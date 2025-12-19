«Единая Россия» определила шесть сложных регионов на выборах 2026 года

Пока еще рано в точности говорить о том, где у «Единой России» будут наиболее сложные выборы, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Но список, который озвучивает Якушев, вполне логичен. В него по понятным причинам попадают регионы, главы которых не относятся к «Единой России», как Орловская область и Чувашия. Также партия власти может ожидать проблем в крупных промышленных регионах, где в результате смены губернатора отмечаются противоречия в элитах, и вертикаль выстраивается не без труда, как в Свердловской и Самарской областях», - говорит эксперт.