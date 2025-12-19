Газета
Главная / Политика /

«Единая Россия» определила шесть сложных регионов на выборах 2026 года

В этих регионах будут избирать депутатов законодательных собраний
Елена Мухаметшина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В «Единой России» назвали шесть регионов особого внимания со стороны партии на выборах депутатов законодательных собраний в 2026 г. Это выборы в Чувашии, Свердловской, Томской, Орловской, Самарской и Вологодской областях. Об этом журналистам на брифинге сказал секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев. Ближе к выборам ситуация может измениться, добавил он.

В сентябре 2026 г. пройдут выборы депутатов Госдумы. Кроме того, будут избирать глав по крайней мере десяти регионов (троих из них будут выбирать парламенты), а также состоятся выборы депутатов законодательных собраний 39 регионов. Депутатов гордум будут выбирать в десяти административных центрах.

Политолог Александр Кынев считает, что сложности у «Единой России» могут возникнуть в других регионах. «Как показывает опыт, наиболее протестные регионы - это крупные регионы. В следующем году это может быть Свердловская область, а также другие регионы Урала - Пермский край и Оренбургская область. Будут выборы в Красноярском крае, а там сейчас недовольство реформой местного самоуправления и много внутриэлитных конфликтов», - перечисляет Кынев.

Также в следующем году будут избирать заксобрания во всех регионах Северо-Запада, которые традиционно считаются сложными, в том числе в Санкт-Петербурге, Мурманской области, Карелии и др. По мнению Кынева, сложности могут быть на Камчатке: «Владимир Солодов неплохой губернатор, но там настроения людей зависят от сложных условий жизни».

Где выберут депутатов заксобраний

Выборы депутатов законодательных собраний состоятся в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Карелии, Мордовии, Чечне, Чувашии, Алтайской, Камчатском, Красноярском, Пермском, Приморском, Ставропольском краях, Амурской, Астраханской, Вологодской, Калининградской, Курской, Кировской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Томской, Тюменской областях, Санкт-Петербурге, Еврейской АО, ХМАО, Чукотке.

Что касается Вологды и Самары, то здесь, видимо, есть понимание, что противостояние глав этих регионов с местными элитами сыграет свою роль. Прогнозировать, где будут сложные выборы, можно и по тому, где уже региональные власти принимают меры в отношении оппозиции, говорит Кынев. По его словам, это Липецкая, Ленинградская области, Алтайский и Приморский края.

Пока еще рано в точности говорить о том, где у «Единой России» будут наиболее сложные выборы, считает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский. «Но список, который озвучивает Якушев, вполне логичен. В него по понятным причинам попадают регионы, главы которых не относятся к «Единой России», как Орловская область и Чувашия. Также партия власти может ожидать проблем в крупных промышленных регионах, где в результате смены губернатора отмечаются противоречия в элитах, и вертикаль выстраивается не без труда, как в Свердловской и Самарской областях», - говорит эксперт.

По тем же причинам, связанным с перенастройкой системы после недавней смены главы, называется и Тамбовская область, считает Туровский. «Аналогично противоречия в элитах способны повлиять на результат в Вологодской области. А вот Томская область традиционно является очень сложной для партии власти, хотя там наметились позитивные для нее сдвиги», - резюмирует он.

