В Госдуме проводят служебное расследование из-за продажи мест на круглых столах

В Госдуме проводят служебное расследование из-за продажи мест на круглых столахТрем депутатам пригрозили лишением полномочий, если фракции не примут меры
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о служебном расследовании по вопросу продажи мест для участия в думских круглых столах, рассказали источники «Ведомостей». Об этом спикер объявил в начале пленарного заседания 17 декабря, которое обычно проходит в закрытом от СМИ режиме.
По словам двух собеседников «Ведомостей», председатель Госдумы назвал имена депутатов, участвовавших в организации круглого стола, на котором продавались места: Андрей Свинцов, Каплан Панеш (оба – ЛДПР) и Роза Чемерис («Новые люди»). Володин не исключил, что их лишат полномочий – если фракции не примут меры.
Как говорят собеседники, Володин уточнил, что этим занимался помощник одного из депутатов, в отношении которого правоохранительные органы уже проводят проверку. Что касается троих депутатов, то спикер предупредил, что может встать вопрос о возможности лишения их мандатов.
«Спикер призвал фракции осудить коллег, в противном случае начнется процедура снятия полномочий с депутатов. Они подписывали заявки, заказывали пропуска и не контролировали это», – пересказывает слова Володина один из источников «Ведомостей». Вопрос предлагается решить до следующего вторника 23 декабря.
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев поддержал предложение и сказал, что вопрос надо обсуждать публично. В свою очередь вице-спикер Ирина Яровая отметила, что нужно было сначала разобраться, а не писать в Telegram-каналах, рассказывает один из источников. Пост о продаже мест на круглых столах в Госдуме впервые появился 15 декабря у замруководителя «Новых людей» Сарданы Авксентьевой. Депутат ЛДПР Владимир Сысоев также поддержал предложение спикера.
Один из собеседников «Ведомостей» полагает, что до лишения депутатских мандатов все же не дойдет, а спикер пока припугнул депутатов, чтобы подобные факты не повторялись. Другой источник говорит, что до 23 декабря будет обсуждаться, что делать по этой ситуации.
Один из собеседников «Ведомостей» говорит, что речь идет о проведении одного из круглых столов, который организовывал комитет по международным делам. По его словам, пропуска для посетителей на этот круглый стол выписывались от имени трех депутатов, чьи фамилии перечислил спикер. Кроме того в возможную продажу мест якобы был вовлечен помощник депутата Свинцова, добавляет он.
Что говорят упомянутые депутаты
Роза Чемерис заявила «Ведомостям», что информация о продаже мест ложная. «Я готова пройти хоть на детекторе лжи, где угодно. Впервые я услышала о [платных] круглых столах из поста [замглавы фракции «Новых людей»] Сарданы [Авксентьевой]. Я никогда не организовывала никаких круглых столов, а с депутатом [от ЛДПР Андреем] Свинцовым знакома только шапочно. Мы только здороваемся в Думе», – заявила она.
Парламентарий уточнила, что будет требовать разбирательства и извинений. «Я с такой ложью еще не сталкивалась в жизни», – подчеркнула Чемерис.
Свинцов сообщил «Ведомостям», что с этим вопросом сейчас разбираются. «Я к этому никакого отношения не имею. Сейчас пытаемся выяснить, что за информация», – сказал он. Каплан Панеш на звонок «Ведомостей» не ответил.
Три тарифа на столы
15 декабря Авксентьева сообщила в своем Telegram-канале, что узнала о фактах организации и проведения в здании Госдумы мероприятий с участием депутатов коммерческими структурами на платной основе. В частности, речь идет об ассоциации WEA (World Entrepreneurs Alliance), которая открыто предлагает участие в круглых столах и иных мероприятиях в ГД за плату.
Авксентьева приводит следующие расценки:
вступление в ассоциацию со спикерством – 70 000 руб.,
вступление без спикерства за столом – 50 000 руб.,
а так называемое «участие вокруг стола» – 35 000 руб.
По данным парламентария, в рекламных материалах прямо сказано, что «без вступления в ассоциацию WEA участников не пропустят на заседания». Кроме того, в прейскурант включены «экскурсия по Государственной думе», «статусное присутствие в федеральной повестке», «персональная именная карточка на месте участника» и другие коммерческие услуги.
Авксентьева также рассказала, что 28 ноября ассоциация провела круглый стол по предпринимательству, в декабре планируется мероприятие по здравоохранению, а в январе – по психологии. «Будем разбираться вместе с комиссией по регламенту и обеспечению деятельности Государственной Думы. 50 000 за то, чтобы помолчать за думским столом и сделать селфи на фоне думских елок – такого полета мысли наш парламент еще не видел!» – написала она.