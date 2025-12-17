Что значит изменение структуры военного командования США

Одновременно с этим, несмотря на решающую роль в одобрении этих преобразований Хегсета и президента США Дональда Трампа, они не могут быть реализованы в одностороннем порядке без уведомления конгресса. Источники WP подтверждают, что минобороны пока практически не передавало актуальную информацию законодателям. Право конгресса на ознакомление с этими планами прописано в законопроекте о военном бюджете на 2026 финансовый год (вместе со средствами, одобренными летом в рамках «Большого прекрасного» законопроекта, превышает $1 трлн). Пентагон должен представить не только стоимость этих изменений, но и оценку их влияния на состояние системы международных военных союзов США. Выделение средств на эти преобразования будет отложено как минимум на 60 дней, после того как Пентагон предоставит данные законодателям. В обеих палатах конгресса на сегодняшний день доминируют однопартийцы Трампа, республиканцы, но это не гарантирует их единогласной поддержки реформирования Пентагона.