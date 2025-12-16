В Чили на выборах победил ультраправый сторонник Пиночета

В Чили на выборах победил ультраправый сторонник ПиночетаОн обещает построить в стране мегатюрьмы и стену со рвом на границе с Боливией
На президентских выборах в Чили впервые со времен военного режима генерала Аугусто Пиночета победу одержал ультраконсерватор, лидер оппозиционной Республиканской партии Хосе Антонио Каст. После подсчета почти 100% бюллетеней его поддержали 58,2% граждан. Основная соперница Каста – представляющая правящую левоцентристскую коалицию «Единство для Чили» экс-министр труда и социальной защиты, член Коммунистической партии Жанетт Хара получила 41,8% голосов избирателей. Явка составила более 85%, сообщает избирательная служба страны. В результате Чили стала третьей страной после Эквадора и Боливии в Латинской Америке, где победу в этом году одержали правые политики.
Действующий президент и лидер левой партии «Широкий фронт» Габриэль Борич в выборах не участвовал. Согласно чилийской конституции, глава государства избирается на четырехлетний период и имеет право снова баллотироваться только после перерыва.
В победной речи перед своими сторонниками у штаб-квартиры Республиканской партии в Сантьяго Каст пообещал гражданам реальные перемены в экономике, а также решение проблемы миграции и преступности. «Без безопасности нет мира. Без мира нет демократии, а без демократии нет свободы, и Чили вернется к жизни, свободной от преступности, тревоги и страха», – сказал он. Правда, 59-летний политик еще пообещал согражданам и тернистый путь, поскольку, по его словам, для изменения потребуются настойчивость и время.
Со своей стороны, Хара поздравила Каста с победой, а также призвала своих сторонников не отчаиваться из-за результатов голосования, так как «политики больше всего учатся на поражениях».
Также с победой Каста поздравил президент соседней Аргентины, либертарианец Хавьер Милей. На своей странице в соцсети Х он опубликовал карту Латинской Америки, выделив страны с правыми правительствами синим цветом, с подписью: «Левые отступают. Свобода продвигается».
А американский госсекретарь Марко Рубио заверил, что Вашингтон вместе с новыми чилийскими властями будет продвигать «общие приоритеты», включающие укрепление общественной безопасности, прекращение нелегальной миграции и оживление двусторонних торговых отношений.
В ходе своей предвыборной кампании Каст говорил, что для решения проблемы организованной преступности в Чили он черпает вдохновение у правого президента Сальвадора Найиба Букеле, который после своего избрания в 2019 г. приказал построить в стране мегатюрьму вместимостью 40 000 человек. Чилийский политик в случае своего избрания обещал построить еще больше аналогичных тюрем со строгим режимом заключения, включая ограничение на контакты с внешним миром. Кроме того, он хочет последовать примеру американского президента Дональда Трампа и приказать построить на чилийско-боливийской границе заградительную стену со рвами глубиной три метра, а также по американскому образцу создать службу иммиграции и таможенного контроля для быстрой поимки и высылки нелегальных мигрантов. Согласно подсчетам чилийской национальной миграционной службы, в прошлом году в стране проживало около 1,9 млн мигрантов, что составляет 8,8% от общей численности населения республики.
В экономической сфере Каст предлагал сокращение госрасходов на $6 млрд за счет массового увольнения госслужащих и реорганизацию министерств, но не затрагивая при этом социальную сферу. По его мнению, снижение корпоративных налогов и упрощение бюрократических процедур вернут Чили в золотое время экономического роста 1990-х. По данным МВФ, в прошлом году рост ВВП страны составил 2,6% – это выше, чем в соседней Аргентине (-1,7%) и Боливии (1,3%), но ниже, чем в Перу (3,3%) и Бразилии (3,4%).
Каст смог одержать победу на выборах за счет сильного запроса на наведение порядка в сфере безопасности и миграции, говорит главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. По его словам, за четыре года левоцентристского правления ситуация в этих областях серьезно ухудшилась, а приток неконтролируемой миграции сильно вырос, что усугубило проблему преступности. «Но по большому счету результаты голосования укладываются в чилийскую политическую традицию – за последние 20 лет ни одному президенту так и не удалось передать власть своему преемнику, а идеологический маятник качался то в одну, то в другую сторону», – отметил эксперт.
Чилийское общество до сих пор сильно поляризовано, особенно в вопросе оценок итогов правления Пиночета, заметил эксперт. Каст не скрывал симпатий к стилю правления чилийского диктатора и выступает против эвтаназии, абортов, разводов и однополых браков. И хотя новый президент, продолжает эксперт, скорее всего, не сможет выполнить часть своих радикальных предвыборных обещаний, он в отличие от своего предшественника сможет рассчитывать если не на карт-бланш, то на поддержку большинства депутатов в парламенте. «Правда, не совсем понятно, как Каст собирается избавляться от 300 000 нелегальных мигрантов», – добавил эксперт. Наконец, во внешней политике оппозиционный политик выступает против участия Чили в саммитах БРИКС, а также поддерживает агрессивную политику США по отношению к Венесуэле.
По базовым параметрам внешняя политика Чили не изменится, уверен Хейфец. С одной стороны, Сантьяго поддерживает неплохие отношения с США и новое чилийское правительство, вероятно, дальше будет укреплять эти связи. С другой стороны, отмечает эксперт, пока не известно, готовы ли будут чилийцы портить отношения с Китаем – одним из основных торговых партнеров – ради того, чтобы угодить американцам. При этом чилийско-российские отношения, невзирая на итоги голосования, останутся на том же достаточно прохладном уровне, заключил эксперт.