Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн

Прямая линия с Владимиром Путиным. ОнлайнПрезидент подведет итоги года и ответит на вопросы граждан и журналистов
13:03. Путин рассказал, что по контракту пришло свыше 400 тыс. человек. А число людей, которые хотят служить в беспилотных войсках таково, что Минобороны приходится проводить конкурс. «У нас много настоящих мужчин, которые приходят добровольно. Есть даже студенты, которые берут академотпуск, чтобы пойти на фронт», – сказал президент.
12:59. Путин поддержал присвоение бригаде «Ветераны» статуса гвардейской. Ее бойцов он назвал героями. Говоря о беспилотниках, Путин отметил, что проблема дефицита решается. «Минобороны РФ и промышленный комплекс страны работают над нехваткой тяжелых дронов», – заявил Путин.
«Да, не хватает тяжелых, но в целом по количеству дронах мы превосходим противника на всех участках фронта», – сказал президент. Государство будет поддерживать «кулибиных», разрабатывающих беспилотники для фронта.
12:56. Песков дал слово военкору «Первого канала». Тот заявил, что в войсках не хватает крупных беспилотников для доставки грузов. Также он отметил, что много операторов дронов хотели бы продолжить заниматься этим на «гражданке». Также он попросил дать гвардейское наименование бригаде «Ветераны», бойцы которой занимаются подземными прорывами.
12:50. Россия в случае изъятия своих активов будет защищаться в судах юрисдикций, не зависящих от политических решений. Президент подчеркнул, что Европе рано или поздно придется отдавать то, что она украдет из активов РФ.
12:49. Ведущая попросила Путина прокомментировать неудачную попытку ЕС изъять российские активы. Путин назвал эти инициативы «грабежом». «Это не просто удар по имиджу, это подрыв доверия к еврозоне», – заметил президент. Он предрек, что при конфискации активов России ЕС будет это делать с резервами и других стран. «Кому-то может не понравиться политика по отношению к ЛГБТ
12:47. Путин спросили о программе «Время героев» для ветеранов спецоперации. Бойцы СВО ничем не хуже ветеранов Великой Отечественной, подчеркнул Путин. Он заявил, что фронтовикам надо помогать и двигать их вперед: «Им не страшно страну передать». Программа работает, подчеркнул президент.
12:41. Прозвучал первый вопрос от журналиста из зала. Президента спросили про сибирский кольцевой источник фотонов – СКИФ и как удерживать молодых ученых в стране. Президент назвал скорый запуск СКИФа хорошей и приятной новостью. Говоря о молодых ученых, он подчеркнул, что им надо создавать условия. Путин также отметил, что уехавшие из страны ученые начали возвращаться. В качестве одной из причин он назвал переживание россиян на Западе за своих детей: отправлять детей в местные школы невозможно. Мы же выступаем за защиту традиционных ценностей. «Западные коллеги помогают России в возвращении ученых», – улыбнулся Путин.
12:37. Российский госдолг сейчас один из самых низких среди развитых экономик. Растут и резервы ЦБ, сейчас они составляют $741,5 млрд. Госдолг составляет 17,7% от ВВП. «Экономика полностью под контролем", – заверил президент.
12:36. Уровень безработицы, который и так был рекордным, стал еще ниже – 2,2%. Хорошие темпы повышения реальных зарплат, за год они выросли на 4,5%.
12:33. Ведущий спросил Путина об экономике. Рост ВВП России за три года составил 9,7%, в то время как в Еврозоне – 3,1%. Рост в 1% в этом году был осознанным шагом правительства, заявил Путин. Инфляция по итогам 2025 г. может составить 5,7–5,8%.
12:31. Путин предположил, что стратегических резервов у ВСУ уже почти не осталось. «Это должно побуждать Киев закончить конфликт мирными средствами», – подчеркнул президент.
12:29. Путина спросили о кадрах, на которых Зеленский позирует у стелы на въезде в Купянск, отметив, что это могло быть подлогом. Путин заметил, что Зеленский – талантливый актер, а сама стела в километре от города. «Чего стоять на пороге-то. Заходи в дом. Раз уж Купянск под их контролем», – улыбнулся президент.
12:28. Старший лейтенант Очир-Горяев сообщил, что под его началом 157 человек. В штурме участвовали 84 человека. Потери были минимальными, в районе 4 человек.
