С какими вопросами обращались россияне к президенту в 2025 году

С какими вопросами обращались россияне к президенту в 2025 годуВ большинстве регионов наиболее остро стоит вопрос с пенсиями и здравоохранением
19 декабря прошла совмещенная прямая линия и пресс-конференция с Владимиром Путиным, на которой глава государства традиционно ответил на вопросы россиян. Прямая линия шла 4 часа 27 минут. В 2025 г. Путину поступило около более 3 млн обращений. Во время разговора были затронуты более 70 тем. Чаще всего поднимали вопросы, связанные со специальной военной операцией и геополитикой. Обсуждались и иные проблемы, в том числе социальные.
В 44 регионах из 51, информацию о вопросах из которых опубликовали во время «Итогов года», наиболее остро стоит проблема пенсий. Такое же количество регионов озабочены здравоохранением (44 субъекта), подсчитали «Ведомости». На третьем месте – дороги и транспорт (37). Также субъекты обеспокоены проблемами, которые связаны с вопросами семей и детей (33), жильем и ЖКХ (25), СВО (18), доходами и ростом цен (12) и газификацией (9). Для сравнения: во время прошлой прямой линии, прошедшей в 2024 г., на первом месте в регионах стояла проблема здравоохранения, жилья и ЖКХ и потом уже пенсий.
На качество мобильной связи и интернета сильнее всего жаловались жители Ивановской, Орловской, Смоленской, Брянской областей и Чукотского автономного округа. Ремонтом, строительством и качеством дорог сильнее всего были озабочены в Рязанской, Орловской, Тамбовской областях, Чувашии и Мордовии. Налогами и сборами интересовались в Чукотском АО, Запорожской, Херсонской и Самарской областях, а также Адыгее. Высокими ценами на рыбу и морепродукты – в Камчатском, Приморском краях, Мурманской и Сахалинской областях, а также Чукотском АО. А в целом по поводу инфляции чаще всего обращались жители Еврейской автономной области, Чукотского АО, Забайкальского края, а также Сахалинской и Магаданской областей.
Главными темами вопросов, которые граждане направляли на прямую линию, стали социальная политика (19%), инфраструктура (11%), государство и общество (11%), жилье (10%) и экономика (9%), согласно данным нейросети Сбербанка GigaChat, которая занималась расшифровкой обращений. По темам, связанным с налогами и сборами, помимо общих вопросов, россияне больше всего интересовались вопросами об утильсборе, регистрации и таможенном оформлени автомобилей, а также налоговыми нарушениями и бюрократическими барьерами. Были и вопросы по инфляции.