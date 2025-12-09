Что сказал Трамп в интервью Politico об Украине, Венесуэле и Европе

Что сказал Трамп в интервью Politico об Украине, Венесуэле и ЕвропеЛидер США раскритиковал Зеленского и миграционную политику ЕС
Президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico рассказал, как он видит конфликт на Украине, президентство Владимира Зеленского и европейскую политику.
«Ведомости» собрали ключевые тезисы американского лидера.
Украина, Зеленский и «мирный план»
Трамп отметил, что Россия обладает значительным преимуществом в переговорах благодаря своим территориальным размерам и военной мощи. Он заявил, что «размер имеет значение», отмечая, что Украина понесла большие территориальные потери, в том числе «полосу побережья». При этом он не считает это победой Москвы.
Американский президент выразил недовольство тем, что Зеленский еще не ознакомился с последним вариантом мирного предложения, хотя, по его словам, «его людям оно пришлось по душе». Из этого он сделал вывод, что украинское руководство намеренно затягивает процесс.
Трамп подчеркнул, что «давно пора» провести выборы на Украине, поскольку их отсутствие, по его мнению, ставит под сомнение приверженность страны демократическим ценностям. При этом он не уточнил, кого именно он видит победителем, но акцентировал внимание на том, что «украинский народ должен иметь право выбора».
Трамп считает, что затяжной характер украинского конфликта обусловлен «чрезвычайно высоким уровнем ненависти» между президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским. По его мнению, это существенно затрудняет достижение мирного соглашения.
Американский президент в очередной раз отметил, что он не допустил бы конфликта, если был президентом США в 2022 г.
Европа, миграция и НАТО
В интервью Трамп охарактеризовал Европу как регион, который «разваливается» под давлением миграционного кризиса. В качестве примеров он привел Париж, Лондон и Стокгольм, утверждая, что эти столицы европейских стран стали менее безопасными из-за массового притока мигрантов.
Трамп признал, что новая Стратегия национальной безопасности США, направленная «на поддержку сопротивления текущему курсу Европы внутри европейских стран», вызвала бурную реакцию среди европейских политиков. Он отверг обвинения в действиях в интересах России, подчеркнув, что его цель – «укрепление Европы, а не ее ослабление».
В контексте обсуждения НАТО Трамп отметил, что именно он добился увеличения доли оборонных расходов среди союзников. Он также подчеркнул, что некоторые страны создают проблемы для альянса. При этом он высоко оценил роль Турции как важного, хотя и «непростого» партнера. Он напомнил, что идея о невступлении Украины в НАТО обсуждалась еще до прихода к власти российского президента Путина.
Трамп заявил, что у него хорошие отношения с большинством европейских лидеров и что он уже оказывал поддержку некоторым из них, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он не исключил, что может поддержать европейские политические силы, разделяющие его взгляды на миграцию и суверенитет. Но он подчеркнул, что его главная цель – управление США, а не Европой.
Венесуэла и «война с наркокартелями»
Трамп отказался обсуждать возможность наземной военной операции США в Венесуэле, но заявил, что «дни Мадуро сочтены». Он представил Венесуэлу как источник миллионов мигрантов, среди которых «много заключенных, наркоторговцев и пациентов психиатрических клиник». Также он утверждал, что Венесуэла является крупным поставщиком наркотиков в США.
Он также отметил, что мог бы расширить военную операцию против наркокартелей на Мексику и Колумбию.