Венесуэле и Европе

Трамп заявил, что у него хорошие отношения с большинством европейских лидеров и что он уже оказывал поддержку некоторым из них, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он не исключил, что может поддержать европейские политические силы, разделяющие его взгляды на миграцию и суверенитет. Но он подчеркнул, что его главная цель – управление США, а не Европой.