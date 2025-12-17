Что значит изменение структуры военного командования США

Что значит изменение структуры военного командования СШАТеперь Пентагоном меньше внимания будет уделяться Европе и Ближнему Востоку
Министерство обороны США пересматривает структуру военного командования. О соответствующих планах источники сообщили журналистам газеты The Washington Post (WP). В первую очередь это касается обновления подхода к международному военному присутствию. Например, планируется слияние Центрального командования (CENTCOM; отвечает за ближневосточное направление) с Европейским (EUCOM) и Африканским (AFRICOM) в новую структуру под названием Международное командование США (US International Command). Планируется также объединение Северного и Южного командований в общее Американское (Americom), о чем еще в начале года сообщил телеканал NBC News. Это позволит переориентировать военно-стратегические ресурсы США на более приоритетное для нынешней администрации Западное полушарие. Кроме того, в Пентагоне обдумывают создание отдельного командования для Арктического региона (U.S. Arctic Command), подчиненного Americom, сообщает WP.
Таким образом, общее число командований вооруженных сил США сократится с нынешних 11 до 8. Нетронутыми останутся Индо-Тихоокеанское командование, Киберкомандование, Командование сил специальных операций, Космическое командование, Стратегическое командование и Транспортное командование. Основные пункты плана реструктуризации формулируются под надзором председателя объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Дэна Кейна. Помимо этого в ведомстве обдумывают намерение сократить генералитет. В ближайшее время с этими предварительными планами должен будет ознакомиться и министр обороны США Пит Хегсет. WP подчеркивает, что в Пентагоне рассмотрели около 20 других предложений по реструктуризации, «как минимум» два из которых также будут представлены министру.
Одновременно с этим, несмотря на решающую роль в одобрении этих преобразований Хегсета и президента США Дональда Трампа, они не могут быть реализованы в одностороннем порядке без уведомления конгресса. Источники WP подтверждают, что минобороны пока практически не передавало актуальную информацию законодателям. Право конгресса на ознакомление с этими планами прописано в законопроекте о военном бюджете на 2026 финансовый год (вместе со средствами, одобренными летом в рамках «Большого прекрасного» законопроекта, превышает $1 трлн). Пентагон должен представить не только стоимость этих изменений, но и оценку их влияния на состояние системы международных военных союзов США. Выделение средств на эти преобразования будет отложено как минимум на 60 дней, после того как Пентагон предоставит данные законодателям. В обеих палатах конгресса на сегодняшний день доминируют однопартийцы Трампа, республиканцы, но это не гарантирует их единогласной поддержки реформирования Пентагона.
В новой стратегии нацбезопасности США, опубликованной 5 декабря на сайте Белого дома, обозначено приоритетное значение Западного полушария и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Указанные планы реформирования боевых командований США могут объясняться не только изменением военно-политических приоритетов, но и необходимостью оптимизации управления военными со стороны политического руководства США, объясняет руководитель отдела военно-политических исследований ИСКРАНа Олег Криволапов. Он уточнил, что в первый же год работы нынешней администрации некоторые генералы и адмиралы покинули свои посты. Некоторые из них были не согласны с мерами администрации Трампа в вверенных этим военачальникам сферах. «Вероятно, по мысли инициаторов, создание дополнительных командных структур позволит сократить возможные дискуссии с несогласными генералами и адмиралами. С одной стороны, видно, что нет необходимости менять положение Индо-Тихоокеанского командования. Да, это в перспективе приоритетное направление. С другой стороны, положение Космического командования может осложниться, хотя оно может считаться администрацией Трампа не менее приоритетным, чем Индо-Тихоокеанское», – объяснил эксперт.
Итоговый план, когда и если он будет принят, будет ориентирован на более жесткое бюджетирование, а также на сохранение и укрепление позиций в Западном полушарии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (что в США часто называют Индо-Пацификой), говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. Эксперт объясняет, что эти изменения повлекут за собой не столько уменьшение числа человеческих ресурсов, сколько повышение их боеготовности и комплектования на основе анализа последних изменений в военном деле. Но перспективы быстрой реализации плана, по словам Павлова, пока трудно спрогнозировать, так как помимо структурных изменений команда Трампа собирается реализовать и «философские» нововведения, связанные с военной культурой.