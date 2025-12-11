«Мы признавали другую Украину»: что сказал Лавров на посольском столе

«Мы признавали другую Украину»: что сказал Лавров на посольском столеГлавное из выступления министра об отношениях с США, Европой и мире с Киевом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на 10-м круглом столе послов в Москве. Темой мероприятия стал «Украинский кризис: дипломатия и перспективы урегулирования». В нет приняли участие более 100 аккредитованных в Москве послов и представители международных организаций.
«Ведомости» собрали главные заявления руководителя российского внешнеполитического ведомства.
Лавров подчеркнул, что украинский конфликт за счет своей остроты используется для того, чтобы отвлечь внимание от других проблем международного сообщества. По его словам, такие проблемы могут быть и более судьбоносными для мира, чем кризис на Украине, и привел в пример палестинскую проблему. Министр также отметил, что российская сторона одобряет усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию в этой области.
Как указал министр, переговоры российской и американской делегаций направлены на поиск долгосрочного урегулирования конфликта на Украине и устранение его первопричин. Лавров выразил мнение, что страны ЕС хотят дать возможность Украине отдышаться, а затем снова будут готовить украинского лидера Владимира Зеленского к противостоянию с Россией.
Дипломат рассказал, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили 1 млн человек и продолжают расти. Министр подчеркнул, что ресурсы западных стран истощаются. Речь идет о финансовых, материально-технических и военных ресурсах, указал Лавров. Большинство людей в правящих кругах этих стран, по его словам, выступают за милитаризацию их экономики.
Лавров также прокомментировал итоги переговоров России и Украины в Стамбуле. По его словам, Москва передала Киеву 11 000 тел военнослужащих и получила взамен 201 тело погибших российских солдат. Глава МИДа напомнил, что, несмотря на эти результаты и проигнорированные Украиной предложения о создании трех рабочих групп по урегулированию, украинские власти заявили об отсутствии какого-либо прогресса в переговорах и приостановили процесс.
Говоря о деятельности «Группы друзей в защиту Устава ООН», министр отметил что создание собственной философии этими государствами должна сопровождаться учетом всех принципов документа. Он напомнил, что среди них в том числе уважение прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии. Лавров обратил внимание на то, что на территории Украины запрещен русский язык и выразил надежду на то, что страны будут придерживаться указанных принципов. При этом внедрение в работу группы в последний год Франции и Швейцарии, по его мнению, не способствует урегулированию, так как государства напрямую вовлечены в поддержку Украины.
Лавров отметил, что смысл пониманий российской стороны заключается в том, что Украина должна вернуться к трем основным принципам: внеблоковости, нейтралитету и безъядерному статусу. Он напомнил, что они содержались в Декларации о государственном суверенитете Украины 1990 г., по которой и Россия, и другие государства признавали независимость республики. Так министр прокомментировал заявления Киева о том, что территориальный вопрос в пользу Москвы не позволяет решить конституция. Как подчеркнул дипломат, у России также есть Конституция, согласно которой Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области «являются неотъемлемыми равноправными частями, субъектами РФ».
Лавров напомнил, что, международные договоренности предусматривают, что ни одна страна или организация на пространстве ОБСЕ не должна претендовать на доминирование. При этом такой настрой был зафиксирован со стороны НАТО, когда альянс поглощал «одно за другим государства, расположенные к западу от РФ». На это российской стороне отвечали, что такие действия являются только политическими обязательствами, заключил министр.
Он также упомянул обвинения украинской стороны к России о геноциде. Лавров подчеркнул, что эти усилия направлены на расширение русофобской кампании, и привлечение максимального числа государств глобального юга к провокациям. Министр при этом выразил уверенность в том, что дружественные Москве страны, партнеры «все это прекрасно понимают и не поддадутся на подобные провокации".
Глава МИДа обратил внимание на то, что у Москвы есть «политическая воля к миру». Он отметил, что Россия действительно намерена завершить конфликт. Лавров также напомнил, что президент РФ Владимир Путин постоянно выражает готовность к продолжению переговоров в рамках урегулирования. В первую очередь, подчеркнул он, это касается диалога с американской стороной.