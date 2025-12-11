Что известно о ночной атаке на Москву

Запрет на полеты в столичных аэропортах привел к отмене или задержке более 150 рейсов. В «Шереметьево» больше всего рейсов было отменено в период с 0:00 по 2:00 мск. Согласно онлайн-табло «Внуково», большинство ночных рейсов перенесены на утро 11 декабря.