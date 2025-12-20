С какими вопросами обращались россияне к президенту в 2025 году

В 44 регионах из 51, информацию о вопросах из которых опубликовали во время «Итогов года», наиболее остро стоит проблема пенсий. Такое же количество регионов озабочены здравоохранением (44 субъекта), подсчитали «Ведомости». На третьем месте – дороги и транспорт (37). Также субъекты обеспокоены проблемами, которые связаны с вопросами семей и детей (33), жильем и ЖКХ (25), СВО (18), доходами и ростом цен (12) и газификацией (9). Для сравнения: во время прошлой прямой линии, прошедшей в 2024 г., на первом месте в регионах стояла проблема здравоохранения, жилья и ЖКХ и потом уже пенсий.