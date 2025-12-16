В Чили на выборах победил ультраправый сторонник Пиночета

В ходе своей предвыборной кампании Каст говорил, что для решения проблемы организованной преступности в Чили он черпает вдохновение у правого президента Сальвадора Найиба Букеле, который после своего избрания в 2019 г. приказал построить в стране мегатюрьму вместимостью 40 000 человек. Чилийский политик в случае своего избрания обещал построить еще больше аналогичных тюрем со строгим режимом заключения, включая ограничение на контакты с внешним миром. Кроме того, он хочет последовать примеру американского президента Дональда Трампа и приказать построить на чилийско-боливийской границе заградительную стену со рвами глубиной три метра, а также по американскому образцу создать службу иммиграции и таможенного контроля для быстрой поимки и высылки нелегальных мигрантов. Согласно подсчетам чилийской национальной миграционной службы, в прошлом году в стране проживало около 1,9 млн мигрантов, что составляет 8,8% от общей численности населения республики.