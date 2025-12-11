«Мы признавали другую Украину»: что сказал Лавров на посольском столе

Говоря о деятельности «Группы друзей в защиту Устава ООН», министр отметил что создание собственной философии этими государствами должна сопровождаться учетом всех принципов документа. Он напомнил, что среди них в том числе уважение прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии. Лавров обратил внимание на то, что на территории Украины запрещен русский язык и выразил надежду на то, что страны будут придерживаться указанных принципов. При этом внедрение в работу группы в последний год Франции и Швейцарии, по его мнению, не способствует урегулированию, так как государства напрямую вовлечены в поддержку Украины.