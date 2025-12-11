Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что известно о ночной атаке на Москву

Уничтожены более 30 беспилотников, отменены или задержаны более 150 рейсов
Максим Цуланов
РИА Новости
РИА Новости

В ночь на 11 декабря беспилотники атаковали Московский регион. Минобороны РФ уничтожило 32 летевших на Москву дрона за ночь. Росавиация на этом фоне объявила о закрытии всех столичных аэропортов. «Ведомости» собрали главное, что известно к этому часу об атаке.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении первого беспилотника поздно вечером 10 декабря. Глава города отчитывался о сбитии дронов в течение всей ночи. Последний дрон был сбит утром 11 декабря, о нем Собянин сообщил в 7:16 мск. Всего нейтрализовано 32 беспилотника.

Минобороны РФ сообщило, что всего над Москвой и Московской областью уничтожили 40 беспилотников.

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту «Шереметьево» вечером 10 декабря. К 00:59 ограничения затронули «Внуково» и «Домодедово», позже их ввели в «Жуковском», следует из Telegram-канала представителя Росавиации Артема Кореняко. Ограничения со всех аэропортов сняли в 7:59 мск.

Запрет на полеты в столичных аэропортах привел к отмене или задержке более 150 рейсов. В «Шереметьево» больше всего рейсов было отменено в период с 0:00 по 2:00 мск. Согласно онлайн-табло «Внуково», большинство ночных рейсов перенесены на утро 11 декабря.

О пострадавших и повреждениях при ночной атаке 11 декабря не сообщалось.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте