Путин считает грабежом возможную конфискацию российских активов в Европе

Путин считает грабежом возможную конфискацию российских активов в ЕвропеРоссийский лидер напомнил о готовности ответить ЕС и негативных последствиях для европейского инвестиционного климата
Президент России Владимир Путин назвал «грабежом» предложение Европейской комиссии (ЕК) конфисковать замороженные российские активы в Европе и передать их Украине в качестве репарационного кредита. «Кража – это неподходящее определение. Кража – это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабеж», – заявил Путин на прямой линии. По словам российского лидера, последствия для Европейского союза (ЕС) в случае конфискации активов будут тяжелыми, а решение выдать Украине кредит за счет российских активов натолкнется на бюджетные проблемы стран блока. Путин отметил, что в той же Франции госдолг составляет 120% при 17,7% у России, так что решение о выдаче кредита Киеву будет «достаточно сложным».
Конфискация российских активов станет не просто ударом по имиджу Евросоюза, но будет означать и подрыв доверия к еврозоне, где свои золотовалютные резервы хранят многие страны, в том числе крупные добытчики нефти. По мнению Путина, в случае решения о конфискации российских активов это станет прецедентом, после которого Брюссель будет «тиражировать под разным предлогом» отъем средств у других стран. Например, продолжил российский президент, под ударом могут оказаться мусульманские страны, которые отстаивают свои традиционные ценности и не согласны с ЕС по вопросам ЛГБТ
Ранее о решении обратиться в суд заявили в ЦБ России. По заявлению банка, из-за дискуссии вокруг изъятия российских активов он вынужден обратиться в российский Арбитражный суд, чтобы взыскать убытки с европейских банков. «Банк России в соответствии с ранее заявленной позицией об обеспечении защиты своих интересов сообщает, что будет взыскивать с европейских банков в российском Арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды», – говорится в сообщении ЦБ.
Европейским политикам сейчас необходимо решить, что для них важнее – предотвращение оттока капитала из ЕС или наказание России любой ценой, говорит политолог Вадим Трухачев. Как итог, Брюссель пытается нащупать «золотую середину» между этими двумя знаменателями. Кроме того, продолжает эксперт, в Европейском союзе важна процедура, а она в отношении изъятий российских активов до сих пор не подготовлена. Так что вопрос использования российских замороженных средств пока не снят, а перенесен до времен, когда Брюссель сможет найти хитрую формулировку, что позволит ему взять и использовать частично российские активы. Сейчас, констатирует эксперт, для большинства европейских политиков идеология важнее денег.