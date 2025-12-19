Путин считает грабежом возможную конфискацию российских активов в Европе

Конфискация российских активов станет не просто ударом по имиджу Евросоюза, но будет означать и подрыв доверия к еврозоне, где свои золотовалютные резервы хранят многие страны, в том числе крупные добытчики нефти. По мнению Путина, в случае решения о конфискации российских активов это станет прецедентом, после которого Брюссель будет «тиражировать под разным предлогом» отъем средств у других стран. Например, продолжил российский президент, под ударом могут оказаться мусульманские страны, которые отстаивают свои традиционные ценности и не согласны с ЕС по вопросам ЛГБТ (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) . Таким образом, возможны потери, связанные с фундаментальными основами финансового миропорядка, отметил Путин. «Что бы они ни украли, когда-то придется отдавать», – добавил российский президент. Он также заметил, что Россия будет защищать свои интересы в судах.