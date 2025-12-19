Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн

12:41. Прозвучал первый вопрос от журналиста из зала. Президента спросили про сибирский кольцевой источник фотонов – СКИФ и как удерживать молодых ученых в стране. Президент назвал скорый запуск СКИФа хорошей и приятной новостью. Говоря о молодых ученых, он подчеркнул, что им надо создавать условия. Путин также отметил, что уехавшие из страны ученые начали возвращаться. В качестве одной из причин он назвал переживание россиян на Западе за своих детей: отправлять детей в местные школы невозможно. Мы же выступаем за защиту традиционных ценностей. «Западные коллеги помогают России в возвращении ученых», – улыбнулся Путин.