12:25. Очир-Горяев рассказал, что сложнее всего было дойти до Северска. Поэтому штурмовики шли малыми группами и накапливались, ожидая команду к началу боев. Он рассказал, что при отходе ВСУ расстреливали мирных жителей, которые отказались уходить из города. Ситуацию в городе он сейчас оценил как стабильную.
12:23. Путин попросил дать слово одному из командиров, который брал Северск. Герой России Наран Очир-Горяев рассказал, что начинал под Соледаром. Путин отметил, что он начал простым водителем, а сейчас командует штурмовым отрядом.
12:19. «Уверен, что до Нового года мы увидим новые успехи российских войск», – заявил Путин.
12:16. Красный Лиман будет взят в ближайшее время, под контролем ВС РФ 50%. У президента нет сомнения, что ВС РФ «доберут» и Константиновку. Более половины города уже взято. Хорошее продвижение в Запорожской области – половина Гуляйполя взята. Но часть группировки «Восток» продолжает наступление на другие населенные пункты. Окруженная под Купянском группировка ВСУ не имеет шансов выйти. В окружении находятся более 3500 украинских военных.
12:14. После того как мы вышибли противника с Курской земли, инициатива полностью в руках российских войск, подчеркнул президент. «Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Противник отходит», – сказал он. После взятия Северска открывается дорога на Славянск.
12:11. Ведущая спросила, каким путем Россия достигнет целей спецоперации – войной или миром. Она заметила, что Зеленский не готов обсуждать вопрос территорий. Россия не видит готовности Украины к завершению конфликта, ответил Владимир Путин. Он подчеркнул, что Россия хочет мира и готова завершить этот конфликт мирными средствами.
12:09. Вышел Владимир Путин.
12:06. Песков заявил, что на прямую линию поступило почти 3 млн вопросов. Он рассказал, что обращения граждан будут чередоваться с вопросами журналистов. «Скоро все начнется», – добавил он.
12:05. Ведущие заметили журналиста с плакатом «Хочу жениться». В другом конце зала сидела девушка с плакатом «хочу замуж». Ведущая спросила, почему они сидят так далеко друг от друга.
12:00. Ведущие подошли к журналистке с игрушками Лабубу. Она заявила, что собирается спросить Путина на тему международных отношений. Журналистка из Амурской области заявила, что хочет спросить про безвизовый режим с Китаем. Следом подошли к военкору Евгению Поддубному. Он сказал, что его вопрос будет волновать сотни тысяч военнослужащих.
11:57. Ведущие программы Павел Зарубин и Екатерина Березовская начали общаться с публикой. Они спрашивают людей об их вопросах президенту. Прозвучали вопросы о запрете вейпов, надбавках на Севере и транспортном коридоре Север – Юг. 13-летний журналист заявил, что хочет узнать у президента, как тот получает информацию.
11:55. Принесли стакан Владимира Путина.
11:48. Путин бразды правления не выпускает ни на секунду, заявил Песков.
11:43. Песков заявил, что не стал бы задавать вопросы Путину перед началом прямой линии. «Сейчас все волнуются, мероприятие ответственное. Хотя президент обладает гигантским опытом, знаниями, он всегда готов проводить такие мероприятия, формат в мировом масштабе уникальный», – сказал он.
11:40. Путин ежедневно получает доклады от военных, сказал Песков.
11:36. К журналистам вышел Песков.
11:31. Зал заполняется гостями.
11:30. На входе в Гостиный Двор у посетителей прямой линии изъяли капли для носа и различную еду: квашеную капусту, энергетические напитки, мандарины, шоколадные батончики. Также, как передает корреспондент «Ведомостей», в этом году запрет коснулся пауэрбанков. В холле стоят ячейки с зарядными устройствами.
Сегодня в Гостином Дворе пройдут «Итоги года – 2025 с Владимиром Путиным» – совмещенная с прямой линией большая пресс-конференция. Они стартуют в 12:00 мск. Федеральные телеканалы заложили в сетке вещания время до 15:00, но выступления президента не ограничены – обычно программа длится 4,5 часа. В прошлом году трансляция длилась 4 часа 27 минут. Самая долгая прямая линия была в 2013 г. Тогда она продолжалась 4 часа 47 минут.
В этом году количество присланных вопросов и обращений граждан к президенту превысило 2,5 млн, что больше прошлогоднего результата. Расшифровкой обращений занимается нейросеть Сбербанка GigaChat. Аккредитованы около 600 журналистов из разных стран, в том числе и из недружественных.