Что известно о ночной атаке на Москву

Что известно о ночной атаке на МосквуУничтожены более 30 беспилотников, отменены или задержаны более 150 рейсов
В ночь на 11 декабря беспилотники атаковали Московский регион. Минобороны РФ уничтожило 32 летевших на Москву дрона за ночь. Росавиация на этом фоне объявила о закрытии всех столичных аэропортов. «Ведомости» собрали главное, что известно к этому часу об атаке.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении первого беспилотника поздно вечером 10 декабря. Глава города отчитывался о сбитии дронов в течение всей ночи. Последний дрон был сбит утром 11 декабря, о нем Собянин сообщил в 7:16 мск. Всего нейтрализовано 32 беспилотника.
Минобороны РФ сообщило, что всего над Москвой и Московской областью уничтожили 40 беспилотников.
Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту «Шереметьево» вечером 10 декабря. К 00:59 ограничения затронули «Внуково» и «Домодедово», позже их ввели в «Жуковском», следует из Telegram-канала представителя Росавиации Артема Кореняко. Ограничения со всех аэропортов сняли в 7:59 мск.
Запрет на полеты в столичных аэропортах привел к отмене или задержке более 150 рейсов. В «Шереметьево» больше всего рейсов было отменено в период с 0:00 по 2:00 мск. Согласно онлайн-табло «Внуково», большинство ночных рейсов перенесены на утро 11 декабря.
О пострадавших и повреждениях при ночной атаке 11 декабря не сообщалось.